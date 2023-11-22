Expo Favela: feira de empreendedorismo em comunidades chega ao ES

Orquestra Jovem Capixaba é presença garatida na Expo Favela ES Crédito: Foto de Molaa - Hub Criativo para o Instagram @orquestrajovemcapixaba

A Central Única das Favelas do Espírito Santo (Cufa-ES) lança o Expo Favela, evento que visa dar visibilidade aos empreendedores das comunidades. Pela primeira vez em território capixaba, a feira acontece na sexta (24) e sábado (25), das 8 às 21h, no Centro de Eventos Ferrari, em Santa Lúcia, Vitória. A entrada é franca.

O evento será palco de encontro com investidores que procuram acelerar empreendimentos, sendo capazes de proporcionar geração de novos negócios a partir de trocas de experiências. A iniciativa ainda trará palestras, workshops, exposições, atrações culturais, rodadas de negócios, pitches de startups, mentorias, debates e cursos. Confira a programação completa no site oficial do evento.

Pessoas referências no mundo dos negócios - e na luta pelas causas sociais - têm presença garantida. Rogério Salume, fundador da Wine; Juliana Santos, professora e consultora de desenvolvimento educacional; Mirella Bravo, advogada e jornalista; e Adriana da Silva, presidente da União de Negras e Negros pela Igualdade do Espírito Santo (UNEGRO-ES), estão entre os nomes que devem expor ideias durante a feira.

Para o presidente da Cufa-ES, Gabriel Nadipeh, o Expo Favela é um encontro de networking e oportunidade para o empreendedorismo capixaba. "Eles são os protagonistas. O evento é uma rede de oportunidades. Podemos falar de negócios e criar redes de contato”, destacou.

Presidente da Cufa-ES, Gabriel Nadipeh, destaca que o Expo Favela é um encontro de oportunidades Crédito: Divulgação/Instagram

Ao todo, 50 expositores várias áreas - como saúde, esporte, turismo, alimentação, moda e beleza, agroindústria e educação - foram selecionados para expor negócios durante o evento. "Os selecionados passam por uma curadoria, mentoria dentro da Escola de Negócios da Favela. Aproveitam a oportunidade para conversar com parceiros e mentores que acompanham o processo e dão um suporte muito grande”, ressaltou o presidente da Cufa-ES.

Dos 50 expositores, dez serão escolhidos para representar o ES em um evento da categoria em São Paulo. "A proposta é conectar com nossos parceiros. O Expo Nacional é um projeto que reúne 20 estados, com tudo se desdobrando em São Paulo".

Os selecionados poderão concorrer a investimentos e impulsionamentos financeiros a partir do apoio dos investidores presentes na Expo Favela ES. De acordo com Gabriel, "foi feito uma série de convites a investidores que pertencem a setores como indústria, comércio e startups". Além dos convites, os investidores também tiveram a opção de se inscrever pelo site. "Mais de 80 investidores participaram desta maneira. Esses números devem ser maiores devido aos convites realizados."

CONEXÃO FAVELA E ASFALTO

Aline Souza, nutricionista, empreendedora e proprietária da Nico Consultoria de Alimentos Crédito: Acervo pessoal

Aline Souza, nutricionista, empreendedora e proprietária da Nico Consultoria de Alimentos, foi uma das selecionadas para participar do Expo Favela. Ela acredita que o evento chega para trazer visibilidade e gerar conexões entre a favela e o asfalto. "A importância do encontro é dar visibilidade para empreendedores de locais em vulnerabilidade das favelas. Podermos ir para o asfalto e mostrar o verdadeiro potencial que temos."

O empreendimento de Aline é relacionado à consultoria de alimentos. O propósito é padronizar alimentos em estabelecimentos nas comunidades e fazer com que esses produtos possam ser levados para diversos locais, até mesmo para o asfalto.

"A gente vê muitas pessoas que trabalham com bolo de pote, com hamburgueria, com pizzaria, e devemos ter esse olhar atento. Saber quanto está sendo gasto, o que está entrando em seu mercado e ter uma equipe treinada. Padronizar para que seu produto não fique só ali nas favelas. Também atenda ao asfalto", reforçou a nutricionista.

Projeto de Aline, a Nico Consultoria de Alimentos visa atender às exigências da vigilância sanitária. Nesse aspecto, visa deixar o produto dentro das leis, seguro, padronizado e que seja lucrativo.

"A proposta é que o produtor de favela tenha seu produto inserido no mercado e que vejam que o produtor é da favela. Mostrar para a sociedade quanto potencial se tem numa favela. Favela não é careta, favela é potência”, destacou Aline.

VISIBILIDADE PARA A CULTURA AFRO

Thais da Silva foi selecionada para o Expo Favela ES por meio do seu projeto "Negras e Negros de Ouro", uma agência comunitária e voluntária Crédito: Arquivo pessoal

Thais da Silva também foi selecionada para participar do Expo Favela Espírito Santo. Ela traz para o evento o projeto "Negras e Negros de Ouro", uma agência comunitária e voluntária.

Para Thais, assim como para Aline, a feira chega oferece novos olhares para comunidades do Espírito Santo. "Acho que esse evento traz mais parcerias, empreendedorismo e também mais chance da crescermos. Nossa cultura afro é rica", destacou.

BRASIL

O Expo Favela Nacional ocorre entre os dias 1º e 3 de dezembro, no Expo Center-Norte, em São Paulo. No total, o evento reúne empreendedores de 20 estados: São Paulo, Amapá, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Distrito Federal, Paraíba, Rondônia, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Espírito Santo, Sergipe, Minas Gerais, Pernambuco e Paraná.

Personalidades prometem marcar presença. Thelminha Assis, médica, apresentadora e ex-BBB; Luciano Hulk, apresentador de TV; MV Bill, rapper, escritor, ator, cineasta e ativista brasileiro; Natuza Nery, jornalista, palestrante e podcaster; e Margareth Menezes, Ministra da Cultura, já estão confirmados.

Em 2022, foi realizada a primeira edição da Expo Favela Nacional. Os números impressionam: 500 expositores, 33 mil visitantes, 537 workshops, 20 mil inscritos, cerca de 300 pessoas trabalhando - entre colaboradores e voluntários - e mais de 1 mil horas de conteúdos compartilhados.