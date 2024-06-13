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Palco 360º

Xande de Pilares desembarca no ES neste sábado (15) com seus maiores sucessos

Dono dos hits "Tá Escrito" e "Deixa Acontecer" agita casa de shows em Vitória. Ingressos custam a partir de R$ 60
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 14:05

O cantor Xande de Pilares se apresenta em Vitória neste sábado (15)
O cantor Xande de Pilares se apresenta em Vitória neste sábado (15) Crédito: Reprodução/Instagram/@xandedepilares
Uma noite de muito samba e grandes sucessos. É o que os capixabas poderão curtir neste sábado (15), com um dos maiores sambistas do país: Xande de Pilares. O cantor desembarca em Vitória para agitar o Embrazado, na Praia do Canto, em um palco 360º.
Com sua energia contagiante e uma voz inconfundível, Xande promete transformar a noite em uma verdadeira celebração da música brasileira. Conhecido por sucessos como "Tá Escrito", "Deixa Acontecer" e "Clareou", o sambista vai embalar o público com um repertório repleto de clássicos e novas canções que prometem deixar ninguém parado.

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Os ingressos custam entre R$ 60 (meia, geral, 2º lote) e R$ 120 (inteira, geral, 2º lote) e estão à venda através do site Zig Ticket.
Nesta quarta-feira (12), Xande foi um dos grandes vencedores da 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira, ganhando em duas categorias, com o projeto "Xande Canta Caetano": Melhor Intérprete e Lançamento em Samba. A edição deste ano celebrou o legado de Tim Maia com shows inéditos de Marisa Monte, Ney Matogrosso, IZA, Simone e dezenas de grandes nomes da nossa música.
XANDE DE PILARES
Quando: 15 de junho de 2024 (sábado)
Onde: Embrazado. Rua Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
Horário: a partir das 22h
Ingressos: R$ 120 (inteira, geral, 2º lote) e R$ 60 (meia, geral, 2º lote), à venda no site da Zig Ticket. 

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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