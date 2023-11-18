Sábado (18) com shows de Gabriel o Pensador, Rennan da Penha e Wiu no ES; confira agenda

Shows
Cavalgada Agroviva
Show de Pisadinha do Vaqueiro. A partir das 20h, no Pátio de Festas da cidade de Vila Valério. Rua Padre Francisco, Centro, Vila Valério. Ingressos: R$ 40, à venda no site Zig.tickets.
Brasil Jamaica
As bandas Groundation e The Wailers - grandes nomes do reggae mundial - desembarcam em Vitória para um show incrível. A partir das 21h, no Privilege Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 100, no site Zig.tickets.
Paraíso Sertanejo
Shows de Israel Novais, Thiago Meirelles e DJ Gil. A partir das 22h, no Paraíso Club, em Santa Maria de Jetibá. Ingressos: R$ 60 (camarote) e R$ 40 (pista), à venda no site Zig.tickets
The Funk
Com Rennan da Penha. A partir das 23h, no Chácara Clube. Rua Antônio Rodrigues de Oliveira, 480, Colina, Alegre. Ingressos: R$ 30 (3ºlote); R$ 25 (2ºlote) e R$ 20 (1ºlote), à venda no site Zig.tickets.
Festivais
Festival Bigstep
O evento que acontece no Shopping Boulevard, em Vila Velha, conta com gastronomia e shows com atrações nacionais. A programação começa às 15h, e, entre os destaques, estão shows de Gabriel o Pensador, Grupo Raimundos e Sambasoul. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 120, no site Zig.tickets.
Festival Pedra do Elefante
O evento conta com música, gastronomia, teatro, espaço kids e cerveja artesanal, além de 8 bandas de blues, jazz e rock capixabas. A programação começa às 10h, e, entre as atrações, acontece oficina de teatro, contação de história e show da Banda Big River (17h). No Bistrô e Café Bosque das Pedras, Km 3,5, Buenos Aires, Guarapari. Ingressos: R$ 50 (para os dois dias do evento) e R$ 30 (para cada dia do evento). Pagamento via Pix: [email protected] e envio do comprovante pelo Whatsapp: (27) 99243-4493.
Festival de Verão
O Iriri Verão Fest reúne gastronomia, cervejas artesanais do Espírito Santo e apresentações musicais. A programação começa às 17h e conta com shows de Wavilla (19h30) e Neno Bahia (23h). Na Praça de Eventos de Iriri. Av. Dom Helvécio, ao lado da antiga pousada Iriri, na Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta. Entrada gratuita.
Festival Crias.Lab
O evento conta com dança, artes visuais e música, entre outras expressões artísticas, que serão representadas em shows, mostras de cinema e bate-papos sobre comunicação digital e audiovisual. A programação também conta com apresentação da Cia de Dança Afro-brasileira Negraô (17h45), Grupo Já Gamei (17h45) e MC Carol (1h). Na Quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG). Rua Mourisco, Glória, Vila Velha. Ingressos: Para participar dos bate-papos, é preciso retirar os ingressos pelo site Sympla. Para os shows, basta levar 1kg de alimento não-perecível
Baladas e Festas
Ensaiada
Com Lécio Soares, grupo Sambadm e DJs Lukão e Luhh. A partir das 16h, no Ensaiada CCVV. Rua Luiz Gonzáles Alvarado, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site Zig.tickets.
Aniversário do Mãe Joana
Com os grupos D'Moleque e Muleke 027. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. Rua Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site Zig.tickets.
Boteco Sertanejo
Com Juliano Couto, grupo Pratikerê, e DJs Barol Beats e Jota Vianna. A partir das 18h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25, à venda no site Zig.tickets.
Baile do Cariello
Show com os rappers Wiu e Arthurzim, além dos DJs Cariello, Beleite, Tibery e Edin. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira, Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 140 (camarote/ inteira) e R$ 70 (camarote/meia); R$ 100 (pista/inteira) e R$ 50 (pista/meia), à venda no site Zig.tickets.
Helipa
Com os DJs Belucio, Pedro Schmid, Jotta M, Nazin, Lucas Walker e grupo Nesse Clima. A partir das 22h, no Club Hitz. Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 45 (camarote) e R$ 25 (pista), à venda no site Zig.tickets.
Rock 426
Show de Saulo Simonaasi. A partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sábado
Com o grupo Pagode e CIA e Lécio Soares. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free até as 22h. (limitado até 200 pessoas).
Flash
Com os DJs Cuxa, Paraguassu, Madson e Tonico. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada liberada para os 50 primeiros, após R$ 30.
Fluente Doze Anos
Show de Pepita. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 60, à venda no site Meep.
Músicas ao vivo
Samba, Bossa e MPB
Com Márcia Chagas e Victor Humberto. A partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Pop e Brasilidades
Com Eliahu. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
MPB
Com João Pedro. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Sábado de Luxo
Com Thayane Oliver, Lian Ferr e Donato Fontana. A partir das 20h, no Buttecos Vitalino. Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27)99644-2745.
Soft Samba
Com a Banda 522. A partir das 15h, no Flammes Bar. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99579-7355.
