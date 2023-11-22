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Festival de cozinha italiana movimenta Santa Teresa e região

2ª edição do Nostra Cucina acontece em 40 estabelecimentos, de 24 de novembro a 3 de dezembro, com pratos especiais e concurso de drinques
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 10:38

Realizado pela primeira vez em janeiro deste ano, o festival gastronômico Nostra Cucina volta a acontecer em restaurantes de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Fundão a partir desde fim de semana, de 24 de novembro (sexta) a 3 de dezembro.
O evento se propõe a valorizar a herança culinária dos imigrantes italianos e terá pratos, petiscos, sobremesas e drinques especiais em 40 endereços da região. Todas as receitas trazem alguma referência à Itália, percorrendo desde a simples cozinha das nonnas até combinações mais elaboradas.   
Idealizado por um grupo de empresários da região, o festival contará ainda com apresentações culturais nos estabelecimentos participantes, oficinas de culinária para crianças no Museu Mello Leitão e concurso de drinques em nove restaurantes (veja detalhes no final da matéria).  
A seguir, conheça os participantes do 2º Nostra Cucina e suas criações para o evento, que custam de R$ 15 (cannoli) a R$ 240 (prato para duas pessoas). 

10 DESTAQUES DO FESTIVAL

1

MASSA RECHEADA

Restaurante Cafe Haus - Fagottini de camarão e ricota no molho de alho-poró, farofa de limão e filetes de camarão. Quanto: R$ 99 (individual). Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99277-5264. FOTO: Rodrigo Borçato

2

LULAS CROCANTES

Gioconda Cantina Italiana - Fettuccine à putanesca com lulas crocantes. Quanto: R$ 85 (individual). Rua do Lazer, Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99837-9513. FOTO: Nayara Gaede

3

CANNOLI COM CHOCOLATE

Capitão Redighieri Chocolates - Cannoli de chocolate artesanal. Opções de recheio: brigadeiro de chocolate ao leite com castanha de sapucaia ou brigadeiro de chocolate branco com pistache. Quanto: R$ 15 a unidade. Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99740-2258. FOTO: Edu Hargreaves

4

GELATO DIFERENTE

Tofoli Gelato - Gelato al Cubo: cubinhos de gelato em quatro sabores: pistache, fior di latte com amarena, caramelo salgado com amendoim e chocolate. Cobertos com chocolates branco com pistache, rubi, gold e 70% cacau e intercalado com biscoito wafer da casa. Quanto: R$ 39,90 (serve até duas pessoas). Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99778-2359. FOTO: Edu Hargreaves

5

RISOTO NO JARDIM

Giardino Ristorante - Risoto de lagosta com lulas crocantes e sour cream. Quanto: R$ 110 (individual). Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99837-9513. FOTO: Nayara Gaede

6

CLÁSSICOS ITALIANOS

Magazzino Fioravante - Prato 1: Bistecca alla fiorentina (T-Bone de Angus selado em alta temperatura acompanhado de legumes, tomatinhos, azeitonas pretas marinadas, palmito e pão caseiro). Quanto: R$ 130/individual ou R$ 180/duas pessoas. Prato 2: Cacio e Pepe (espaguete feito na roda de queijo grana padano e temperado com pimenta-do-reino/foto). Quanto: R$ 75/individual. Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99984-9020. FOTO: Edu Hargreaves

7

MOLHO PICANTE

Santa Canela - Prato 1: Canjiquinha indi com frutos do mar, aioli de taioba e molho de jabuticaba picante (R$ 95/individual/foto). Prato 2: Canjiquinha indi com carne de porco prensada, aioli de taioba e molho de jabuticaba picante (R$ 65/individual). Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 98101-5896. FOTO: Edu Hargreaves

8

PIZZA COM BURRATA

Tarot Rooftop - Pomodoro, Parma e Burrata: pizza de massa com fermentação prolongada, molho de tomate, presunto de Parma, burrata, rúcula fresca e pesto de rúcula. Quanto: R$ 90 (serve até 3 pessoas). Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99531-0543. FOTO: Edu Hargreaves

