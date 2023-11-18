Sábado (18) com shows de Gabriel o Pensador, Rennan da Penha e Wiu no ES; confira agenda

Sinopse: Três episódios sobre o marido italiano e as relações no casamento. Todos têm em comum a descrição das vicissitudes da vida de casado em uma loucura cômica. Em "Marido de Roberta" (ou "Um casamento difícil") - Um jovem se casa com uma moça que, apesar de seus modos um tanto viris, o atrai por sua beleza. Celebrado o casamento, a mulher recusa-se a submeter-se aos seus deveres conjugais e, algum tempo depois, reage à insistência do marido submetendo-se a uma cirurgia que a torna homem. Em "O marido de Attilia" (ou "Nos séculos fiéis") - Um criminoso procurado pela polícia está preso graças ao uso inconsciente de sua esposa, de quem ele tem muito ciúme, como um espelho. A partir das 18h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.