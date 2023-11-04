Sábado (4) com Lia Clark, Roda de Boteco e diversão para a família no ES; agenda

Shows
Bruno Diegues
Com participação de Sué e Primeira Classe. A partir das 21h, no Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória. Pista liberada até às 22h.
Baile do Estrella
Com Chefin. A partir das 22h, na Arena North Star - Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Le Billet.
Fluente 12 anos
Com Lia Clark, Donat, CyberTrans, Phi, Temponi e After da Madison. A partir das 22h, na Fluente - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 70, no site do Meep ou na portaria do evento.
Puxadinho Moxuara
Com Nesse Clima. A partir das 20h, no Espaço Multiuso, no piso L4, térreo do Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horário: a partir das 18h. Entrada gratuita.
Teatro
A Vida em Voz Alta
Espetáculo que conta a vida de Rubem Braga. Às 20h, no Espaço Má Cia - R. Prof. Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada franca, com retirada de ingressos pelo site Sympla.
Festivais
1º Festival de Forró de Manguinhos
Com Mestre Marrom, Gustavo Pingo, Amanda Requião, Forrófiá, DJs Cabelinho e Rasta, a partir das 16h, no Espaço Chico Bento - Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Le Billet.
Roda de Boteco de Colatina
Até 5 de novembro, acontece o festival em 21 bares e botecos de Colatina que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
3ª edição do Castelhanos Moto Rock – Beer Festival
Com expositores de comidas e bebidas, concurso de bandas e shows das bandas Rock Beer e Mery Di. A partir das 17h, na Avenida Beira Mar, em Castelhanos, Anchieta. Entrada gratuita.
Baladas e festas
Scandalo Party
Com Koreia, Edin, Sheep, DJ Dois D e Anderson Baduh. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (pink fy meia) e R$ 110 (área vip meia), à venda no site da Zig Tickets.
Baile Dos Faixa
Com DJ Mesquista, DJ Igor Lemos e DJ Pedro Kr. A partir das 22h, no Deck's Beer - Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zig Tickets.
Selva Tropical Rock
Com Lordose & Xá da Índia. A partir das 20h, na A Selva - Rua Sete de Setembro, nº 493, Centro de Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zig Tickets.
Resenha do Davi
Com Grupo D'Moleque e Pele Morena. A partir das 19h, na Resenha do Davi - R. Itaperuna, Piúma, Espírito Santo. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zig Tickets.
Boteco Sertanejo
Com Pedro & Lucas, Freelance, Dj Klebin, DJ Jota Vianna e Amigos da cana (Ravelly e Felipe Brava). A partir das 19h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Zig Tickets.
Mãe Joana Botequim
Com Roda de Samba Jr e SambaHD. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim - R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zig Tickets.
Hot Hits
Com Bruno Sique, Titania, Phi e Cuxa. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Fiesta Latina de Los Muertos
Com Dalvan Martins, Guilherme Bonini, Ingrid Kelly e Mariana Ignacio. A partir das 22h, no Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até meia-noite com nome na lista), R$ 20 (até meia-noite) e R$ 25 (após esse horário).
Wanted Pub
Com Samuel King, Claúdio Ponttes e João Paulo Araújo. A partir das 21h, na Wanted Pub Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Cover Fest
Com Red Fighters, Tritono, Truque Sujo High Voltage, Beck Power e KillJoy. A partir das 22h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740. Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (até meia-noite) e R$ 25 (fora da lista a noite toda).
Ensaio de Verão
Com Rômulo Arantes, Bia Garcia, Marcus Rauta e Grupo Emoção. A partir das 16h, no Canto27 - Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingressos não informados.
Gordinho Praia do Canto
Com Garotos da Praia e Pagode & Cia. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 23h.
Boteco Boa Praça Vitória
Com Grupo Plano P, às 14h, e Projeto A3, às 20h, no Boteco Boa Praça - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, em Vitória. Couvert: R$ 11,90.
Diversão
Som no Praia
Com Lu Barraque. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito
Encontro com o Personagem Bita
Atração faz parte de Natal do Shopping Praia da Costa. O personagem do desenho animado estará na praça central do mall durante os sábados, de 29 de outubro a 23 de dezembro. Horários: 15h às 15h30 | 16h às 16h30 | 17h às 17h30 | 18h às 18h30 | 19h às 19h30. Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita. O atendimento acontecerá por ordem de chegada.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Futebol e pagode no Mestre
Transmissão da final da Libertadores com Fluminense x Boca Juniors, às 17h, e show de pagode com o grupo Reis da Resenha, a partir das 19h. Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita.
Chegada Papai Noel no Shopping Moxuara
Programação começa com passeio no minitrio pelas ruas ao redor do Shopping Moxuara (15h); segue pela caravana dentro do shopping com personagens e banda (17h); e finaliza com apresentação da peça teatral “História dos presentes de Natal” e chegada do Noel (19h). Local: Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Evento gratuito.
Yunikon Ween
Com o tema de Halloween, o evento terá na programação desfile de cosplay, concurso Kcover e fantasias, Just Dance, apresentações artísticas, workshops, além de diversas atrações para toda a família. A partir das 13h, no Shopping Montserrat - Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita.
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível ballet acrobático. As apresentações acontecem, de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web.
Chegada do Papai Noel no Shopping Vitória
A partir das 18h, na praça central do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. O momento será acompanhado pelo show musical da orquestra Allegretto, personagens interativos e muitas surpresas para a criançada. Além disso, na área externa do Shopping Vitória terá um grande Mickey iluminado, convidando o visitante para viver todas as emoções do Natal. Entrada gratuita.
CowParade Vitória
Até o dia 7 de novembro as vacas estarão espalhadas pelo Shopping Vitória e Parque Reserva Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h. Gratuito.
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Tempo, Tempo, Tempo
Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica até dia 25 de novembro, que reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. No Mosaico Fotogaleria, As visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]
Pulsar
A exposição apresenta o resultado de seis anos de pesquisa sobre um dos principais órgãos do corpo humano: o coração. O trabalho foi iniciado a partir de uma percepção dele como símbolo, metáfora e fonte de inspiração. Reúne mais de 20 obras com estudo de técnicas artísticas diversas, entre elas, cerâmica, desenho e pintura. Até dia 30 de dezembro, na Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: De Segundas às sextas das 10h às 18h; Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita.