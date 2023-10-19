Show de Lenine, Oktoberfest e baladas animam a quinta (19) no ES; agenda

No espetáculo, o palhaço Ritalino, munido de sua concertina musical realizará um concerto. Como as coisas não saem como o esperado, Ritalino inicia uma saga para vencer os obstáculos que surgem. O palhaço vive uma batalha que envolve partituras e bombas, melodia e marreta, o trágico e o cômico. Mesmo com a aparente falta de sorte, o palhaço realiza um concerto emocionante, levando a plateia ao riso e ao onírico. Sessôes às 9h e 14h. No Palácio da Cultura Sônia Cabral - Praça João Clímaco, S/N, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Retirada dos ingressos, 1 hora antes do espetáculo.