9

SOBREMESA ÍCONE

Ítalo Gelato - Tiramisù da casa: queijo mascarpone, biscoito tipo champanhe, chocolate e café 100% Arábica. Quanto: R$ 33 (individual). Circuito Caravaggio, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99744-0104. FOTO: Edu Hargreaves

10

FETTUCCINE ALLA BOSCAIOLA

Restaurante da Mata - Saltimbocca de frutos do mar (fettuccine alla boscaiola e emulsão de alho torrado). Quanto: R$ 98 (individual). Anexo à Cachaça da Mata, Alto São Lourenço, Santa Teresa. FOTO: Edu Hargreaves

ESTABELECIMENTOS PARTICIPANTES 

  • Três Santas Cervejaria - Fettuccine Alfredo com camarões salteados e raspas de limão (R$ 205, duas pessoas). Circuito Caravaggio, Santa Teresa. (27) 99774-9787.
  • Amor in Cake - Taça de brigadeiro, bolo, musse de ninho, morangos frescos e calda (R$ 39,90/duas pessoas). Centro, Santa Teresa. (27) 99791-6015
  • Bar Elite - Trio Italiano (linguiça, queijo e polenta). Quanto: R$ 75 (serve até três pessoas). Rua do Lazer, Centro, Santa Teresa. (27) 99701-7190.
  • Café 43 - Fior di Prugna (ameixa ao vinho e gelato fior di latte) Quanto: R$ 28 (individual). (27) 99945-4343.
  • Cantina Italiana - Filé à parmegiana com massa ao alho e óleo. Quanto: R$ 58,80 (individual) ou R$ 88,80 (duas pessoas). Opção com peito de frango. Centro, Santa Teresa. (27) 3259-3733 e 99922-2517. 
  • Santa Sfiha - Esfihas de sabores variados (de R$ 6,50 à R$ 9 a unidade). Centro, Santa Teresa. (27) 99912-0056.
  • Te Quiero Churros - Churritos (palitos de churros com duas opções de molho à escolha entre doce de leite, Nutella e Chocolate). Quanto: R$ 25. Centro, Santa Teresa. (27) 99776-9949.
  • Sabor Italiano - Tagliatelle alla caprese (massa caseira com tomate seco e manjericão na cestinha de muçarela de búfala). Quanto: R$ 59 (individual). Centro, Santa Teresa. (27) 98148-6161.
Sobremesa do Café 43 no festival Nostra Cucina 2023
Sobremesa do Café 43  Crédito: Edu Hargreaves
  • Cervejaria Teresense - Filé à parmegiana (R$ 160/duas pessoas). Santa Teresa. (27) 99707-6062.
  • Donieda Casa de Pães - Pastel de Polpetoni Donieda (R$ 18 a unidade). Santa Maria de Jetibá. (27) 3263-1157.
  • Fabrício Restaurante - Identidade capixaba (nhoque de banana-da-terra, molho de moqueca, peixe do dia e ar de coentro (R$ 89/individual). Centro, Santa Teresa. (27) 99812-0509. 
  • Frattempo - Pizza Caprese (molho, muçarela, parmesão, burrata, geleia de tomate levemente apimentada, tapenade e manjericão). Quanto: R$ 54 (30 cm). (27) 99862-0238.
  • Giro Della Tagliatelle (Circolo Trentino) - Tagliatelle com ragu de linguiça (R$ 30/individual). Cantina da Igreja Matriz, ao lado da Rua do Lazer. (27) 3259-1844.
  • Valentina Gelato - Gelato torta tiramisù (R$ 99/1kg). (27) 99507-0187.
Hambúrguer do Law Burger no festival Nostra Cucina 2023
Sanduíche com polpetone do Law Burger Crédito: Law Burger/Divulgação
  • Laticínio Lorena - Queijo Minas Premium (queijo de casca lavada, interior amanteigado e sabor suave/ R$ 58,90/1 kg). Fundão. (27) 3267-1599. 
  • Law Burguer - Delação Premiada (polpetone italiano, pão brioche, burger 200g recheado com american cheese, molho de tomate, parmesão maçaricado e manjericão frito/R$ 40,90, individual). (27) 99868-2717.
  • Le Delizie di Cláudia - Crepe Francês (lombo suíno com abacaxi e geleia de abacaxi apimentada com saladinha ao molho de manga). Quanto: R$ 35 (individual). (27) 99992-3359.
