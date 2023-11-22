Festival de cozinha italiana movimenta Santa Teresa e região

10 DESTAQUES DO FESTIVAL
1
MASSA RECHEADA
2
LULAS CROCANTES
3
CANNOLI COM CHOCOLATE
4
GELATO DIFERENTE
5
RISOTO NO JARDIM
6
CLÁSSICOS ITALIANOS
7
MOLHO PICANTE
8
PIZZA COM BURRATA
9
SOBREMESA ÍCONE
10
FETTUCCINE ALLA BOSCAIOLA
ESTABELECIMENTOS PARTICIPANTES
- Três Santas Cervejaria - Fettuccine Alfredo com camarões salteados e raspas de limão (R$ 205, duas pessoas). Circuito Caravaggio, Santa Teresa. (27) 99774-9787.
- Amor in Cake - Taça de brigadeiro, bolo, musse de ninho, morangos frescos e calda (R$ 39,90/duas pessoas). Centro, Santa Teresa. (27) 99791-6015
- Bar Elite - Trio Italiano (linguiça, queijo e polenta). Quanto: R$ 75 (serve até três pessoas). Rua do Lazer, Centro, Santa Teresa. (27) 99701-7190.
- Café 43 - Fior di Prugna (ameixa ao vinho e gelato fior di latte) Quanto: R$ 28 (individual). (27) 99945-4343.
- Cantina Italiana - Filé à parmegiana com massa ao alho e óleo. Quanto: R$ 58,80 (individual) ou R$ 88,80 (duas pessoas). Opção com peito de frango. Centro, Santa Teresa. (27) 3259-3733 e 99922-2517.
- Santa Sfiha - Esfihas de sabores variados (de R$ 6,50 à R$ 9 a unidade). Centro, Santa Teresa. (27) 99912-0056.
- Te Quiero Churros - Churritos (palitos de churros com duas opções de molho à escolha entre doce de leite, Nutella e Chocolate). Quanto: R$ 25. Centro, Santa Teresa. (27) 99776-9949.
- Sabor Italiano - Tagliatelle alla caprese (massa caseira com tomate seco e manjericão na cestinha de muçarela de búfala). Quanto: R$ 59 (individual). Centro, Santa Teresa. (27) 98148-6161.
- Cervejaria Teresense - Filé à parmegiana (R$ 160/duas pessoas). Santa Teresa. (27) 99707-6062.
- Donieda Casa de Pães - Pastel de Polpetoni Donieda (R$ 18 a unidade). Santa Maria de Jetibá. (27) 3263-1157.
- Fabrício Restaurante - Identidade capixaba (nhoque de banana-da-terra, molho de moqueca, peixe do dia e ar de coentro (R$ 89/individual). Centro, Santa Teresa. (27) 99812-0509.
- Frattempo - Pizza Caprese (molho, muçarela, parmesão, burrata, geleia de tomate levemente apimentada, tapenade e manjericão). Quanto: R$ 54 (30 cm). (27) 99862-0238.
- Giro Della Tagliatelle (Circolo Trentino) - Tagliatelle com ragu de linguiça (R$ 30/individual). Cantina da Igreja Matriz, ao lado da Rua do Lazer. (27) 3259-1844.
- Valentina Gelato - Gelato torta tiramisù (R$ 99/1kg). (27) 99507-0187.
- Laticínio Lorena - Queijo Minas Premium (queijo de casca lavada, interior amanteigado e sabor suave/ R$ 58,90/1 kg). Fundão. (27) 3267-1599.
- Law Burguer - Delação Premiada (polpetone italiano, pão brioche, burger 200g recheado com american cheese, molho de tomate, parmesão maçaricado e manjericão frito/R$ 40,90, individual). (27) 99868-2717.
- Le Delizie di Cláudia - Crepe Francês (lombo suíno com abacaxi e geleia de abacaxi apimentada com saladinha ao molho de manga). Quanto: R$ 35 (individual). (27) 99992-3359.
- Lugano - Torta Lugano Especial, recheada com ganache de chocolate ao leite e brigadeiro de chocolate branco com nozes (R$ 21,90/individual). (27) 99828- 1818
- Manacá Café - Calzone (molho de tomate artesanal, muçarela de búfala, tomatinho e manjericão/R$ 38, individual. (27) 99831-3999.
- Sense Lounge Bar - Contrafilé grelhado com linguini al limone (R$ 89,90, individual). Santa Maria de Jetibá. (27) 99626-5874.
- UNIC Casa de Massas Artesanais e Bistrô - Sorrentino Olivieri (massa artesanal recheada com muçarela de búfala e tomate seco, pesto de ervas e polpetone ao molho sugo (R$ 107, individual). Centro, Santa Teresa. (27) 99507-9052.
- WO Restaurante - Risoto caprese acompanhado de filé mignon e camarão VG ao molho pesto (R$ 240/duas pessoas). Santa Maria de Jetibá. (27) 99832-2528.
- Mistura Fina - Pizza portuguesa (queijo, presunto, calabresa, tomate, cebola, pimentão e ovo). Quanto: R$ 38 (pequena), R$ 60 (média) e R$ 70 (grande). Centro, Santa Teresa. (27) 99605-9014.
- Ninho do Colibri - Ravióli de damasco com filé mignon ao molho madeira (R$ 89, individual). São Lourenço, Santa Teresa. (27) 98132-9347.
- Park Lagoa Restaurante - Arroz caldoso de mariscos (R$ 95,90, duas pessoas). Enseada das Garças, Fundão. (27) 99501-6967.
- Queijaria Canto da Roça - Pão com linguiça acompanhado de maionese caseira (R$ 17, individual). (27) 99866-2035 e 99778-8904.
- Red Rock Pub - Chope IPA da casa (R$ 24/500 ml). Rua do Lazer, Santa Teresa. (27) 99927-1637.
- Ristorante Romanha - Porco na lata do nono com arroz, polenta fubá da roça, feijão com defumados, banana-da-terra e taioba (R$ 85, individual ou R$ 167 para duas pessoas). Circuito Caravaggio, Santa Teresa. (27) 99877-4105.
- Sabor da Roça - Self-service no fogão à lenha com comidas típicas da região (a partir de R$ 78 reais o quilo). Centro, Santa Teresa.
- San Pietro Vila Parque - Rondelli defumado com recheio de ossobuco e queijos, passata de tomate, azeite trufado de salsa e amêndoas laminadas (R$ 120). Circuito Caravaggio, Santa Teresa. (27) 99919-8126.
Concurso vai eleger melhor drinque do evento
Uma novidade na segunda edição do festival é o concurso que vai eleger a melhor releitura do drinque oficial do evento, o Diamante Italiano, que tem como base gim, amaro e espumante. A avaliação das receitas será feita por um júri, no primeiro fim de semana, e os três primeiros colocados receberão prêmios. Dos 40 estabelecimentos que participam do Nostra Cucina, nove criaram drinques especiais e participarão do concurso. São eles: Café 43, Cafe Haus, Magazzino Fioravante, Sabor Italiano, Santa Canela, Tarot Rooftop, Sense Lounge Bar, Teresense e Ninho do Colibri. Os drinques do concurso serão servidos nesses restaurantes durante o evento e os preços variam entre R$ 29 e R$ 38.
Quando: de 24 de novembro a 3 de dezembro de 2023
Onde: em 40 estabelecimentos de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Fundão
Mais informações: @nostracucinafestival
Realização: Consult Marketing Integrado.