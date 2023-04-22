Sábado (22) no ES tem shows de Wesley Safadão, Falamansa e João Bosco; agenda

Shows e Festivais
Festival I Love Music
Com Dilsinho, Wesley Safadão, João Marcos e Mateus e Beat Samba. A partir das 15h, na Orla de Itaoca - Av. Edevaldo Alves Coimbra, 77 - Itaipava, Itapemirim. Ingressos: R$ 260 (área vip inteira) e R$ 160 (pista inteira), à venda no site da Le Billet
Carnivoria
Festival de churrasco com diversas estações oferecendo cortes diferenciados e profissionais assados na brasa. Com abertura às 12h, o evento conta com shows musicais ao longo do dia. PROGRAMAÇÃO DE SÁBADO (22): Hot 4 Teachers (13h), Aula Show com Edd Campos – “Como se tornar um churrasqueiro profissional” (15h30), Bernardo John (17h) e Dona Fran (20h)
Guaçuí Jazz & Blues Festival
A partir das 19h, o público recebe Niumar Santiago e Trio, Amélia Barretto & Trio, Ed Ayres, Urublues e João Bosco. Ingressos: R$ 180 (inteira), R$ 90 (meia) e R$ 95 (meia solidária), à venda no site Lebillet
Pedra Azul Beer
De quinta (20) a domingo (23), no Morangão, em Domingos Martins. Estarão disponíveis nas torneiras estilos como Pilsen, Kölsch, Weiss, Stout, Double IPA, IPA e APA, com valores entre R$ 12 e R$ 22. PROGRAMAÇÃO DE SÁBADO (22): Abertura (11h); Apresentação cultural (12h); Desafio cervejeiro (13h); Bruninho / Rato Ventania (14h); Apresentação cultural (16h); Estação Lunar (19h); Desafio cervejeiro (21h) e Casaca (22h). Entrada: das 11h às 17h entrada gratuita e a partir das 18h por R$ 20.
Santa Teresa Gourmet
Nona edição do festival que envolve programação gastronômica e cultural na Cidade dos Colibris. Será possível conferir lançamentos nos restaurantes, degustações, jantares temáticos e aulas-shows com chefes de cozinha e especialistas em cerveja, vinho e chocolate. PROGRAMAÇÃO: Praça da Cultura: Cantina da Nonna, Circuito de Cervejas Capixabas, Espaço Fogo, Espaço Adega e Santa Mercearia (11h) | Cozinha Senac: Aulas-show com chefs (das 15h às 19h) e Workshop "O Mundo do Vinho e Suas Harmonizações", com o sommelier e chef Paulo Gaudio (Vinícola Gaudio) (20h) | Palco Mercearia: Igor Silverol (13h) e Leony Diall Acústico (19h30) | Palco Sicoob: Gruppo Folk II Ballerini (13h), Dinho Loss Acústico (14h), Preservarte (18h), Rafa Marquez Power Trio(20h) e Marcos Bifão (22h) | Restaurante Cafe Haus: Evento Mesa Haus (20h) | Cervejaria Três Santas: Confraria Cervejeira com Harmonização (20h)
Manguinhos Jazz & Blues
Sexta edição do festival contará com shows e ações formativas para músicos e estudantes nos restaurantes e na praça do balneário. PROGRAMAÇÃO: Palco Espaço Chico Bento: Baobab Trio convida Marcelo Coelho e Mauro Senise (21h), Délia Fischer (22h30) e Mestres do Groove e André Vasc (0h) | Palco Enseada: Malê Dixieland (Jazz para Crianças)(18h), Big Bat Blues Band (19h) e Malê Dixieland (20h30) | Palco Espaço Maresias: Veloso Quinteto (12h30) | Palco Recanto das Estrelas Restaurante: Mary Amaral (12h30) | Palco Espaço Maria Mariana: Katia Rocha (12h30) | Palco Restaurante Estação Primeira: Ferna (12h30). ENTRADA: Para o Espaço Chico Bento, a entrada é R$ 50, à venda no site da Super Ticket. Nos demais palcos, a programação é gratuita
ES Restaurant Week
Até o dia 13 de maio, 28 restaurantes de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica apresentam menus completos de entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 54,90 por pessoa. Para acessar a programação completa, clique aqui.
