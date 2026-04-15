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Em definitivo

Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)

Mudança ocorre após reclamações sobre trânsito e ocupação irregular na região do Parque das Castanheiras

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2026 às 17:38

A feira orgânica do Parque das Castanheiras, na Praia da Costa, em Vila Velha, passa a funcionar em um novo endereço a partir deste sábado (18). A atividade deixa a rua Maria da Penha Queiroz e será realizada na João Joaquim da Mota, conhecida como a rua do Colégio Darwin, mantendo o funcionamento no período da manhã e os mesmos feirantes.


A mudança foi conduzida pela Prefeitura de Vila Velha após reclamações de moradores, síndicos e entidades sobre problemas como a superlotação de ambulantes no entorno da feira, a ocupação irregular de calçadas e faixas de pedestres, além de impactos no trânsito, como estacionamento em fila dupla e bloqueio de acessos a garagens. A reorganização também atende a orientações do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e segue diretrizes de padronização das feiras orgânicas no Estado.


Ao todo, 27 produtores continuam participando da feira e seguem cadastrados na Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), garantindo a venda de produtos orgânicos certificados. A nova via foi escolhida por oferecer mais espaço e melhores condições de circulação. Nos primeiros dias, equipes da Prefeitura estarão no local para orientar feirantes e frequentadores durante o período de adaptação.

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