Exposição imersiva sobre Leonardo da Vinci fica mais um mês em Vitória

A temporada da exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” no Espírito Santo foi prorrogada. Ela ficaria em cartaz até este domingo (30) porém, devido ao sucesso de público, o Museu vale resolveu estender a visitação por mais um mês. A mostra já recebeu mais de 30 mil pessoas e é uma experiência imersiva pela vida e obra do maior gênio do Renascimento.
Além de abordar as diferentes áreas de interesse de Leonardo da Vinci, como a física, botânica, geometria, anatomia e, claro, a arte, a exposição explora novas formas de interação e evidencia como o artista foi um verdadeiro visionário.
Em uma verdadeira viagem pelas invenções, experimentos e criações artísticas de da Vinci, os visitantes têm a oportunidade de conhecer seu legado e seu processo criativo por meio de recursos tecnológicos, objetos, painéis e ambientes audiovisuais.
Numa das salas de projeções, por exemplo, uma animação inédita integra as mais modernas técnicas de computação gráfica com as obras do artista, levando o público a uma experiência única. Em outro ambiente da mostra, os visitantes poderão se divertir com imagens das invenções de Da Vinci, como um protótipo do helicóptero e um carro a manivela, “saltando da tela” com o recurso de realidade aumentada.
“Da Vinci viveu numa época em que ocorriam intensas transformações que conduziam o mundo à modernidade e foi uma das figuras mais significativas do seu tempo. O público do Espírito Santo pediu e nós estendemos o período da exposição para que mais pessoas possam conhecer mais sobre a vida e a obra desse gênio do período da Renascença”, destaca o diretor do Museu Vale, Ronaldo Barbosa.
SERVIÇO
- "O EXTRAORDINÁRIO UNIVERSO DE LEONARDO DA VINCI”
- Período: de 8 de março a 28 de maio de 2023
- Onde: Cidade da Inovação do Ifes - Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 1260 – Jardim da Penha – Vitória (ES)
- Visitações: terça a sexta-feira, das 8h às 17h (início da última sessão às 16h), e aos sábados e domingos, das 10h às 18h (início da última sessão às 17h)
- Agendamento gratuito no site: www.museuvale.com
- Grupos escolares: Educativo Museu Vale – (27) 99252 7525
- Entrada gratuita
- Classificação livre