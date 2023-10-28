Sábadão (28) com shows de Péricles, Wesley Safadão e Matheus & Kauan no ES; agenda

Shows
Pagode do Pericão
Com Péricles, Grupo Revelação e Salgadinho. A partir das 16h, no Estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Ingressos: R$ 150 (meia) e R$ 300 (inteira), à venda no site da Zig Tickets.
Luau Manguinhos
Com Armandinho, a partir das 16h, no Espaço Chico Bento Manguinhos. Av. Des. Cassiano Castelo, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira), à venda no site da Zig Tickets.
I Love Music Festival
Com Wesley Safadão, Felipe Amorim e Matheus & Kauan, a partir das 20h, no Castelão, em Castelo. Bela Vista, Castelo. Ingressos: R$ 110 (pista meia) e R$ 200 (área vip meia), á venda no site do Le Billet.
Tamar Cultural Vitória
Com show de Armandinho Macedo e Chico Chagas, a partir das 20h, no Projeto Tamar Vitória, ao lado da Praça do Papa, na Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Sympla.
Paula Toller
A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Novo Aeroporto de Vitória. Ingressos: Mesa (para 4 pessoas) a partir de R$ 800,00. Cadeira, a partir de R$ 140,00 (meia-entrada). Ingresso solidário válido mediante doação de 2kg de alimento não perecível. Vendas na bilheteria do Espaço Patrick Ribeiro ou pelo site.
Teatro
Mãe Fora da Caixa
Espetáculo sobre maternidade com Miá Mello. Às 19h, no Teatro Universitário (Ufes). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: À venda na bilheteria do teatro, das 15h às 19h, ou pela internet, no site da sympla.com.br. Plateia A e B: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada). Mezanino: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Bilhetes de domingo para mezanino estão esgotados. Informações: (27) 2142-5350
Festivais
Roda de Boteco de Colatina
Até 5 de novembro, acontece o festival em 21 bares e botecos de Colatina que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
Festival de Pescado e Frutos do Mar Jesus de Nazareth
Dias 27, 28 e 29 de outubro, a comunidade realiza um grande festival cultural e gastronômico. Restaurantes, feira de gastronomia e de economia solidária, praça de food trucks, espaço kids, ações sociais e shows musicais fazem parte da programação, a partir das 10h, em Jesus de Nazareth, Vitória. Confira a matéria completa de HZ.
1ª Oktoberfest Serra
Festival com cervejas artesanais produzidas no município, área kids e música. Na parte musical, shows de Face Neutra, Ralftone, Fuse e Cadu Caruzo. A partir das 17h, no Parque da Cidade, Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita.
1ª Expocervi
Churrasco de fogo chão, sangria de barril de chope e muita cerveja artesanal estão garantidos na primeira edição do evento, que acontece no Parque de Exposições de Viana Sede, a partir das 16h. Na programação, Desfile da Rainha e das Princesas do Lúpulo e shows de Richard Viana, Trio Forrozão e Luiz Paulo Forrozão. A entrada é gratuita.
Baladas e festas
Halloween Belvedere
Com DJ Lukão, DJ Ml da Vila, Kn de Vila Velha, Anderson Baduh e Libardi. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (pink fy meia) e R$ 110 (área vip meia), á venda no site da Zig Tickets.
Helipa
Com SambaHD, Koreia, Isaque Gomes, Peteres, Mesquita de Nv e Ryan. A partir das 22h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio,Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 25 (pista) e R$ 45 (camarote), à venda no site da Zig Tickets.
Baile do Curupira
Com Dani B, Maria Sanz, Ananda e Cabelo. A partir das 20h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Zig Tickets.
Boteco Sertanejo
Com DBem com a Vida, Ravelly, DJ Kinho, DJ Jota Vianna e Atila Ibilê. A partir das 18h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25, á venda no site da Zig Tickets.
Roda de SambaJr e D'moleque
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zig Tickets.
Samba na Obra
Com a Banda 522. A partir das 16h, no Brizz. R. Judite Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zig Tickets.
Monster Party
Com Phi, Fred Rigoni, Emily, Madson, Cybertrans e Hyaga. A partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos esgotados.
Scream
Com Jexxca, Wallace, Brisa, Phi, Titania e Madrecuxa. A partir das 22h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos no site da Sympla.
HallowRock
Com Long Set Substance, EmoLaila, Thag, Rebel e Tuzzão. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista até meia-noite), R$ 30 (sem nome na lista até meia-noite) e R$ 35 (sem nome na lista após meia-noite).
Wanted Pub
Com Jessé, Higino e Gabriel e Diego Santana. A partir das 21h, no Wanted Pub. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Oktober Fest
Com Felipe Brava, Rômulo Arantes, Luiz Lemos, Shory e Allan Vieira. A partir das 16h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Gordinho Sambão
Com Pele Morena e Frazão. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Entrada gratuita até 23h.
Gordinho Praia do Canto
Com Pagolife e SambaDm. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 21h.
Diversão
Halloween do BUUHlevard
Com programação repleta de brincadeiras para a criançada e divertida caça às balas, com direito a um mapa do tesouro e sacolinha. A partir das 15h, a participação é gratuita, mediante inscrição pelo site do Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha.
CowParade Vitória e Vila Velha no Shopping Vitória
Até o dia 7 de novembro as vacas estarão espalhadas pelo Shopping Vitória e Parque Reserva Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h. Gratuito.
Bob Zoom em: O Musical
A formiguinha curiosa e divertida que é um fenômeno na internet, chega no Espírito Santo para um espetáculo gratuito no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, a partir das 17h. Local: Área de eventos do Shopping Mestre Álvaro, no piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos esgotados. Ingressos remanescentes serão disponibilizados para retirada no local no dia 28/10, a partir das 15h.
Som no Praia
Show ao vivo com Thaina Lopez. A partir das 13h, na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Nº 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Diversão na Praça - Especial Halloween
Recreação infantil com desfile de fantasia, oficina de halloween, caça aos doces, circuito horripilante e caldeirão da bruxa. Horário: 17h às 20h Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Nº 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Ilha Macakids
Uma ilha da diversão repleta de atrações, como roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, de 11h às 22h. No piso L2, do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6,00 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40 (30 minutos). Até 28 de outubro.
Jump Around
Até 5 de novembro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do Shopping Vitória com diversos brinquedos. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40, para a compra de na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível ballet acrobático. As apresentações acontecem, de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30. Até 29 de outubro, no estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Tempo, Tempo, Tempo
Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica até dia 25 de novembro, que reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. No Mosaico Fotogaleria, As visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]