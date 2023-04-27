Exposição imersiva sobre Leonardo da Vinci fica mais um mês em Vitória

Exposição "O Extraordinário Universo de Leonardo Da Vinci" Crédito: Mônica Zorzanelli

A temporada da exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” no Espírito Santo foi prorrogada. Ela ficaria em cartaz até este domingo (30) porém, devido ao sucesso de público, o Museu vale resolveu estender a visitação por mais um mês. A mostra já recebeu mais de 30 mil pessoas e é uma experiência imersiva pela vida e obra do maior gênio do Renascimento.

Realizada pelo Museu Vale, a mostra ocupa a Cidade da Inovação, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Jardim da Penha, Vitória. Os ingressos são gratuitos, mediante agendamento no site do museu (clique aqui) , para visitas até o dia 28 de maio.

Além de abordar as diferentes áreas de interesse de Leonardo da Vinci, como a física, botânica, geometria, anatomia e, claro, a arte, a exposição explora novas formas de interação e evidencia como o artista foi um verdadeiro visionário.

Em uma verdadeira viagem pelas invenções, experimentos e criações artísticas de da Vinci, os visitantes têm a oportunidade de conhecer seu legado e seu processo criativo por meio de recursos tecnológicos, objetos, painéis e ambientes audiovisuais.

Numa das salas de projeções, por exemplo, uma animação inédita integra as mais modernas técnicas de computação gráfica com as obras do artista, levando o público a uma experiência única. Em outro ambiente da mostra, os visitantes poderão se divertir com imagens das invenções de Da Vinci, como um protótipo do helicóptero e um carro a manivela, “saltando da tela” com o recurso de realidade aumentada.

Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” traz réplicas de invenções, experimentos e criações artísticas de Da Vinci Crédito: Felipe Amarelo - Claraboia Imagem

“Da Vinci viveu numa época em que ocorriam intensas transformações que conduziam o mundo à modernidade e foi uma das figuras mais significativas do seu tempo. O público do Espírito Santo pediu e nós estendemos o período da exposição para que mais pessoas possam conhecer mais sobre a vida e a obra desse gênio do período da Renascença”, destaca o diretor do Museu Vale, Ronaldo Barbosa.

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