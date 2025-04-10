Festa com samba gratuito agita shopping da Serra com música e gastronomia

5ª edição do Samba na Varanda promete agitar a Serra Crédito: Lata Caldeira

A 5ª edição do Samba na Varanda promete transformar a próxima sexta-feira (12) e sábado (13) em uma verdadeira festa no ritmo do samba, no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, na Serra. O evento, que tem entrada gratuita, terá shows ao vivo, comidinhas irresistíveis e diversão para todas as idades.

O ambiente é ao ar livre, descontraído e perfeito para curtir o pôr do sol com samba, cerveja gelada e aquele clima gostoso de fim de semana. A programação traz quatro bandas locais que prometem levantar o público com muito carisma e energia.

Na sexta-feira (12), a festa começa com a apresentação do grupo Prefixo 27, que vai cantar sambas clássicos. Já o Grupo Curtição vai embalar os apaixonados com pagodes românticos e outros sucessos.

Já no sábado (13), a animação continua ao som do Samba HD, que traz interpretações cheias de personalidade e alegria. E para fechar o evento em grande estilo, sobe ao palco a banda Pele Morena, referência no pagode capixaba, com um show recheado de hits, interação e alto astral.

Bastidores da gravação do clipe da música “Vai”, do Pele Morena Crédito: Reprodução/Instagram/@pelemorenaoficial

Gastronomia, drinks e espaço kids

Além dos shows, o evento vai contar com uma área gastronômica diversificada, com cervejas artesanais, drinques autorais, petiscos e pratos especiais.



Para os pequenos, um espaço kids com atividades recreativas garante a diversão enquanto os adultos curtem a programação. É o programa ideal para reunir amigos, celebrar a cultura do samba e aproveitar o melhor do final de semana. Lembrando que a entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados antecipadamente pelo link ( clique aqui ).

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