Sábado (25) com show de Alemão do Forró e Chrigor no ES; agenda

Shows
Bailão do Alemão
Show de Alemão do Forró, no Parque de Exposições de Alfredo Chaves. A partir das 22h, na Rua Egisto Beninca, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda no site Brasil Ticket.
Zé Ramalho
Show do cantor Zé Ramalho, cantando seus maiores sucessos. A partir das 22h, no Steffen Centro de Eventos. Rod. ES-010, KM 4, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 300, à venda no site Lebillet.
Samba na Black
Show de Chirgor e grupo Nesse Clima. A partir das 19h, na varanda da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita.
Baladas e Festas
Roda de Samba Júnior
Com os grupos Samba MLK e Choppsamba. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. Rua Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site Zig.tickets.
Boteco Sertanejo
Com Ravelly, Felipe Brava, e grupo D'Bem com a Vida. A partir das 18h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25, à venda no site Zig.tickets.
Art Samba Chopp Clube
Com Matheus Emis, Matheus Matos e Murilo, DJ Rafael Brahim e grupo Art Samba. A partir das 18h, no Iriri Praia Clube. R. Padre Anchieta, Iriri, Anchieta. Ingressos: R$ 30, à venda no site Zig.tickets.
Toma!
Com os DJs Cariello, Koreia, Doisd, H Libardi e Anderson Baduh. A partir das 23h, no Pink Elephant Vix. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 200 (Área Vip/inteira) e R$ 100 (Área Vip/meia); R$ 60 (pista/inteira) e R$ 30 (pista/meia), à venda no site Zig.tickets.
Furduncin
Com os DJs Bero Costa, Cariello, Edin, Lukão, Tibery, Donzin, Dodo, Perotz, ML da Vila e Damatta. A partir das 22h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, Centro, Vila Velha. Ingressos: R$ 40, à venda no site Lebillet.
Démodé - Especial Black Music
Com os DJs Cabelo, Charles JR e Jone BL. A partir das 20h, no A Selva. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site Zig.tickets.
Desenrola
Com o grupo Samba HD, e DJs JV de VV, Gustavo o Brabo, Almeida e Peteres. A partir das 22h, no Club Hitz. Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (camarote) e R$ 30 (pista), à venda no site Zig.tickets.
4 anos de Butteco's
Uma grande festa com Evandro e Ranieri, João Felipe e Rafael, Zé Felipe e Romário, Roni e Ricy, Donato, Jackson Lima, Rickson Maioli, Rodrigo Balla, Lillian Ferr, Thayane Oliver, Jennifer, Richard Viana, Alex Valle, Samuel King e Douglas Medeiros. A partir das 18h, no Buttecos Vitalino. Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99803-5209.
15 anos do Correria
Com as bandas Dead Fish, Mukeka di Rato, Pense, Zander, Papercut Projekt, Beat Locks, Cinza, Soul D'Ianno e Linear. A partir das 18h, no Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepiersk, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 240 (área vip/inteira) e R$ 120 (área vip/meia); R$ 200 (pista/inteira) e R$ 100 (pista/meia), à venda no site Clube do Ingresso.
Sábado em Dobro
Com as bandas Fixer e Darlin Doll. A partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sábado
Com Maycon Sarmento, grupo Nesse Clima e DJ Scoob. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free, até as 22h. (limitado até 200 pessoas).
Samba e Pagode
Com os grupos Pagolife, D'Bem com a Vida, Primeira Classe e DJ Guilherme Correa. A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Happy Hour
Com os grupos Reis da Resenha, Leq Samba e DJ Rafa Santiago. A partir das 20h, no Recanto Botequim. Av. Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 10
Clube do R$ 5
Com Tuzzão, Eduardo Guinsberg, Lua Rosseto, Thagillys e Mattbnla. A partir das 22h, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: os 100 primeiros pagam R$ 5; R$ 20 até meia-noite. Após custa R$ 25.
2k
Com os DJs Ysa, Bikiwi, Phi e Jexxca. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30
Blecaut
Com Bruna Strait, Donat, Garreto e Cadu. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Músicas ao vivo
MPB Dançante
Com André Carvalho. A partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Pop e Brasilisades na Curva
Com Vinícius. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Samba
Com Leley. A partir das 14h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Noite do Sertanejozin
Com Ivan e Matheus. A partir das 19h30, no Pocar Gastrobar. Rua Castelo Branco, 808, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99296-4304.
Soft Samba
Com Eliahu. A partir das 15h, no Flammes Bar. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99579-7355.
Samba-Rock
Com Gustavo Braz. A partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Brasilidades
Com Daniel Silva. A partir das 18h30, no Raízes Gastrobar. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória.
Variedades
Com Patrícia Nascimento. A partir das 20h, no Só Santo Botequim. Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99311-8564/ 99242-9313.
Melodia, Ritmo e Harmonia
Com o Grupo 3 Elementos. A partir das 18h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Especial
Expo Favela
O evento visa dar visibilidade aos empreendedores das comunidades, no qual ocorrerá palestras, workshops, exposições, atrações culturais, rodadas de negócios, pitches de startups, mentorias e debates. No Centro de Eventos Ferrari, Rua Constante Sodré, 540, Santa Lucia, Vitória. Entrada gratuita. Confira a programação e a matéria completa no site HZ.
MC Arte 2023
O público poderá conferir a Mostra de Cinema de filmes. A partir das 14h, na Escola Zumbi dos Palmares. Av. Honolulu, Cidade Continental, Setor Oceania, Serra. Entrada gratuita.
