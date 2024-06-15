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Sábado (15) com shows de Matuê, Filipe Ret e Xande de Pilares no ES; agenda

E não para por aí! Dia também conta com shows de Casaca, DubDogz e André Lellis; confira a programação completa de HZ
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 08:00

Shows

Maestria

Com Matuê e Filipe Ret, a partir das 17h, no Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 500. Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 160 (espaço maestria/meia) e R$ 320 (espaço maestria/inteira), à venda no site da Zigtickets. Veja a matéria completa.

Xande de Pilares

A partir das 21h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site do Zigtickets. Veja a matéria completa

Casaca 25 Anos

Com Banda Casaca, a partir das 21h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Zigtickets. Veja a matéria completa.

Sunset Garden

Com DubDogz, SandeVille, Jeff Ueda, Jotta F, Magno, Gugga. No Mauka Ocean Club | Restaurante & Beach Bar, em Anchieta. R. Des. Antônio José, Anchieta. Ingressos: R$ 160 (meia) e R$ 320 (inteira), à venda no site da LeBillet.

Akatu

Com participação de D'Bem com a Vida e Pele Morena, a partir das 21h, no Gordinho Sambão. Entrada feminina liberada até às 23h. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.

Axézin

Com André Lellis e Alexandre Peixe, a partir das 19h. No Na Vista, R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia solidária) e R$ 140 (inteira), à venda no site Blueticket.

Especial

Roda de Boteco

Até 30 de junho, o festival acontece em 40 estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. A edição reúne petiscos criados exclusivamente para o evento, e todos são vendidos a R$ 59,90, com direito a uma cerveja de cortesia (Spaten/600ml). Veja a matéria completa de HZ.

Fuscalhaços

O Fusca roxo lotado de palhaços da Árvore Casa das Artes vai invadir mais três bairros de Vitória neste final de semana. O espetáculo itinerante Fuscalhaços finaliza a temporada 2024 com as seguintes apresentações: sexta-feira (14), às 19h, no Bairro Grande Vitória; sábado (15), às 18h, no Bairro Maria Ortiz; e domingo (16), às 16h, no bairro Engenharia. Todas as apresentações são gratuitas e visam levar o circo e as artes cênicas para comunidades periféricas da capital.

Moqueca Pop Acústico

Festival rola no dia 14 e 15 de junho. Na sexta, a partir das 19h e sábado a partir das 15h. Onde: Praça de Fátima, Av. Beira-rio, 1, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. No sábado, conta com shows de Yasmin Souza (15h30), Joaoeascoisasnaoessenciais (17h), The Skeep (18h45), Ronnie Silveira (20h), Estado de Sítio (21h30), Alinne Garruth (23h) e André Prando (0h). Veja a matéria completa

Festival Casa Corais

Com shows de Macucos, DJ Afterclapp, Pura Vida, Ze Maholic, Thaysa Pizzolato, Forro da Lore e Frecha. A partir das 15h, no Espaço Chico Bento. Av. Des. Cassiano Castelo, 195, Serra. Ingressos: R$ 65 (meia, 3º lote) e R$ 130 (inteira, 3º lote), no site Sympla.

2º Festival de Caranguejo

De 14 a 16 de junho, na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. No sábado, com Emerson Xumbrega (16h), Apresentação das Escolas de Samba (19h30), Grupo Curtição (22h) e João Martins (23h). Av. Abido Saad, Parque Jacaraipe, Serra. Entrada gratuita.

Encontro de Colecionadores no Boulevard da Praia Shopping

Colecionadores de cartões-postais e selos raros, miniaturas de carros e super-heróis, antiguidades, moedas e medalhas históricas. Das 9h às 14h, no Boulevard da Praia Shopping, Pátio, 1º piso. Av. Nossa Sra. da Penha, 356 - Praia do Canto, Vitória. Gratuito. 

Festas Juninas

Arraiá do Montserrat

Festa junina com shows, aula de forró, quadrilha, bebidas, comidas e brincadeiras típicas. De 13 a 16 de junho. Horário: de 18h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Varanda, piso L3. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Ingressos á venda no site da Sympla. No sábado (15), conta com quadrilha e aula de forró com as escolas Dinastia Da Dança e Universidade Da Dança, às 18h e Forró Símínino, às 20h.

Degusta Arraiá

De 13 a 16 de junho, com entrada gratuita. No sábado (15), show Havengar às 20h, e Dona Fran, às 22h. Local: no estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.

