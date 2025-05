Sexta (16) promete Nany People, festival de gastronomia e hambúrguer no ES

Desnaturada: Chamado Ancestral

O seminário Desnaturada: Chamado Ancestral propõe reflexões sobre os direitos da natureza e os impactos da desnaturalização da vida no planeta. Com curadoria do escritor e líder indígena Ailton Krenak, o evento reúne rodas de conversa, oficinas, apresentações culturais e vivências com povos originários. Datas: quarta (14), quinta (15) e sexta (16). Horário: a partir das 17h (dia 14) | a partir das 15h (dias 15 e 16). Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: gratuito, com inscrições no site do Parque Cultural Casa do Governador. Veja a matéria completa de HZ.