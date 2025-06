Show de Belo, Marvvila e Fabinho agitam a sexta (6) no ES

Gordinho Praia do Canto

I am the samba com Samba Jr., Maycon Sarmento e DJ GC. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h, após esse horário vendas na bilheteria.