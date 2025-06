Música

Rapper Delacruz traz nova turnê para Vitória em junho

Carioca apresenta novo show com sucessos da carreira e faixas do disco que já ultrapassou 40 milhões de plays nas plataformas digitais

Publicado em 4 de junho de 2025 às 10:00

O cantor e compositor Delacruz Crédito: @jamalfotografia

O cantor e compositor Delacruz desembarca em Vitória com a turnê do álbum Vinho, seu mais recente trabalho de estúdio, que tem rodado o país com apresentações em casas de show e festivais. O evento será dia 14 de junho, no espaço Na Vista, em Vitória. O show na capital capixaba integra a série de datas que vem sendo anunciadas em diferentes estados e marca a passagem do artista por uma das regiões com forte presença de seu público.>

O álbum Vinho já acumula mais de 40 milhões de reproduções nas plataformas digitais e conquistou espaço em rankings como o Top 50 do Spotify Brasil, Top 10 do YouTube e Top 100 da Billboard. Lançado em 2024, o disco traz participações especiais de nomes como IZA, MC Cabelinho, Gaab e Lukinhas, com sonoridades que transitam entre o R&B, Neo Soul e o rap romântico.>

No show que chega a Vitória, Delacruz apresenta músicas do novo trabalho, como Afrodite e Último Romântico, além de faixas consagradas da carreira, como Sunshine e sucessos dos projetos Nonsense, Vol. 1 e Poesia Acústica. O repertório foi pensado para criar uma experiência próxima do público, com uma narrativa musical que une hits antigos e novas composições. Os ingressos estão a venda pelo site www.icones.com.br.>

Com mais de uma década de carreira, Delacruz é um dos grandes nomes da nova geração da música brasileira. Estourou em 2015 com a música Flor de Lis e ganhou projeção nacional com Sobre Nós, parte do projeto Poesia Acústica #2, que chegou a ser tema de novela. Desde então, vem consolidando sua trajetória com uma mistura de lirismo, romantismo e batidas marcantes.>

Serviço

DELACRUZ EM VITÓRIA

Data : 14 de junho (sábado)

: 14 de junho (sábado) Horário de abertura : 20h

: 20h Horário do show: 21h

do show: 21h Local: Na Vista, R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 – Enseada do Suá, Vitória >

