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Ricardo participa do 'Mais Você' e fala sobre a experiência de participar do 'BBB 23'

Biomédico foi o 17ª eliminado da casa e falou sobre o futuro da relação com Sarah, discussões e convivência na casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 14:16

Ricardo Alface no Mais Você após deixar o BBB 23
Ricardo Alface no Mais Você após deixar o BBB 23 Crédito: Reprodução/TV Globo
Ricardo foi o convidado da vez do quadro Café com Eliminado, do Mais Você, com Ana Maria Braga, após ser eliminado do Big Brother Brasil 23 na noite desta quinta-feira, 20, com 68,86% dos votos. O ex-brother ficou emocionado ao rever o discurso do apresentador Tadeu Schmidt e garantiu que deixou o seu nome no reality. "O BBB, querendo ou não, mexe com o Brasil inteiro, e você marcar uma edição dessa, é marcar um ano sendo lembrado", disse.
Sobre a discussão após sua indicação em Amanda para o Paredão quando ganhou a prova do líder, na reta final do jogo, ele ressaltou que tinha liberdade de votar em qualquer participante. "Chegou uma parte do jogo que percebi que não ia receber votos do Quarto Deserto porque o alvo não era eu, nunca foi eu e não tive esse medo. Ela [Amanda] fala que eu encaixei o meu voto, cedia e me anulava, imagina, eu podia votar em quem quisesse que estava tudo certo. Tanto que eu voto nela duas vezes e consigo contornar a situação. E quando trago esse posicionamento, digo indiretamente: 'você foi planta no jogo'", falou.
Ricardo relembrou também suas brigas com Bruna Griphao, dizendo que é como se fosse uma relação entre irmãos.
Mostrando as cenas dos beijos em Sarah, Ana Maria quis saber como será o futuro da relação entre os ex-brothers. "Estou com saudades. Foi beijão, esse momento foi ícone pra mim, tentei ir para cima dela, mas ela disse não. [...] Olha, uma coisa posso ser sincero, o beijo era dez de dez, se acrescentar alguma coisa, piora viu. Foi um encaixe perfeito", comentou.
Já em uma dinâmica com um dos patrocinadores no programa, o biomédico escolheu Cristian como o vilão, Marvvila, Aline e Amanda como as plantas da casa e Fred Desimpedidos e Cara de Sapato como os mais chatos da casa.

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