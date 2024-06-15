Sábado (15) com shows de Matuê, Filipe Ret e Xande de Pilares no ES; agenda

Com três dias de stand-up comedy gratuitos. No sábado (15) com Marcos Castro e Luciana D’Aulizio com o show “O Psicólogo Tá Caro”. Gratuito - Para garantir ingressos para os shows será necessário realizar um cadastro online no site Sympla a partir do dia 3 de junho. O evento tem classificação de 14 anos. Infantil: Vale Night da Take Kids - desconto de 50%, no espaço de recreação Take Kids, para os clientes que apresentarem ingressos dos shows. Valor normal nos primeiros 30 minutos: R$ 35,00. Promocional: R$17,50 A cada minuto extra: normal R$ 1,16 e promocional R$: 0,58 Horário promocional: das 18h às 22h. No Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.