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Música

Tiee traz ao ES a turnê "Samba Pro Meu Povo" no fim de semana

Nova turnê será apresentada em Vitória. Antes, ele faz um show com apanhado de sucessos na Serra
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 10:59

Cantor Tiee
Cantor Tiee Crédito: Instagram/ @tieeoficial
O cantor e compositor Tiee chega ao Espírito Santo no fim de semana para duas apresentações que prometem mexer com as emoções dos fãs e pagodeiros. A primeira acontece na Serra, na sexta-feira (28), e a segunda em Vitória, no sábado (29).
"A expectativa é a melhor possível. Ansiedade grande pra encontrar logo com o meu povo", comenta Tiee, durante conversa com HZ. Toda essa ânsia se traduz na vontade de apresentar a turnê "Samba Pro Meu Povo", que estreia no ES no show de sábado (29), na Fazendinha Shows, no bairro Grande Vitória.
O DVD lançado no fim do ano passado conta com várias participações especiais, como Péricles, Vitinho, Gaab, entre outras. No repertório, canções como “O Pai Tá On”, “Juntos”, samba gravado com o Péricles, “Você Me Traz Paz” e “Moça”. Se teremos algum dos amigos ilustres no show do ES, Tiee prefere manter o mistério: "Isso é surpresa... Será (que teremos participações especiais)?".
Lembra do show de sexta? Então, ele será no Silva's Beach Club, em Carapebus, e promete ser nostálgico. Afinal, o carica promete apresentar um passeio sonoro por várias gerações do samba. “São músicas que contam histórias reais de gente de verdade, carne e osso, sem mimimi, a nossa gente que tem que se reinventar todos os dias pra viver essa loucura de vida”, diz.
Sabendo que Tiee já é figurinha carimbada em eventos no ES, são várias apresentações em casas de show do gênero, perguntamos se existe um local que sempre gosta de se apresentar por aqui. "Eu não teria coragem de cometer essa injustiça. Escolher um lugar em especial será injusto com todo o amor que recebo, e tudo que vivo aqui", destacou.
Mas um fato é que o cantor se amarra na culinária capixaba. "Eu sou apaixonado pela culinária (capixaba). Sempre que tenho um tempo livre, eu saio pra comer. Sou louco pela moqueca", conta.

SERVIÇO

  • SHOW TIEE
  • Com Samba Júnior, DJ Diego Beats e DJ Koreia
  • Quando: sexta-feira (28), às 20h
  • Onde: Silva’s Beach Club (Av. Espírito Santo, 197 - Praia de Carapebus, Serra)
  • Ingressos (2º lote): R$ 120 (frontstage/inteira/individual);  R$ 60 (frontstage/meia/individual); R$200 (frontstage/inteira/duplo); e R$ 100 (frontstage/meia/duplo)
  • Pontos de venda: no site da Superticket (com cobrança de taxa)
  • Classificação: 18 anos
  • Informações: (27) 99647-2945

  • TURNÊ "SAMBA PRO MEU POVO"
  • Com Tiee, Pele Morena, Samba Jr e DJ Fabrício V
  • Quando: sábado (29), a partir das 21h
  • Onde: Fazendinha Shows: Rodovia Serafim Derenzi, 2250 - Grande Vitória, Vitória
  • Ingressos (2º lote): R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)
  • Pontos de venda: no site da Superticket (com cobrança de taxa) 

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