Teatro e musical

"A Tropa"

Com o ator Otávio Augusto e elenco. Data: 15 e 16 de junho. Local: Teatro Universitário Ufes (Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória). Horáio: 20h no sábado e às 17 horas no domingo (com intérprete de libras). Classificação: 16 anos. Duração: 80 minutos. Ingressos: a partir de R$ 19,80. Vendas pelo site da Sympla. Veja a matéria completa

Musical Italiano em Santa Teresa

"Noi Siamo La Prima Storia" reunirá música, dança e a cultura ítalo-brasileira. Será apresentado na sexta (14) e no sábado (15), no Parque de Exposições Frei Estevão Corteletti, às 19h. Bairro Dois Pinheiros, S/N, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita.

Lançamento do Livro "Casa de Esgueio"

O escritor Luiz F. Bernardes lança, às 15h, o livro A Casa de Esgueio. O lançamento será na Casa da Memória, na Prainha de Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 17 - Prainha, Vila Velha. O livro estará à venda no dia do lançamento por R$ 40.

Baladas e festas

After do Maestria

Com ML da Vila, Dodo Perotz, Pedro Schimitd, LC do TB e Junin da BR, a partir das 23h, no Oasis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), á venda no site da Zigtickets. 

Blu-ray

Com Cybertrans, Jexxca, Tonico e Vagner Rezende, no Bolt, a partir das 23h. Ingressos: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Baile de Solteires

Com 4lê, Sofi, Mike, Lunnão e Rodrigo Rezende, no Fluente, a partir das 22h. Ingressos: R$ 40. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Roda de Samba no Oásis

Com Guilherme Nascimento, no Oasis Beach Club, a partir das 13h. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.

Arraiá Barlavento

Com Marcus Rauta, Taianna França, Giselle Dário e João Assis, a partir das 18h, no Barlavento. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Música ao vivo

Festa Baile do Sol - Banda Sol-Erê

Convida Danilo Ferraz. Horário: 19h. Couvert: R$ 15,00. Local: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa 154, Centro, Vitória. Mais Informações: (27) 99963-2104.

Roda de Samba Júnior + Muleke027

No Mãe Joana Botequim. Av. Dante Michelini - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site ds Zigtickets. 

Seu Samba

Com Samba de Quintal, no Bartuque Vix. Rua José Cassiano dos Santos, Fradinhos. Entrada grátis a noite toda. 

Samba da Bruna

Na A Oca, a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.

Grupo 3 Elementos

No Enredo Botequim, a partir das 20h. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi.

Pop & MPB

Com Eliahu, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Repique Vix

SambaRei, Pagode do Abreu e DJ Anderson Baduh, a partir das 17h. No Repique Vix. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Mata da Praia, Vitória.

Diversão

Som no Praia

Show ao vivo com Alry, a partir das 13h, na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.

Diversão na Praça

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de boneco de madeira - Brincadeiras antigas - Cantinho do bebê - Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra

Jurassic Rex Park

Parque de dinossauros que se movimentam e emitem sons, com brinquedos interativos, cama elástica, escorregadores, piscina de bolinhas e muito mais no Shopping Mestre Álvaro. Valor: a partir de R$ 40 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 30 de junho. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h30. Local: Praça de Eventos - Piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.

Feira de Adoção Pet

Horário: de 10h às 16h. Local: Shopping Moxuara, piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Gratuito.

3ª edição do Mestre da Comédia ‘Especial Namorados’

Com três dias de stand-up comedy gratuitos. No sábado (15) com Marcos Castro e Luciana D’Aulizio com o show “O Psicólogo Tá Caro”. Gratuito - Para garantir ingressos para os shows será necessário realizar um cadastro online no site Sympla a partir do dia 3 de junho. O evento tem classificação de 14 anos. Infantil: Vale Night da Take Kids - desconto de 50%, no espaço de recreação Take Kids, para os clientes que apresentarem ingressos dos shows. Valor normal nos primeiros 30 minutos: R$ 35,00. Promocional: R$17,50 A cada minuto extra: normal R$ 1,16 e promocional R$: 0,58 Horário promocional: das 18h às 22h. No Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.

Serviço Baile dos Namorados

Das 18h às 21h. Na sala da Pimenta Dance, no piso L1 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Informações: (27) 99893-5006. Ingressos: R$ 15 (ingressos antecipados) e R$ 25 (na hora). 

Exposições

Massena: Um Olhar em Aquarela

Exposição do acervo de fantasias da escola de samba MUG sobre o pintor Homero Massena na praça de eventos do Shopping Boulevard. Gratuito. Até 30 de junho. Horário: de segunda a quinta, das 10h às 22h; sexta das 10h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 13h às 21h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. 

Reencaixe

Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.

O Fabuloso Mundo das Cores

Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Folhear - Vitória

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.

Folhear - Linhares

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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