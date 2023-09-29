Sexta (29) com Oktoberfest, baladas e festival de comédia no ES; agenda

Destaques
2ª Oktoberfest de Domingos Martins
Até domingo (1), acontece o primeiro fim de semana do festival que irá contar com a cultura alemã por meio da culinária, das bebidas, danças e pela música. A programação começa às 18h. Entre os destaques estão os shows de Herr Schmitt (22h) e Léo Lima (22h). No Espaço Refrigerantes Coroa, Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Entrada gratuita. Confira matéria com a programação completa de HZ.
Festivais
Feira ArteSanto
Até 1 de outubro, acontece o evento que exalta a riqueza do artesanato capixaba e promove a cultura e tradição da região, onde diversos artesãos se reúnem para compartilhar suas incríveis criações. Na Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
Festa dos Padroeiros e das Raízes
De sexta (29) a domingo (1º de outubro), no pátio de festas da cidade de Santa Leopoldina. Na sexta, a festa conta com shows de Alma di Vanera (21h30) e Evandro e Raniery (0h). Entrada gratuita.
4° Festival da Moqueca Capixaba de Goiabeiras
De 29 de setembro (sexta) a 1º de outubro (domingo), a partir das 19h, em frente à Praça Três de Maio, em Goiabeiras. O cardápio terá quitutes de frutos do mar, como casquinha de siri, mariscada, torta capixaba, peroá frito e o famoso quibe de siri da Ilha das Caieiras. Dia ainda conta com show de Marcus Rauta (22h). Confira matéria de HZ com os detalhes do evento.
Baladas e festas
Base na Pink
Com Cariello, Tibery, Tonin, Alice, Anderson Baduh, Dj Donzim. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pink fy meia) e R$110 (área vip meia), á venda no site da Zig Tickets.
Baile de Primavera
A partir das 20h, na Cordilheiras Clube de Pancas. Pancas, Espírito Santo. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Zig Tickets.
Glow Baile
A partir das 22h, no Hangar Gastro Bar. Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 10 (feminina) e R$ 20 (masculino), à venda no site da Zig Tickets.
Sextanice
Com Isa Faustini, Luke, Alê e Karolla. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30.
Buzzina
Com Sofia, Daltonic, Menário e Emily. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 25.
VicPub's Got Talent
A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 10 (até meia-noite com nome na lista), R$ 15 (até meia-noite) e R$ 20 (após esse horário).
Sextou Bb
Com Lucas Ribeiro e Thiago, Felipe Loureiro e Thiago Meirelles. A partir das 21h, na Wanted Pub. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Especial Bon Jovi
Com Memory Lane, e Gabriel Nunes & The Parasites. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740. Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca até 0h.
Canto27
Com Jenifer e Expresso do Samba. A partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Gordinho Praia do Canto
Com Pele Morena e Lécio Soares. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Gordinho Sambão
Com Leq Samba, Chopp Samba, Gabriel Pratti e Fabricio V, a partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória. Entrada gratuita até 0h.
Cultura
CowParade
Até 15 de outubro, será realizado projeto CowParade contando com 62 esculturas de vacas, em tamanho real, feitas por artistas visuais capixabas ou residentes no Espírito Santo. Saiba por onde estão espalhadas as vaquinhas em Vitória e Vila Velha na matéria completa de HZ.
A cinemateca é Brasileira
Até sábado (30), Vila Velha recebe a mostra itinerante que conta com filmes que retratam os 120 anos do cinema. A programação começa a partir das 19h, com os filmes "Ilha das Flores" e "Carnaval Atlântida". Na Pracinha da cultura de Ilha das Flores, Rua Paulo Portela, 16, Ilha das Flores, Vila Velha. Entrada gratuita. Confira matéria de HZ.
Amawethu
Culturas Bantu: Afro-sonoridades tradicionais e contemporâneas. A partir das 20h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória. Ingressos: estão disponíveis na plataforma online e custam entre R$ 10,00 e R$ 20,00.
Mostra Cinema Japonês Contemporâneo
No Cine Jardins, de sexta (29), a quarta (4). Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Valor de meia-entrada para todas as sessões. Segunda, terça e quinta, R$ 10, quarta, R$ 8, sexta, sábado, domingo e feriado, R$ 15. Confira a programação de filmes na matéria completa feita por HZ.
2ª edição do Mestre da Comédia
Com Haeckel Ferreira, Vinicius Daflon e Douglas Oliveira, a partir das 20h, no Shopping Mestre Álvaro, Piso L1. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada Gratuita. A retirada de ingressos será no local, com início da distribuição às 17 horas, duas horas antes do início do espetáculo.
Música ao vivo
Coco Bambu Vila Velha
Com Tamiris Casotto (12h30 às 15h30) e Onay (19h30 às 22h30), no Coco Bambu Vila Velha. Shopping Praia da Costa. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Telefone: (27) 3141-9100 / (27) 99664-9100.
MPB na Curva
Com Vinicius. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Karaokê Fashion Show
A partir das 19h, na Cervejaria Loveland Pub. Praia da Costa, R. Quinze de Novembro, 461, Vila Velha. Entrada franca.
Boteco Boa Praça
Com Bianca Védova. Couvert: R$ 9,90. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Mais informações via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Casa de Bamba
Com Luiza Dutra. A partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Diversão
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Pandora Park
Até 21 de outubro, ocorre o parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos - Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos, valores não informados.
Circo Barcelona
Até 7 de outubro no estacionamento do Shopping Moxuara. De segunda a sexta, às 20h; sábados, domingos e feriados, sessões às 18h e 20h. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Ingressos: Camarote, R$ 40 (adultos) e R$ 30 (criança); Central Vip, R$ 30 (adultos) e R$ 20 (crianças); Ingresso Lateral, R$ 20 (adultos) e R$ 10 (crianças), à venda no site Sympla.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Jump Around
Até 22 de outubro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do shopping Vitória, com diversos brinquedos e diversão para toda família. Na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Graduartes
Até 29 de setembro, acontece a exposição dos graduandos do curso de artes, onde os artistas recém formados apresentam sua produção ao grande público. As obras são resultado de pesquisas em arte que são desenvolvidas em suas questões procedimentais, técnicas e reflexivas. Na galeria de artes da UFES, na Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 17h. Agendamentos pelo email: [email protected]
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
O Velho Oeste Vive
Até 15 de outubro, acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e musicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Olhares
Exposição que reúne 20 fotografias em preto e branco por meio de aparelhos celulares tiradas por pessoas com síndrome de down, fortalecendo ainda mais a inclusão e a diversidade. Até dia 1 de outubro, no 2º piso do Shopping Vitória. Visitação: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.