Rodeio Show
Com apresentações de Falamansa (22h30), Luma (0h), DJ PH7 (1h30). Programação começa às 14h, no Parque de Festas Albuíno Azeredo, no Polo Industrial de Barra de São Francisco. Entrada: Gratuita
19º Femusquim
Morro dos Alagoanos, em Vitória, sedia a 19ª edição do Festival de Música de Botequim. Programação: Samba Sim (19h), Dennise Pontes (21h) e Leo Vieira e Nelson Rufino (23h). Entrada: Gratuita
Festas e Baladas
Party Porn
Com DJs CO5ME, Bertine, Madson e Titania. Performances com Sara Cout e Radhija. Das 23h às 5h, na Bolt, na Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 na portaria
Puta Festa
Com Dj Saul Felício, Hyaga, Fred Rigoni e Paraguassu. Das 22h às 4h, na Fluente, na Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40 na portaria.
Eletrovibes
Com Brunelli, Álice, Hacc, Rodrigo Mag e Mar. Das 22h às 5h, no Verdinho, em Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$20, disponíveis no site da Super Ticket
Baile do Feel
Com DJs Feel, DL Souza e WL Costa. Das 22h às 4h, no Deck's Bar, na Rodovia João Izoton Filho, Km 01, em São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 2O, disponíveis no site da Super Ticket
Feriadão Mex
Com Pele Morena, João Felipe e Rafael e DJ Camila Faria. Das 22h às 2h, no Mex Guarapari , na R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: Camarote por R$ 40 e pista por R$ 25, disponíveis no site da Super Ticket
LE'BAI na Pink
Com The Otherz, DJs Cariello, Edin, Álice, Pedro Schmid e VK. Das 23h às 6h, na Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: De R$ 40 a R$ 120, disponíveis no site da Super Ticket
Rodas de Samba e Pagode
D'Moleque Faz a Festa
Com Samba VIP, Sem Medida, ChoppSamba, Pratikerê, Muleke 027, Nandinho e DJ Enzo. Das 17h às 23h45, no bar Mãe Joana, naR. Italina Pereira Mota - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: por R$ 50 (inteira), disponíveis no site da Super Ticket
Kamisa 10
Com apresentações de Luuh, Pagode e Cia, Beleite e DJ Koreia. Das 20h às 3h, no Embrazado Vitória - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (inteira), disponíveis no site da Super Ticket
Música ao vivo em bares e restaurantes
Jazz, Bossa e MPB
Com Daria Obraztsova, Dânil Júnio e Eduardo Mariano. De 12h às 17h, no restaurante A OCA, na Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória (rua atrás do Teatro Carlos Gomes na subida da Histórica Escadaria do Rosário). Couvert artístico: R$ 8
Samba da Bruna
Com Bruna Perê e Daniel Silva. De 19h às 23h, no restaurante A OCA, na Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória (rua atrás do Teatro Carlos Gomes na subida da Histórica Escadaria do Rosário). Couvert artístico: R$ 8
Tardezinha do Ipa
Com Lorelai e Cavaroxa. A partir das 17h, no Ipanema Bar e Restaurante, R. Joaquim Lírio, 865 - Praia do Canto, Vitória.
Exposições e Teatro
Memórias do Futuro
Mostra que reúne itens do acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e obras inéditas de quatro artistas capixabas. Coletânea ficará disponível no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, até o dia 18 de junho. Funcionamento: Terça a sexta-feira, das 8h às 18h (início da última sessão às 17h) e aos sábados e domingos, das 9h às 16h (início da última sessão às 15h). Entrada: Gratuita
O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci
Últimos dias para conferir a mostra imersiva sobre o trabalho de Leonardo da Vinci, que fica em cartaz na Cidade da Inovação do Ifes, em Jardim da Penha, até o dia 30 de abril. Funcionamento: terça a sexta-feira, das 8h às 17h (início da última sessão às 16h), e aos sábados e domingos, das 10h às 18h (início da última sessão às 17h). Entrada: mediante agendamento.
Exposição Mundo Jurássico
Mostra imersiva no mundo dos dinossauros, onde ficam expostas 13 réplicas em tamanho real, com som e movimento. Disponível no Shopping Praia da Costa até o dia 30 de abril. Entrada: Gratuita
"Ele" - O Musical
Espetáculo sobre uma turma de adolescentes que corre contra o tempo para resolver um problema sem solução imediata: nota baixa. Às 19h30, na Casa da Música Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro de Vitória. Ingressos: R$ 25, disponíveis na portaria.