Xande de Pilares desembarca no ES neste sábado (15) com seus maiores sucessos

O cantor Xande de Pilares se apresenta em Vitória neste sábado (15) Crédito: Reprodução/Instagram/@xandedepilares

Uma noite de muito samba e grandes sucessos. É o que os capixabas poderão curtir neste sábado (15), com um dos maiores sambistas do país: Xande de Pilares. O cantor desembarca em Vitória para agitar o Embrazado, na Praia do Canto, em um palco 360º.

Com sua energia contagiante e uma voz inconfundível, Xande promete transformar a noite em uma verdadeira celebração da música brasileira. Conhecido por sucessos como "Tá Escrito", "Deixa Acontecer" e "Clareou", o sambista vai embalar o público com um repertório repleto de clássicos e novas canções que prometem deixar ninguém parado.

Os ingressos custam entre R$ 60 (meia, geral, 2º lote) e R$ 120 (inteira, geral, 2º lote) e estão à venda através do site Zig Ticket.

Nesta quarta-feira (12), Xande foi um dos grandes vencedores da 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira, ganhando em duas categorias, com o projeto "Xande Canta Caetano": Melhor Intérprete e Lançamento em Samba. A edição deste ano celebrou o legado de Tim Maia com shows inéditos de Marisa Monte, Ney Matogrosso, IZA, Simone e dezenas de grandes nomes da nossa música.

XANDE DE PILARES

Quando: 15 de junho de 2024 (sábado)

Onde: Embrazado. Rua Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória

Horário: a partir das 22h

Ingressos: R$ 120 (inteira, geral, 2º lote) e R$ 60 (meia, geral, 2º lote), à venda no site da Zig Ticket.

