Sexta (11) no ES tem Natanzinho Lima, Heitor Costa, Glauco e evento geek

Cine Sesc Sobremesa

Cine Sesc Sobremesa apresenta: “Estou me guardando para quando o Carnaval chegar”! Um documentário direto do Agreste pernambucano que joga luz sobre uma cidade onde o jeans é rei e o capitalismo dá o tom – com direito a muito questionamento e zero enrolação. Horário: 12h30 (quarta a sábado). Entrada: gratuita com retirada de ingressos pelo site Lets Events ou na bilheteria. Local: Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.