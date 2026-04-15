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Astrologia

6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar

Espécies decorativas também são associadas à proteção, prosperidade e ao equilíbrio emocional
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 17:53

Com as plantas certas, o ambiente fica mais leve, acolhedor e cheio de boas vibrações (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Com as plantas certas, o ambiente fica mais leve, acolhedor e cheio de boas vibrações Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Trazer plantas para dentro de casa vai muito além da estética. Elas têm o poder de transformar a energia do ambiente, criando uma atmosfera mais leve, acolhedora e equilibrada. Seja para atrair prosperidade, proteção ou tranquilidade, algumas espécies são conhecidas por seu simbolismo energético e podem fazer toda a diferença no seu dia a dia. Se você sente que a sua casa precisa de um “respiro” energético, vale apostar nessas plantas poderosas!

1. Espada-de-São-Jorge: proteção e limpeza energética

A espada-de-São-Jorge é um verdadeiro escudo natural que ajuda a manter o ambiente protegido e livre de energias negativas (Imagem: Razumhelen | Shutterstock)
A espada-de-São-Jorge é um verdadeiro escudo natural que ajuda a manter o ambiente protegido e livre de energias negativas Crédito: Imagem: Razumhelen | Shutterstock
Uma das plantas mais populares quando o assunto é proteção, a espada-de-São-Jorge é conhecida por afastar energias negativas e criar uma espécie de “escudo” espiritual no ambiente.
Dica: coloque-a perto da porta de entrada da casa para potencializar seu efeito protetor.

2. Jiboia: prosperidade e crescimento

Símbolo de crescimento e abundância, a planta jiboia traz movimento e renovação para a energia da casa (Imagem: KeongDaGreat | Shutterstock)
Símbolo de crescimento e abundância, a planta jiboia traz movimento e renovação para a energia da casa Crédito: Imagem: KeongDaGreat | Shutterstock
Com suas folhas verdes e vibrantes, a jiboia simboliza crescimento, abundância e expansão. É perfeita para quem quer movimentar a energia financeira e trazer mais fluidez para a vida. Deixe-a em locais altos ou prateleiras, permitindo que seus galhos cresçam livremente.

3. Lírio-da-paz: harmonia e tranquilidade

O lírio-da-paz, delicado e elegante, contribui para um clima mais tranquilo e harmonioso (Imagem: MR.PRAWET THADTHIAM | Shutterstock)
O lírio-da-paz, delicado e elegante, contribui para um clima mais tranquilo e harmonioso Crédito: Imagem: MR.PRAWET THADTHIAM | Shutterstock
Delicado e elegante, o lírio-da-paz ajuda a equilibrar emoções e promover paz interior . Ele também é ótimo para purificar o ar, tornando o ambiente mais leve.
Dica: ideal para quartos e salas, especialmente se você busca mais serenidade emocional.

4. Alecrim: energia vital e clareza mental

Revigorante, o alecrim estimula a mente e ajuda a manter a energia do ambiente mais leve e ativa (Imagem: shine.graphics | Shutterstock)
Revigorante, o alecrim estimula a mente e ajuda a manter a energia do ambiente mais leve e ativa Crédito: Imagem: shine.graphics | Shutterstock
Muito usado em rituais energéticos, o alecrim é conhecido por elevar a vibração do ambiente, afastar o cansaço e estimular a mente. É perfeito para cozinhas ou locais de trabalho, ajudando na concentração e na disposição.

5. Árvore-da-felicidade: equilíbrio e boas vibrações

A é associada à harmonia e ajuda a fortalecer vínculos, espalhando boas vibrações pelo lar (Imagem: patty de espinafre | Shutterstock)
A é associada à harmonia e ajuda a fortalecer vínculos, espalhando boas vibrações pelo lar Crédito: Imagem: patty de espinafre | Shutterstock
Associada à alegria e à harmonia familiar, essa planta é muito indicada para fortalecer vínculos e trazer leveza para o lar. Dizem que o ideal é ter as versões “macho” e “fêmea” juntas para equilibrar as energias.

6. Comigo-ninguém-pode: proteção intensa

Intensa na proteção, a planta comigo-ninguém-pode atua como uma barreira contra energias densas e indesejadas (Imagem: Faqih03 | Shutterstock)
Intensa na proteção, a planta comigo-ninguém-pode atua como uma barreira contra energias densas e indesejadas Crédito: Imagem: Faqih03 | Shutterstock
Assim como a espada-de-São-Jorge, essa planta é conhecida por sua força protetora , ajudando a bloquear a inveja e energias densas. Mantenha em áreas externas ou bem ventiladas — e atenção com pets e crianças, pois é tóxica.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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