  • Lugano - Torta Lugano Especial, recheada com ganache de chocolate ao leite e brigadeiro de chocolate branco com nozes (R$ 21,90/individual). (27) 99828- 1818
  • Manacá Café - Calzone (molho de tomate artesanal, muçarela de búfala, tomatinho e manjericão/R$ 38, individual. (27) 99831-3999.
  • Sense Lounge Bar - Contrafilé grelhado com linguini al limone (R$ 89,90, individual). Santa Maria de Jetibá. (27) 99626-5874.
  • UNIC Casa de Massas Artesanais e Bistrô - Sorrentino Olivieri (massa artesanal recheada com muçarela de búfala e tomate seco, pesto de ervas e polpetone ao molho sugo (R$ 107, individual). Centro, Santa Teresa. (27) 99507-9052. 
  • WO Restaurante - Risoto caprese acompanhado de filé mignon e camarão VG ao molho pesto (R$ 240/duas pessoas). Santa Maria de Jetibá. (27) 99832-2528.
Prato do Ristorante Romanha no festival Nostra Cucina 2023
Porco na lata do Ristorante Romanha  Crédito: Romanha/Divulgação
  • Mistura Fina - Pizza portuguesa (queijo, presunto, calabresa, tomate, cebola, pimentão e ovo). Quanto: R$ 38 (pequena), R$ 60 (média) e R$ 70 (grande). Centro, Santa Teresa. (27) 99605-9014.
  • Ninho do Colibri - Ravióli de damasco com filé mignon ao molho madeira (R$ 89, individual). São Lourenço, Santa Teresa. (27) 98132-9347.
  • Park Lagoa Restaurante - Arroz caldoso de mariscos (R$ 95,90, duas pessoas). Enseada das Garças, Fundão. (27) 99501-6967.
  • Queijaria Canto da Roça - Pão com linguiça acompanhado de maionese caseira (R$ 17, individual). (27) 99866-2035 e 99778-8904.
  • Red Rock Pub - Chope IPA da casa (R$ 24/500 ml). Rua do Lazer, Santa Teresa. (27) 99927-1637. 
  • Ristorante Romanha - Porco na lata do nono com arroz, polenta fubá da roça, feijão com defumados, banana-da-terra e taioba (R$ 85, individual ou R$ 167 para duas pessoas). Circuito Caravaggio, Santa Teresa. (27) 99877-4105.
  • Sabor da Roça - Self-service no fogão à lenha com comidas típicas da região (a partir de R$ 78 reais o quilo). Centro, Santa Teresa.
  • San Pietro Vila Parque - Rondelli defumado com recheio de ossobuco e queijos, passata de tomate, azeite trufado de salsa e amêndoas laminadas (R$ 120). Circuito Caravaggio, Santa Teresa. (27) 99919-8126. 

Concurso vai eleger melhor drinque do evento

Uma novidade na segunda edição do festival é o concurso que vai eleger a melhor releitura do drinque oficial do evento, o Diamante Italiano, que tem como base gim, amaro e espumante. A avaliação das receitas será feita por um júri, no primeiro fim de semana, e os três primeiros colocados receberão prêmios. Dos 40 estabelecimentos que participam do Nostra Cucina, nove criaram drinques especiais e participarão do concurso. São eles: Café 43, Cafe Haus, Magazzino Fioravante, Sabor Italiano, Santa Canela, Tarot Rooftop, Sense Lounge Bar, Teresense e Ninho do Colibri. Os drinques do concurso serão servidos nesses restaurantes durante o evento e os preços variam entre R$ 29 e R$ 38.

2º FESTIVAL NOSTRA CUCINA 
Quando: de 24 de novembro a 3 de dezembro de 2023
Onde: em 40 estabelecimentos de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Fundão 
Mais informações: @nostracucinafestival
Realização: Consult Marketing Integrado.

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