Festival de cozinha italiana movimenta Santa Teresa e região

1

MASSA RECHEADA

Restaurante Cafe Haus - Fagottini de camarão e ricota no molho de alho-poró, farofa de limão e filetes de camarão. Quanto: R$ 99 (individual). Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99277-5264. FOTO: Rodrigo Borçato

2

LULAS CROCANTES

Gioconda Cantina Italiana - Fettuccine à putanesca com lulas crocantes. Quanto: R$ 85 (individual). Rua do Lazer, Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99837-9513. FOTO: Nayara Gaede

3

CANNOLI COM CHOCOLATE

Capitão Redighieri Chocolates - Cannoli de chocolate artesanal. Opções de recheio: brigadeiro de chocolate ao leite com castanha de sapucaia ou brigadeiro de chocolate branco com pistache. Quanto: R$ 15 a unidade. Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99740-2258. FOTO: Edu Hargreaves

4

GELATO DIFERENTE

Tofoli Gelato - Gelato al Cubo: cubinhos de gelato em quatro sabores: pistache, fior di latte com amarena, caramelo salgado com amendoim e chocolate. Cobertos com chocolates branco com pistache, rubi, gold e 70% cacau e intercalado com biscoito wafer da casa. Quanto: R$ 39,90 (serve até duas pessoas). Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99778-2359. FOTO: Edu Hargreaves

5

RISOTO NO JARDIM

Giardino Ristorante - Risoto de lagosta com lulas crocantes e sour cream. Quanto: R$ 110 (individual). Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99837-9513. FOTO: Nayara Gaede

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CLÁSSICOS ITALIANOS

Magazzino Fioravante - Prato 1: Bistecca alla fiorentina (T-Bone de Angus selado em alta temperatura acompanhado de legumes, tomatinhos, azeitonas pretas marinadas, palmito e pão caseiro). Quanto: R$ 130/individual ou R$ 180/duas pessoas. Prato 2: Cacio e Pepe (espaguete feito na roda de queijo grana padano e temperado com pimenta-do-reino/foto). Quanto: R$ 75/individual. Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99984-9020. FOTO: Edu Hargreaves

7

MOLHO PICANTE

Santa Canela - Prato 1: Canjiquinha indi com frutos do mar, aioli de taioba e molho de jabuticaba picante (R$ 95/individual/foto). Prato 2: Canjiquinha indi com carne de porco prensada, aioli de taioba e molho de jabuticaba picante (R$ 65/individual). Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 98101-5896. FOTO: Edu Hargreaves

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PIZZA COM BURRATA

Tarot Rooftop - Pomodoro, Parma e Burrata: pizza de massa com fermentação prolongada, molho de tomate, presunto de Parma, burrata, rúcula fresca e pesto de rúcula. Quanto: R$ 90 (serve até 3 pessoas). Centro, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99531-0543. FOTO: Edu Hargreaves

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SOBREMESA ÍCONE

Ítalo Gelato - Tiramisù da casa: queijo mascarpone, biscoito tipo champanhe, chocolate e café 100% Arábica. Quanto: R$ 33 (individual). Circuito Caravaggio, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99744-0104. FOTO: Edu Hargreaves

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FETTUCCINE ALLA BOSCAIOLA