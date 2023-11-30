Quinta (30) com grupo SambAdm e apresentação do tenor Jean William no ES

Sinopse: Três episódios sobre o marido italiano e as relações no casamento. Em "Marido de Roberta" (ou "Um casamento difícil"), um jovem se casa com uma moça que, apesar de seus modos um tanto viris, o atrai por sua beleza. Celebrado o casamento, a mulher recusa-se a submeter-se aos seus deveres conjugais e, algum tempo depois, reage à insistência do marido submetendo-se a uma cirurgia que a torna homem. Em "O marido de Attilia" (ou "Nos séculos fiéis"), um criminoso procurado pela polícia está preso graças ao uso inconsciente de sua esposa, de quem ele tem muito ciúme, como um espelho. Quando a polícia invade sua casa onde está o agente que se fazia passar por amante de sua esposa, o procurado declara que fica feliz ao descobrir que foi uma armadilha policial e não uma traição. Em "Marido de Olga" (ou "complexo de Angelotto"), um Bérgamo, um jovem conhece e se casa com uma linda garota que herda uma grande fortuna de sua tia ligada ao nascimento de um descendente. A partir das 14h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos esgotados.