Sexta (28) no ES com show de Tiee, baladas e muito mais; agenda

Shows
Tiee
Show na Silva’s Beach Club, Av. Espírito Santo, 197 - Praia de Carapebus, Serra. Das 20:00h às 05:00h. Ingressos: R$ 140 (frontstage inteira) e R$ 70 (frontstage meia), à venda no site da Super Ticket.
Vannick Belchior
A filha de Belchior traz os sucessos do pai, como "Paralelas" e "Apenas um Rapaz Latino-Americano", a Colatina. Ela é atração de abertura do Poente Poético, a partir das 18h, na Praça Sol Poente, no Centro de Colatina. Entrada franca.
Festas e baladas
Live Pink
Noite promete muita música com Igow, Samba Jr, Giselle Dario, Fabricio V e Jotta Sounds. Das 23:00h às 06:00h. Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (vip monster inteira) e R$ 50 (pink fy pista inteira), à venda no site da Super Ticket.
Emesqaeda
Com Cariello, Beleite, Tropix, Dj Rz, Giselle Dario, Esquilo e Luuh. Das 22:00h às 04:30h. Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Freaky Friday
Com Djs Brunosique, Eudalton, Rafa Sguerçoni e Cadu. Das 23h às 05h. Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha. Ingressos: 30 primeiros entram de graça, após R$ 25 a noite toda.
Hey Barbie
Com Djs Bianca Grantt, Scardua, Sofia, Phi e Gramlik. Das 22h às 04h, com muito pop e funk. Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 5O primeiros entram de graça, após R$ 30 a noite toda.
Cazuza 65 anos especial
O Correria Music Bar apresenta o cover mais autêntico do Brasil: Cadu Caruzzo, a partir das 22h. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca até às 00h.
MPB na Curva
Bar aberto das 7h às 00h. Das 17h às 21h show de Debora Fassarella. Clericot Cafe - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Eu amo Sexta
Com Breno e Bernardo, Expresso do Samba e Dj Baduh. A partir das 19h. No Canto 27 - Av. Jair de Andrade, Itapuã, Vila Velha. Entrada gratuita até as 20h.
Eletro Hits
Muito pop e funk com Dj Mattoli, Bruno Donat, Diego Fiuza e Gabriel Oc. A partir das 22h. Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita para os 50 primeiros, após R$ 20 a noite toda.
É o Beat
Com Manel de VV, Thalia Coelho, Choppsamba, Zangão, Carla Roberta, Fabrini e Diogo. A partir das 20h. Botequim do Celim - Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada gratuita a noite toda.
Só Love
Com Djs Luana, Amon, Felicidade, Revizera e Zouain. A partir das 22h com muito pop e funk. Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 10 para os 10 primeiros, após, R$ 20 a noite toda.
Bora!
A Casa Hitz promete agitar com Djs Cocamá, Jess, Brenin, Junin da Br, Diego Bets, Edjie, Kiko da Vila, Desi e Daniel Gonzaga. A partir das 22h. Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (camarote) na lista promocional.
Calourada Odonto
Calourada de Odonto da Unesc, com Igow, DJ Zonta, DJ Feel Markys e DJ Koreia. A partir das 22h, no Let's Colatina - Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina. Ingressos: R$ 20 (2º lote), à venda no site Lets Events.
Música ao vivo e pagode
Boteco Boa Praça
Com Matheus Laureano e banda, a partir das 19h30. Couvert: R$ 9,90. Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, em Vitória/ES.
Arquivo do Samba
Sambas clássicos para curtir na Casa de Bamba. A partir das 20h. Rua Gama Rosa, 154, Vitória.
Pagodinho do Príncipe
Com Leley e Dj KayoNaVoz, a partir das 21h. Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista livre até 00h.
DBem com a Vida
Com Marlon Franco e Dj Wesley Santos, a partir das 22h. Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira, 1282, Cachoeiro de Itapemirim. Pista liberada para todos até 23h30.
Gastronomia
Restaurant Week
Até o dia 13 de maio, em 32 endereços de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Ao todo, 28 restaurantes participam do evento, com menus completos de entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 54,90 por pessoa. Veja a lista de pratos e valores aqui.
Sabores e Canções
Até 14 de maio, o circuito de 15 restaurantes e estabelecimentos gastronômicos da cidade realizam o 3º Sabores e Canções. Os espaços servirão pratos e petiscos criados para o festival. Essas opções serão vendidas a um preço único, R$ 79, e incluem como cortesia uma cerveja long neck (Stella Artois) ou um chope, de acordo com a disponibilidade no local. Veja a lista de pratos e valores aqui.