Quinta (30) com grupo SambAdm e apresentação do tenor Jean William no ES

Festival
2ª edição do Nostra Cucina
Acontece até 3 de dezembro em restaurantes de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Fundão, o evento que valoriza a herança culinária dos imigrantes italianos apresentando pratos, petiscos, sobremesas e drinques especiais de 40 endereços da região. Confira os pratos e os restaurantes participantes na matéria completa de HZ.
Músicas ao vivo
Especial Samba Rock
Com Gustavo Braz. A partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Jazz na Curva
Com Victor Biasutt. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99299-5918.
Ritmos Variados
Com Fernanda Fontes. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (11) 5990-2359.
Quinta Show
Com Douglas Medeiros. A partir das 19h, no Buttecos Vitalino. Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas feitas por WhatsApp: (27)99644-2745.
Jazz e Bossa
Com Daria Obraztsova e Dânil Junio. A partir das 20h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99289-4561.
Projeto Quinta D'elas
Com Cecitônio, Rodrigo Nogueira e Alessandra Freitas. A partir das 20h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Piseiro e Forró
Com Wal do Piseiro. A partir das 20h, no Só Santo Botequim. Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99311-8564/ 99242-9313.
Karaokê
Karaokê do Santino's Pub. A partir das 21h, na Rua Castelo Branco, 650, Vila Velha.
Baladas e Festas
PagoFunk
Com os Grupos Frenessy, Vibe 27, e DJs Rabanada e Bolote. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Quase Sexta
Com Rômulo Arantes, Léo Lima, Ivan e Matheus. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Rock 426
Com a Banda Back To The Past. A partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Noite do Perdido
Com os DJs 2N do TB, LC do TB, Belucio, Edin, Gustavo o Brabo e Chocolate. A partir das 23h, no Club Hitz. Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99714-4445.
Misturadim - Junto e Misturado
Com Felipe Frazão, grupos Samba Júnior, SambAdm e DJ Guilherme Correa. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free, até as 22h. (limitado até 200 pessoas).
Festival de Cinema Italiano
A terra das mulheres
Sinopse: Em uma Sardenha rural durante a Segunda Guerra Mundial, vive Fidela, a sétima filha, uma mulher considerada uma bruxa pela tradição popular. Ela encontra amor e conexão com a terra e a água, mas também enfrenta o desafio de ser diferente em uma sociedade que busca conformidade. Quando Fidela se torna mãe de uma criança confiada a ela, sua vida é transformada e ela descobre a força de sua própria identidade. A partir das 18h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos esgotados.
Esses nossos maridos
Sinopse: Três episódios sobre o marido italiano e as relações no casamento. Em "Marido de Roberta" (ou "Um casamento difícil"), um jovem se casa com uma moça que, apesar de seus modos um tanto viris, o atrai por sua beleza. Celebrado o casamento, a mulher recusa-se a submeter-se aos seus deveres conjugais e, algum tempo depois, reage à insistência do marido submetendo-se a uma cirurgia que a torna homem. Em "O marido de Attilia" (ou "Nos séculos fiéis"), um criminoso procurado pela polícia está preso graças ao uso inconsciente de sua esposa, de quem ele tem muito ciúme, como um espelho. Quando a polícia invade sua casa onde está o agente que se fazia passar por amante de sua esposa, o procurado declara que fica feliz ao descobrir que foi uma armadilha policial e não uma traição. Em "Marido de Olga" (ou "complexo de Angelotto"), um Bérgamo, um jovem conhece e se casa com uma linda garota que herda uma grande fortuna de sua tia ligada ao nascimento de um descendente. A partir das 14h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos esgotados.
Humor
Abdução
Os comediantes Sandro Mendonça, Hebert Cruz e Pedro Brian fazem um show de stand-up. A partir das 21h, no Jocker Comedy Bar. Rua Cabo Alyson Simões, 584, Centro, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99242-5081
Cultura
Cinema de Borda
Uma oficina gratuita para as juventudes negras, no qual os participantes vão conhecer a história do cinema documental e noções básicas para a elaboração de roteiro e produção, e receberão apoio para a gravação de dois documentários que expressem o movimento negro. Até 8 de dezembro, na Associação Crescer com Viver. Rua Lorraine Santiago Vieira, 372, Adalberto Simão Nader, Guarapari.
