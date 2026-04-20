Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

O dia será marcado por mudanças, decisões importantes e encerramentos que irão abrir espaço para novos ciclos Crédito: Imagem: Adria Black | Shutterstock

A segunda-feira trará uma energia de viradas importantes, decisões e libertações. Algumas cartas do tarot indicam oportunidades e clareza, enquanto outras apontam rompimentos, encerramentos e necessidade de deixar o passado para trás. Será um dia intenso, que poderá marcar mudanças significativas — internas e externas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Ouros

Para Áries, poderão se abrir caminhos para novas iniciativas, especialmente no campo profissional e financeiro Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Nova oportunidade no campo financeiro ou profissional poderá surgir. De acordo com a carta “Ás de Ouros”, o dia favorecerá o crescimento e o início de algo promissor.

Touro — A Justiça

Touro enfrentará situações que exigirão equilíbrio, critério e responsabilidade nas escolhas Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Decisões importantes serão necessárias. A carta “A Justiça” indica que o dia pedirá responsabilidade e clareza nas escolhas. Tudo o que for feito agora terá impacto no futuro.

Gêmeos — O Julgamento

Gêmeos vivenciará um chamado para novas percepções e mudanças importantes de rumo Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

O dia será de despertar e virada de chave. Conforme a carta “O Julgamento”, a segunda-feira favorecerá tomadas de consciência e mudanças importantes de direção.

Câncer — O Diabo

Câncer deverá observar com atenção possíveis ligações ou padrões que possam limitar suas decisões Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Atenção a padrões repetitivos ou apegos. A carta “O Diabo” indica que o dia pedirá consciência sobre o que está te prendendo.

Leão — 8 de Copas

Para Leão, será necessário se afastar de situações que não trazem mais satisfação emocional Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Será dia de desapegar. Segundo a carta “8 de Copas”, a segunda-feira pedirá coragem para deixar para trás o que não faz sentido emocionalmente.

Virgem — O Sol

Virgem vivenciará um dia de maior confiança, clareza e expressão positiva de si Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Clareza, alegria e energia positiva irão marcar o dia. A carta “O Sol” mostra que a segunda-feira será de conquistas e sensação de leveza.

Libra — 7 de Ouros

Para Libra, o dia pedirá pausa estratégica e análise do que foi construído Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Paciência e avaliaç ã o serão necessárias. De acordo com a carta “7 de Ouros”, você deverá analisar os resultados antes de tomar novas decisões.

Escorpião — Pajem de Espadas

Escorpião poderá lidar com novidades e deverá ser cuidadoso antes de agir Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

O dia trará curiosidade e possíveis descobertas. Segundo a carta “Pajem de Espadas”, algo poderá ser revelado. Observe antes de agir.

Sagitário — A Imperatriz

Para Sagitário, o dia favorecerá expansão, autoestima e fortalecimento do próprio valor Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Crescimento, autoestima e abundância estarão em destaque. A carta “A Imperatriz” mostra que o dia favorecerá a conexão com o seu poder pessoal.

Capricórnio — A Torre

Capricórnio vivenciará reviravoltas que poderão romper estruturas desgastadas Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão acontecer. Apesar do impacto, a carta “A Torre” indica libertação de algo que não faz mais sentido.

Aquário — 5 de Espadas

Para Aquário, o dia pedirá atenção redobrada em interações, evitando embates que possam gerar desgaste desnecessário Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Será importante evitar conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta que discussões poderão gerar desgaste emocional.

Peixes — 10 de Espadas

Peixes poderá vivenciar o encerramento de um ciclo, abrindo espaço para renovação Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Haverá encerramento de ciclo. De acordo com a carta “10 de Espadas”, algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.

Por Viviane Pettersen

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