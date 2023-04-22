Sábado (22) no ES tem shows de Wesley Safadão, Falamansa e João Bosco; agenda

Nona edição do festival que envolve programação gastronômica e cultural na Cidade dos Colibris. Será possível conferir lançamentos nos restaurantes, degustações, jantares temáticos e aulas-shows com chefes de cozinha e especialistas em cerveja, vinho e chocolate. PROGRAMAÇÃO: Praça da Cultura: Cantina da Nonna, Circuito de Cervejas Capixabas, Espaço Fogo, Espaço Adega e Santa Mercearia (11h) | Cozinha Senac: Aulas-show com chefs (das 15h às 19h) e Workshop "O Mundo do Vinho e Suas Harmonizações", com o sommelier e chef Paulo Gaudio (Vinícola Gaudio) (20h) | Palco Mercearia: Igor Silverol (13h) e Leony Diall Acústico (19h30) | Palco Sicoob: Gruppo Folk II Ballerini (13h), Dinho Loss Acústico (14h), Preservarte (18h), Rafa Marquez Power Trio(20h) e Marcos Bifão (22h) | Restaurante Cafe Haus: Evento Mesa Haus (20h) | Cervejaria Três Santas: Confraria Cervejeira com Harmonização (20h)