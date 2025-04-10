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Festa com samba gratuito agita shopping da Serra com música e gastronomia

A 5ª edição do Samba na Varanda terá shows de Samba HD e Pele Morena, além de comidinhas irresistíveis e diversão para todas as idades
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 13:00

5ª edição do Samba na Varanda promete agitar a Serra
5ª edição do Samba na Varanda promete agitar a Serra Crédito: Lata Caldeira
A 5ª edição do Samba na Varanda promete transformar a próxima sexta-feira (12) e sábado (13) em uma verdadeira festa no ritmo do samba, no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, na Serra. O evento, que tem entrada gratuita, terá shows ao vivo, comidinhas irresistíveis e diversão para todas as idades.
O ambiente é ao ar livre, descontraído e perfeito para curtir o pôr do sol com samba, cerveja gelada e aquele clima gostoso de fim de semana. A programação  traz quatro bandas locais que prometem levantar o público com muito carisma e energia.
Na sexta-feira (12), a festa começa com a apresentação do grupo Prefixo 27, que vai cantar sambas clássicos. Já o Grupo Curtição vai embalar os apaixonados com pagodes românticos e outros sucessos.
Já no sábado (13), a animação continua ao som do Samba HD, que traz interpretações cheias de personalidade e alegria. E para fechar o evento em grande estilo, sobe ao palco a banda Pele Morena, referência no pagode capixaba, com um show recheado de hits, interação e alto astral.
Bastidores da gravação do clipe da música “Vai”, do Pele Morena
Bastidores da gravação do clipe da música “Vai”, do Pele Morena Crédito: Reprodução/Instagram/@pelemorenaoficial

Gastronomia, drinks e espaço kids

Além dos shows, o evento vai contar com uma área gastronômica diversificada, com cervejas artesanais, drinques autorais, petiscos e pratos especiais. 
Para os pequenos, um espaço kids com atividades recreativas garante a diversão enquanto os adultos curtem a programação. É o programa ideal para reunir amigos, celebrar a cultura do samba e aproveitar o melhor do final de semana. Lembrando que a entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados antecipadamente pelo link (clique aqui).

SERVIÇO

  • 5ª edição do Samba na Varanda 
  • Data: 12 e 13 de abril 
  • Horário: das 15h às 22h 
  • Local: Varanda do Piso L3 – Shopping Montserrat, Serra
  • Entrada gratuita – Retire seu ingresso pelo link (clique aqui)

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