Cultura
Cinema de Borda
Uma oficina gratuita para a juventude negra, no qual os participantes vão conhecer a história do cinema documental e noções básicas para a elaboração de roteiro e produção, e receberão apoio para a gravação de dois documentários que expressem o movimento negro. Até 8 de dezembro, na Associação Crescer com Viver. Rua Lorraine Santiago Vieira, 372, Adalberto Simão Nader, Guarapari.
ll Semana do Congo
Até 26 de novembro ocorre uma programação repleta de música, cultura e tradição, com a participação de diversas bandas de congo. A programação começa às 18h, e às 20h30, apresentação Musical do Grupo de Congo Madalenas do Jucu, e às 22h, apresentação musical da Banda de Congo Mestre Honório. Na Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu, Vila Velha. Evento gratuito.
Espetáculos
Festival de Música Erudita
Concerto de encerramento com participação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, sob regência do maestro Helder Trefzger. A partir das 20h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos retirados na bilheteria.
Corpus em Vida
Até 26 de novembro, espetáculo que combina teatro-instalação, candomblé, cinema-vídeo, dança e práticas performativas. No Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos retirados 1 horas antes do evento.
Conjunto de Música Antiga
O conjunto da Fames apresenta um repertório, particularmente dos períodos mais antigos da história da música, com atenção à reconstituição histórica e a busca de uma interpretação musical rigorosamente fiel ao estilo original da época em que as obras foram compostas. A partir das 19h30, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site Sesc Glória.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível balé acrobático. As apresentações acontecem de segunda a sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web.
Mergulhando no Fundo do Mar
Evento voltado para crianças com brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (1 hora); R$ 40 (30 minutos); R$ 35 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1 por minutos excedente.
Natal do Mundo Bita
Decoração de Natal do Mundo Bita com jogo da memória, pula-pula, brinquedo sinuoso e tobogã escorregador com 22 metros de comprimento. No Shopping Praia da Costa, do piso L2 ao L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Atração com cobrança; Tobogã escorregador: R$ 5 para uma descida.
Uma Aventura Polar
Um cenário de muita neve, com ursos polares, que remete ao Polo Norte, onde vive o Papai Noel. Além da árvore de Natal de 9 metros, um trenzinho vai levar as crianças para passear por toda a área da decoração. Todos os dias no piso L2 do shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Visitação gratuita. Passeio de Trenzinho: R$ 10 para duas voltas
Decoração Doce Natal
Decoração temática com diversos tipos de doces natalinos coloridos bolas, ursos, trono do Papai Noel e árvore interativa de 6m de altura vai permitir que o público passe por dentro dela e tire fotos. Todos os dias no Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra, Visitação gratuita. Circuito do Noel: R$ 50 por 30 minutos.
Decoração de Natal - Presentes de Natal
Caixas gigantes de presentes de Natal abrigam diferentes cenários da casa do Papai Noel, permitindo que as pessoas entrem nas caixas, tirem fotos, e contemplem cada cômodo da casa do bom velhinho, como sala, quarto, escritório e cozinha. O cenário é montado na varanda da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Visitação gratuita.
Natal Vila nas Alturas
Decoração de natal do shopping Vila Velha com árvore instagramável, rena baloeira, mesa de pintura infantil, passeio na roda gigante e fotos com o Papai Noel Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Ingresso para roda gigante: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Fotos com o Papai Noel: De segunda a sábado, das 14h às 17h e 18h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 17h e 18h às 21h.
Pista de patinação no gelo
Uma aventura que acontece todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70 (1 hora) e R$ 50 ( 30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Tempo, Tempo, Tempo
Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica até dia 25 de novembro, que reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. No Mosaico Fotogaleria, As visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]
Pulsar
A exposição apresenta o resultado de seis anos de pesquisa sobre um dos principais órgãos do corpo humano: o coração. O trabalho foi iniciado a partir de uma percepção dele como símbolo, metáfora e fonte de inspiração. Reúne mais de 20 obras com estudo de técnicas artísticas diversas, entre elas, cerâmica, desenho e pintura. Até dia 30 de dezembro, na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: De Segundas às sextas das 10h às 18h; Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita.
Caminho da Prainha
A exposição apresenta uma coleção de peças artísticas criadas por ceramistas que atuam na região do sítio histórico da Prainha (Vila Velha), utilizando argila e esmalte como materiais inspirados nos variados caminhos que conduzem à vivência na região. Até 10 de dezembro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Envios Possíveis
A exposição que está em cartaz de forma gratuita no Parque Moscoso conta com painéis de obras pintadas à mão e vem transformando a realidade de pessoas de diversas idades que buscam, por meio da arte, expressar seus sentimentos e se reconectar com a saúde mental. Até 25 de novembro, na Avenida República, Centro, Vitória. Aberto todos os dias, das 5h às 22 h. Entrada gratuita.
Biomorfismo - Superfície Classe A lll
Explorando a relação entre a arte e reflexão sobre a recente pandemia, a exposição apresenta uma visão peculiar em torno da experiência humana diante da Covid-19. As pinturas revelam uma conexão com a essência da vida e a complexidade dos ecossistemas naturais, refletindo sobre a relação da interdependência dos seres vivos. Até 30 de novembro, na Casa da Memória, Sala Levino Fanzeres. Rua 25 de Março, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Para agendamento de grupos, é preciso preencher um formulário neste link.
Mostra de Orquídeas
O público vai poder apreciar as orquídeas, aonde serão expostas várias espécies, além de diversos híbridos, ou seja, plantas originadas de espécies distintas. Até 26 de novembro, no Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Visitação: De quinta a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 13h às 21h. Evento gratuito.