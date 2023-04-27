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Cultura

Exposição imersiva sobre Leonardo da Vinci fica mais um mês em Vitória

Mostra ficará na Cidade da Inovação do Ifes, em Jardim da Penha, até o fim de maio. A visitação é gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 14:09

Exposição
Exposição "O Extraordinário Universo de Leonardo Da Vinci" Crédito: Mônica Zorzanelli
A temporada da exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” no Espírito Santo foi prorrogada. Ela ficaria em cartaz até este domingo (30) porém, devido ao sucesso de público, o Museu vale resolveu estender a visitação por mais um mês. A mostra já recebeu mais de 30 mil pessoas e é uma experiência imersiva pela vida e obra do maior gênio do Renascimento.
Realizada pelo Museu Vale, a mostra ocupa a Cidade da Inovação, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Jardim da Penha, Vitória. Os ingressos são gratuitos, mediante agendamento no site do museu (clique aqui), para visitas até o dia 28 de maio.
Além de abordar as diferentes áreas de interesse de Leonardo da Vinci, como a física, botânica, geometria, anatomia e, claro, a arte, a exposição explora novas formas de interação e evidencia como o artista foi um verdadeiro visionário.
Em uma verdadeira viagem pelas invenções, experimentos e criações artísticas de da Vinci, os visitantes têm a oportunidade de conhecer seu legado e seu processo criativo por meio de recursos tecnológicos, objetos, painéis e ambientes audiovisuais.
Numa das salas de projeções, por exemplo, uma animação inédita integra as mais modernas técnicas de computação gráfica com as obras do artista, levando o público a uma experiência única. Em outro ambiente da mostra, os visitantes poderão se divertir com imagens das invenções de Da Vinci, como um protótipo do helicóptero e um carro a manivela, “saltando da tela” com o recurso de realidade aumentada.
Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” traz réplicas de invenções, experimentos e criações artísticas de Da Vinci
Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” traz réplicas de invenções, experimentos e criações artísticas de Da Vinci Crédito: Felipe Amarelo - Claraboia Imagem
“Da Vinci viveu numa época em que ocorriam intensas transformações que conduziam o mundo à modernidade e foi uma das figuras mais significativas do seu tempo. O público do Espírito Santo pediu e nós estendemos o período da exposição para que mais pessoas possam conhecer mais sobre a vida e a obra desse gênio do período da Renascença”, destaca o diretor do Museu Vale, Ronaldo Barbosa.

SERVIÇO

  • "O EXTRAORDINÁRIO UNIVERSO DE LEONARDO DA VINCI”
  • Período: de 8 de março a 28 de maio de 2023
  • Onde: Cidade da Inovação do Ifes - Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 1260 – Jardim da Penha – Vitória (ES)
  • Visitações: terça a sexta-feira, das 8h às 17h (início da última sessão às 16h), e aos sábados e domingos, das 10h às 18h (início da última sessão às 17h)
  • Agendamento gratuito no site: www.museuvale.com
  • Grupos escolares: Educativo Museu Vale – (27) 99252 7525
  • Entrada gratuita
  • Classificação livre

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