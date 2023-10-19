Show de Lenine, Oktoberfest e baladas animam a quinta (19) no ES; agenda

Festivais
Roda de Boteco de Colatina
Até 5 de novembro, acontece o festival que reúne 21 bares e botecos que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
Até 26 de outubro, acontece um circuito envolvendo 14 restaurantes linharenses, que terão em seus cardápios os pratos do festival vendidos com 20% de desconto, em seus tamanhos tradicionais. Confira a lista de pratos e estabelecimentos participantes na matéria feita por HZ.
2ª Oktoberfest de Domingos Martins
Festival de cultura alemã recheado de culinária, bebidas, danças e música. A programação começa às 18h com o Grupo Blumen Der Erde e show do grupo Capital Elétrico, às 22h. No Espaço Refrigerantes Coroa – Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Entrada gratuita.
30ª Expo Afonso Cláudio
Até 22 de outubro, acontece o evento que celebra a cultura agropecuária local, além de oferecer atrações artísticas e musicais. A programação começa às 8h, e entre os destaques, está o Desfile da Rainha da expo (20h) e show com Eloy e Tiel (21h). No Parque de Exposições Dr º João Eutrópio, localizado na Rota Vale do Empoçado. Entrada gratuita.
Shows
Rizoma
Show do Cantor Lenine no Sesc Glória. A partir das 20h, na Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos esgotados.
Projeto Sócio de Carteirinha
O Clube Big Beatles recebe a cantora Fernanda Takai. A partir das 21h, no Teatro da UFES- Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site Lebilet.
Músicas ao vivo
Música Brasileira
Com Fabrício. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Jazz na Curva
Com Victor Humberto e Márcia Chagas. A partir das 17h, no Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Sertanejo
Com Bianca Védova. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Quinta Show
Com Douglas Medeiros. A partir das 19h30, no Buttecos Vitalino - Rua Ibitirama, 128, Itaparica. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745.
Rock 426
Com Saulo Simonassi. A partir das 21h, no Pub 426 - Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Valores não informados.
MPB - Voz e Violão
Com Daniel Silva, às 12h30; e Onay, às 18h. No Coco Bambu Vitória - Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. Couvert não informado.
Quintaneja
Com Eduardo Santos. A partir das 19h30, no Pocar Gastrobar - Rua Castelo Branco, 808, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99296-4304
Baladas e Festas
PagoFunk
Com os DJs Albuquerque, Brenin da Peri, Gabriel OC e Grupo Novo Esquema. A partir das 23h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Quase Sexta
Com Rômulo Arantes, Ivan e Matheus, Pedro e Lucas. A partir das 21h, no Wanted Pub - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Noite do Perdido
Com os DJs Gustavo o brabo, 2L de VV, Belúcio, RD de VV e Cabeça do MDG. A partir das 22h, no Club Hitz - Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99714-4445.
Misturadim
Com Maycon Sarmento, DJ Chocolate, os Grupos Samba Júnior e Samba DM. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free, até as 22h. (limitado até 200 pessoas).
Close de Quinta
Com os DJs Thainan Pablo, 4lê H3llokty e Jexxca. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 10 (50 primeiros) e R$ 20 (após os 50 primeiros).
Teatro
Abebé
O espetáculo Abebé – o reflexo do corpo preto nos trinta anos do Grupo de Dança Afro Negraô, baseia-se no espelho do orixá Oxum, chamado Abebé. Oxum é a rainha da água doce, dona dos rios e cachoeiras. A partir das 19h, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site sescgloria.lets.events.
In Concertina
No espetáculo, o palhaço Ritalino, munido de sua concertina musical realizará um concerto. Como as coisas não saem como o esperado, Ritalino inicia uma saga para vencer os obstáculos que surgem. O palhaço vive uma batalha que envolve partituras e bombas, melodia e marreta, o trágico e o cômico. Mesmo com a aparente falta de sorte, o palhaço realiza um concerto emocionante, levando a plateia ao riso e ao onírico. Sessôes às 9h e 14h. No Palácio da Cultura Sônia Cabral - Praça João Clímaco, S/N, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Retirada dos ingressos, 1 hora antes do espetáculo.
Os últimos dias de Paupéria
Com o objetivo de propiciar um debate sobre a censura, a democracia e a obra de arte, com um recorte do momento político dos anos 70, a peça de Wilson Coêlho, montagem do Grupo Tarahumaras, é uma homenagem ao poeta, jornalista, compositor, roteirista e cineasta piauiense Torquato Neto, um dos idealizadores e integrante ativo do movimento Tropicália. A partir das 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral - Praça João Clímaco, S/N, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Retirada dos ingressos, 1 hora antes do espetáculo.
O sonho de um homem ridículo
O personagem mergulhado em reflexões sobre as contínuas frustrações em sua vida, bem como a falta de significado e propósito no mundo que o rodeia, adormece na poltrona diante do revólver carregado, após decidir acabar com sua própria vida. Inicia-se então um dos sonhos mais fantásticos da literatura mundial. A partir das 9h30, no Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto - Av. Expedito Garcia, 218, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Retirada dos ingressos, 1 hora antes do espetáculo.
A Mais forte
Um inquietante jogo de provocações e da abertura de velhas cicatrizes no interior de duas mulheres (uma delas oculta) conduz cada espectador a traçar um paradoxo entre vitória e derrota, numa desesperada busca pela resignação e pelo auto absolvição. Sessões às 19h e 20h. No Centro Cultural Elizário Rangel - Rua Humberto de Campos, 1201, São Diogo I, Serra. Entrada gratuita. Retirada dos ingressos, 1 hora antes do espetáculo.
Cinema
Felicidade
Sinopse: Para Tim e Chloé, a felicidade é no dia a dia e sem apego. Mas amanhã termina o verão. A filha deles, Tommy, vai entrar para o ensino médio e, está prometido, não vai faltar a esse grande encontro. Isso foi antes de Chloé desaparecer, Tim roubar um carro e um cosmonauta entrar na história. Sessão a partir das 18h20, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro,428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos. Retiradas do ingressos no site sescgloria.lets.events
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Pandora Park
Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos. Até 21 de outubro
Labirinto Mágico
Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, de 12h às 21h. No piso L2, do shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: a partir de R$ 40, até 30 minutos. Até 23 de outubro.
Ilha Macakids
Uma ilha da diversão repleta de atrações, como roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, de 11h às 22h. No piso L2, do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6,00 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40 (30 minutos). Até 28 de outubro.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Jump Around
Até 22 de outubro o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do Shopping Vitória com diversos brinquedos. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40, para a compra de na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.