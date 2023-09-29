Sexta (29) com Oktoberfest, baladas e festival de comédia no ES; agenda

Até 22 de outubro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do shopping Vitória, com diversos brinquedos e diversão para toda família. Na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).