Eu Sou o Samba
Com Luíza Dutra. A partir das 12h, no A OCA. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Pagode
Com Rafa Santiago e grupo Samba HD. A partir das 17h, no Recanto Botequim. Av. Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra.
Sertanejo
Com Wallace Santana. A partir das 20h, no Só Santo Botequim. Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99311-8564/ 99242-9313.
Som na Praia
Show ao vivo com Lua. A partir das 13h, na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Gratuito.
Festival de Cinema
A terra das mulheres
Sinopse: Em uma Sardenha rural durante a Segunda Guerra Mundial, vive Fidela, a sétima filha, uma mulher considerada uma bruxa pela tradição popular. Ela encontra amor e conexão com a terra e a água, mas também enfrenta o desafio de ser diferente em uma sociedade que busca conformidade. Quando Fidela se torna mãe de uma criança confiada a ela, sua vida é transformada e ela descobre a força de sua própria identidade. Uma história envolvente sobre empoderamento feminino, aceitação, maternidade e a busca pela verdadeira liberdade. A partir das 14h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Esses nossos maridos
Sinopse: Três episódios sobre o marido italiano e as relações no casamento. Todos têm em comum a descrição das vicissitudes da vida de casado em uma loucura cômica. Em "Marido de Roberta" (ou "Um casamento difícil") - Um jovem se casa com uma moça que, apesar de seus modos um tanto viris, o atrai por sua beleza. Celebrado o casamento, a mulher recusa-se a submeter-se aos seus deveres conjugais e, algum tempo depois, reage à insistência do marido submetendo-se a uma cirurgia que a torna homem. Em "O marido de Attilia" (ou "Nos séculos fiéis") - Um criminoso procurado pela polícia está preso graças ao uso inconsciente de sua esposa, de quem ele tem muito ciúme, como um espelho. A partir das 18h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Crônica de uma Relação Passageira
Sinopse: Durante uma festa, Charlotte, uma mãe solteira, conhece Simon, um homem casado. Este novo casal concorda em se ver apenas por diversão, sem vivenciar nada além. Porém, essa relação sem futuro fica perturbada quando novos sentimentos aparecem. A partir das 17h45, no Cine Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 15 (meia), à venda no site Cine Jardins.
A Viagem de Ernesto e Celestine
Sinopse: Ernesto e Celestine estão viajando de volta ao país de Ernesto para consertar seu violino quebrado. Esta terra exótica é o lar dos melhores músicos do planeta e a música enche constantemente o ar de alegria. Porém, ao chegarem, os dois heróis descobrem que todas as formas de música foram proibidas há muitos anos. A partir das 16h, no Cine Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 15 (meia), à venda no site Cine Jardins.
Espetáculos
Vírgula
Espetáculo e bate-papo com o elenco direção da Cia Gente. A partir das 20h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site Sesc Glória.
Oficina Corpo e Memória
A oficina, de curta duração, propõe, por meio das representações do gesto, da palavra e do movimento, o uso do corpo e da voz como estratégias narrativas, tendo como protagonismo as respectivas biografias dos participantes. A partir das 10h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos esgotados.
Sonho de Existir, Ilusão de Amar
Uma noite para homenagear a expressão das mulheres na música. A obra "Passionis de Flamma", de Eli-Eri Moura, aborda a violência contra as mulheres e será apresentada pela pianista Erika Ribeiro e a soprano Débora Faustino. O concerto celebra a força da criação feminina como uma resposta à adversidade. A partir das 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos, mediante retirada.
O Dia Seguinte
Baseado no conto de Luís Fernando Veríssimo, A trama narra o encontro de dois desconhecidos que acordam na mesma cama um dia após a virada do ano. Em comum, Luanna e Renato, interpretados por Adriana Birolli e Eduardo Pelizzari, têm apenas o fato de que eles não lembram como foram parar ali. A partir das 20h, no Teatro da UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Setor B (R$ 100/inteira e R$ 50/meia), à venda no site Sympla. Setor A e Mezanino, esgotados.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível balé acrobático. As apresentações acontecem de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web.
Mergulhando no Fundo do Mar
Evento voltado para crianças composto por brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (1 hora); R$ 40 (30 minutos); R$ 35 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1 por minutos excedentes.
Natal do Mundo Bita
Decoração de Natal do Mundo Bita, com jogo da memória, pula-pula, brinquedo sinuoso e tobogã escorregador com 22 m de comprimento. No Shopping Praia da Costa, do piso L2 ao L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados 11h às 21h. Atração com cobrança: Tobogã escorregador: R$ 5,00 para uma descida.
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes à arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Caminho da Prainha
A exposição apresenta uma coleção de peças artísticas criadas por ceramistas que atuam na região do sítio histórico da Prainha (Vila Velha), utilizando argila e esmalte como materiais inspirados nos variados caminhos que conduzem à vivência na região. Até 10 de dezembro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Envios Possíveis
A exposição que está em cartaz de forma gratuita no Parque Moscoso conta com painéis de obras pintadas à mão e vem transformando a realidade de pessoas de diversas idades que buscam, por meio da arte, expressar seus sentimentos e se reconectar com a saúde mental. Até 25 de novembro, na Avenida República, Centro, Vitória. Aberto todos os dias, das 5h às 22 h. Entrada gratuita.