Cantos Brasileiros: Origens
O tenor Jean Willian se apresenta acompanhado da Orquestra Camerata Sesi e pelo coral da Ufes com um repertório de peças brasileiras que remetem a origem do Brasil, misturando também ritmos musicais africanas, indígenas e europeias. A partir das 20h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos esgotados.
Concerto
Sob a regência da maestrina Ludhymila Bruzzi, a Banda Intermediária Vale realiza concerto gratuito no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40,00 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20 (meia).
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível balé acrobático. As apresentações acontecem de segunda a sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35,00 a R$ 300,00 no site Guiche Web.
Mergulhando no Fundo do Mar
Evento voltado para crianças com brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60,00 (1 hora); R$ 40,00 (30 minutos); R$ 35,00 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1,00 por minutos excedentes.
Natal do Mundo Bita
Decoração de Natal do Mundo Bita com jogo da memória, pula-pula, brinquedo sinuoso e tobogã escorregador com 22 metros de comprimento. No Shopping Praia da Costa, do piso L2 ao L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Atração com cobrança; Tobogã escorregador: R$ 5,00 para uma descida.
Uma Aventura Polar
Um cenário de muita neve, com ursos polares, que remete ao Polo Norte, onde vive o Papai Noel. Além da árvore de Natal de 9 metros, um trenzinho vai levar as crianças para passear por toda a área da decoração. Todos os dias no piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Visitação gratuita. Passeio de Trenzinho: R$ 10,00 para duas voltas
Decoração Doce Natal
Decoração temática com diversos tipos de doces natalinos coloridos bolas, ursos, trono do Papai Noel e árvore interativa de 6m de altura vai permitir que o público passe por dentro dela e tire fotos. Todos os dias no Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra, Visitação gratuita. Circuito do Noel: R$ 50,00 por 30 minutos.
Decoração de Natal - Presentes de Natal
Caixas gigantes de presentes de Natal abrigam diferentes cenários da casa do Papai Noel, permitindo que as pessoas entrem nas caixas, tirem fotos, e contemplem cada cômodo da casa do bom velhinho, como sala, quarto, escritório e cozinha. O cenário é montado na varanda da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Visitação gratuita.
Natal Vila nas Alturas
Decoração de natal do shopping Vila Velha com árvore instagramável, rena baloeira, mesa de pintura infantil, passeio na roda gigante e fotos com o Papai Noel Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Ingresso para roda gigante: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Fotos com o Papai Noel: De segunda a sábado, das 14h às 17h e 18h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 17h e 18h às 21h.
Pista de patinação no gelo
Uma aventura que acontece todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70,00 (1 hora) e R$ 50,00 ( 30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Exposições
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Pulsar
A exposição apresenta o resultado de seis anos de pesquisa sobre um dos principais órgãos do corpo humano: o coração. O trabalho foi iniciado a partir de uma percepção dele como símbolo, metáfora e fonte de inspiração. Reúne mais de 20 obras com estudo de técnicas artísticas diversas, entre elas, cerâmica, desenho e pintura. Até dia 30 de dezembro, na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: De Segundas às sextas das 10h às 18h; sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita.
Caminho da Prainha
A exposição apresenta uma coleção de peças artísticas criadas por ceramistas que atuam na região do sítio histórico da Prainha (Vila Velha), utilizando argila e esmalte como materiais inspirados nos variados caminhos que conduzem à vivência na região. Até 10 de dezembro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Biomorfismo - Superfície Classe A lll
Explorando a relação entre a arte e reflexão sobre a recente pandemia, a exposição apresenta uma visão peculiar em torno da experiência humana diante da Covid-19. As pinturas revelam uma conexão com a essência da vida e a complexidade dos ecossistemas naturais, refletindo sobre a relação da interdependência dos seres vivos. Até 30 de novembro, na Casa da Memória, Sala Levino Fanzeres. Rua 25 de Março, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Para agendamento de grupos, é preciso preencher um formulário neste link.
Xibiu
Exposição de Ulysses Bôscolo, no qual tem retratos de pássaros, que vibram cores e texturas frenéticas. Até 23 de fevereiro de 2024, no OÁ Galeria. Av. Cézar Hilal, 1180, Loja 9, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.