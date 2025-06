Na nova orla

Cariacica comemora 135 anos com show de Zé Geraldo, desfile e artistas locais

Entre os dias 18 e 24 de junho, cidade oferece programação gratuita e recheada de atrações para os moradores e turistas

Publicado em 3 de junho de 2025 às 11:18

Zé Geraldo se apresenta no 3º Fest Viola, durante o aniversário de 135 anos de Cariacica Crédito: Bruno Santos/ Folha Press

Cariacica está prestes a completar 135 anos de emancipação política. Para celebrar, a prefeitura preparou quatro dias de festa na nova orla da cidade, com apresentações de artistas nacionais e locais. Entre os dias 18 e 24 de junho, estão garantidos shows de Zé Geraldo, Emerson Xumbrega, Pele Morena e tantos outros artistas locais do samba, sertanejo, MPB e pagode. Tudo com entrada gratuita. >

A programação ainda conta com aulão de forró, festival de viola, batalha de MCs, exposições artísticas, lançamento de livro, arraiá, desfile-cívico, bloco de carnaval e apresentação de capoeira e de bandas de Congo. Cantores gospel e missas completam os sete dias de festejos. Durante todos os dias, será possível usufruir do parque de diversões, da praça de alimentação e dos estandes da feira no local.>

A programação começa na quarta (18), com apresentação dos pastores Laminer e Robson, da cantora cariaciquense Lorrany Silva - que se apresentou no quadro “3 minutos para Brilhar” do programa Domingão com Huck, da Globo, no dia 18 de maio - e aulão de forró. O destaque é o 3º Fest Viola, que recebe a banda Comitiva Violeira e o artista Zé Geraldo. >

Na quinta (19), a festa segue com exposição das peças de cerâmica da coleção “Casario de Cariacica Sede”, de Elaine Sohelo. Os artistas gospel Lenne, Matheus do Sax e Jhon Brito se apresentam no palco principal. A noite de sexta (20) será do pagode e do samba. Samba K Gente, Pagode e Cia, Emerson Xumbrega, Pele Morena e De Bem Com a Vida ficam responsáveis por animar o público. Já no clima das festas juninas, a programação também conta com a quadrilha Arraiá do Abra Show.>

>

Grupo Pele Morena Crédito: Reprodução/Instagram/@pelemorenaoficial

No sábado (21), o ritmo sertanejo toma conta da nova orla. Os artistas locais João Filipe e Rafael, Rony e Ricy e Matheus Araújo sobem ao palco principal enquanto José Araújo, Leka Rodrigues e Wallace se apresentam no palco auxiliar. Os Mestres Baixinha e Claudio conduzem as apresentações de capoeira. >

O samba é o ritmo do domingo (22). Bloco Em Cima da Hora e as baterias das escolas se Samba Independente de Boa Vista e Mocidade Unida de Itacibá garantem a animação. O dia ainda contará com encontro de bandas de congo, exposição de arte e participações de DJ Ceará, Marquinho e Magnoni.>

A segunda (23) será o último dia com programação musical. Será a vez dos artistas Graziella, Moxuara, Os Lopas, Elemento 26 e Memory Lane apresentarem sucessos do MPB e do rock. MCs da cidade se enfrentarão nas batalhas da Navalha e de Castelo.>

Para encerrar as comemorações, a terça (24) - dia oficial do aniversário da cidade - contará com missas no Santuário Bom Pastor, às 7h, e na Paróquia São João Batista, às 18h. O grande destaque do dia é o desfile cívico-militar na Avenida Expedito Garcia, a partir das 9h.>

MUDANÇAS NO TRÂNSITO

Com o tema “135 anos de História e Arte”, o cortejo contará com a participação de alunos da Associação dos Pais e Amigos Excepcionais (APAE), da Instituição Cariacica Down, da Associação dos Amigos dos Autistas do ES (AMAES) e da rede municipal de ensino. Civis, militares e membros da Escola de Samba Independentes de Boa Vista também estarão presentes.>

O trajeto do desfile começa em frente às Lojas Americanas da Avenida Expedito Garcia e finaliza na Praça Monsenhor Rômulo Neves, a pracinha de Campo Grande. Por conta disso, o trânsito sofrerá algumas interdições. A partir das 20h de domingo (22), a Avenida Campo Grande será fechada para montagem do palco principal. Já a Avenida Expedito Garcia e seus acessos serão interditados a partir das 21h de segunda (23). Até às 16h de terça (24), os bloqueios permanecerão na cidade. >

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

QUARTA-FEIRA (18)

Festa da Oração, com os pastores Laminer e Robson

Lorrany Silva

Aulão de Forró

3º Fest Viola com Comitiva Violeira e show de Zé Geraldo

>

QUINTA-FEIRA (19)

Exposição de Elaine Sohelo com Casario de Cariacica Sede



Lenne, Matheus do Sax e Jhon Brito

>

SEXTA-FEIRA (20)

Quadrilha Arraiá do Abra Show



Lançamento literário



Samba K Gente e Pagode e Cia



De Bem com A Vida, Emerson Xumbrega e Pele Morena

>

SÁBADO (21)

Apresentação de Capoeira dos Mestres Baixinha e Cláudio



Josué Araújo, Leka Rodrigues e Wallace



João Filipe e Rafael, Rony e Ricy e Matheus Araújo

>

DOMINGO (22)

Encontro de 7 bandas de Congo



Exposição de arte



DJ Ceará

Marquinho

Magnoni

Quadrilha Arraiá do Albino



Bloco de Carnaval Em Cima da Hora



Independente de Boa Vista e Mocidade Unida de Itacibá

>

SEGUNDA-FEIRA (23)

Batalha da Navalha e Batalha de Castelo



Graziella, Moxuara, Os Lopas



Elemento 26 e Memory Lane

>

TERÇA-FEIRA (24)



7h: Missa no Santuário Bom Pastor



9h: Desfile cívico-militar na Expedito Garcia



18h: Missa na Paróquia São Joao Batista >

