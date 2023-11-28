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Mochilão de carro

Conheça o casal que viaja pelo Brasil em Celta adaptado

Evelin Marinho e Matheus Oliveira saíram do Nordeste rumo à Argentina num Celta. No carro eles dormem, fazem a própria comida, geram a energia e até tomam banho
Laísa Menezes

Laísa Menezes

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 15:17

Será que tem como viajar morando em um Celta? Evelin Marinho e Matheus Oliveira mostram que sim! O casal de namorados deixou os empregos e começou a se aventurar em janeiro deste ano, mas ainda sem o carro, saindo do Nordeste e embarcando em um mochilão pelo Brasil.
No meio do caminho eles lembraram de um detalhe: em Fortaleza, na cidade onde moravam, havia um Celta que ainda não tinham vendido. Juntos, pensaram, por que não voltar, equipar o carro e continuar a viagem no Celta?
Eles voltaram, reformaram o carro com o que era necessário, e em duas semanas o veículo já estava pronto para pegar a estrada. Isso aconteceu em junho e a partir de então eles estão passando pelas praias e montanhas brasileiras morando no carro. E o destino final é a Argentina. Evelin comenta que viajar já era um sonho. 
Ele já tinha sonhos de conhecer lugares e eu também, mas às vezes a gente deixa esses sonhos tão debaixo de outras coisas que se não colocarmos como prioridade a gente nunca realiza
O Celtinha, como eles chamam o veículo, tem tudo que o casal precisa para viver. Eles dormem, fazem a própria comida, geram a energia e até tomam banho. A gente mostra o tour completo no vídeo.
Eve e Matheus constroem memórias em cada lugar que já passaram e continuam nas estradas explorando o que há de mais lindo na natureza do nosso país. O casal está visitando o Espírito Santo.  No canal no YouTube tem até um vídeo mostrando um pouquinho de como foi passar por aqui:
E assim o casal descobre as belezas da nossa terra. "A gente não pesquisa o roteiro antes, então chegamos e tudo foi novidade. Em pouco mais de uma hora dá para sair da praia e ir para as montanhas. Pra quem gosta de natureza o Espírito Santo é incrível", diz  Matheus Oliveira. 
*Laísa Menezes é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Guilherme Sillva

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