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Turismo

MSC Grandiosa: conheça maior navio de cruzeiros a navegar pelo Brasil

HZ fez um tour pela embarcação, marcada por luxo e requinte. Destaques para galeria com escadas de cristais, restaurantes que servem alta gastronomia e um gigante parque aquático
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 09:00

A opulenta Galeria Grandiosa é um dos destaques do MSC Grandiosa
A Galeria Grandiosa é um dos destaques do navio Crédito: Divulgação/MSC Cruzeiros
Maior navio de cruzeiros a navegar pelo litoral brasileiro na história, o MSC Grandiosa promete ser uma das sensações da alta temporada de verão 2024 do segmento.
Os números realmente impressionam. A embarcação possui 331,43 metros de comprimento, 43 metros de largura e 75,5 metros de altura, abrigando 19 decks (andares) com capacidade para 6.334 hóspedes, acomodados em 2.421 cabines, organizadas em seis categorias, incluindo a suíte Áurea, com direito à banheira de hidromassagem. 

MSC Grandiosa: conheça maior navio de cruzeiros a navegar pelo Brasil

A primeira viagem comercial do "Gigante do Mar" no país - como a nau é conhecida - começou em 26 de novembro, quando partiu de Santos (SP), em itinerário de seis noites, visitando Ilha Grande(SP), Búzios (RJ) e finalizando o percurso em Salvador (BA). Durante a temporada, outras rotas serão oferecidas pela embarcação, com opções de partida de Santos, com sete noites, incluindo Salvador e Maceió. Além de Santos, os viajantes também poderão embarcar em Salvador e Maceió
HZ foi convidado para conferir essa belezura de perto, e ficou encantado com tanta elegância, sofisticação e luxo. Não é exagero criar outro apelido carinhoso para a embarcação: "Disneylândia dos Mares". Vai que cola!
Luxo: embarcação contra com boulevard com escadas repletas de cristais Swarovskis de cristais Swaroviski e
Embarcação conta com boulevard com escadas repletas de cristais Swarovski Crédito: Ivan Sarfatti
Em seu interior, há escadarias com incontáveis cristais Swarovski, um charmoso boulevard (se assim podemos definir), que reúne restaurantes, cafés e lojas requintadas, de marcas como Emporio Armani.
Impossível não notar que o espaço tem um belíssimo teto com luzes de lead, dando uma perspectiva de imensidão. Em tempo: os produtos dentro do cruzeiro são vendidos em dólar ou euro, portanto, prepare o seu cartão de crédito internacional.
Uma cerveja, por exemplo, pode sair em média por 7 Euros (R$ 37,40) e um "inocente" amendoim, por algo em torno de 4 Euros, cerca de R$ 21 na cotação atual.

GASTRONOMIA REQUINTADA

Os amantes da boa mesa certamente vão se fartar com os 10 restaurantes e os 21 bares e lounges. Não é pleonasmo dizer que se trata de uma verdadeira viagem gastronômica. Há bistrô francês, bar de tapas (culinária espanhola), sushi bar, churrascaria ao estilo americano, pub inglês, sport's bar, grill e bar em áreas de piscina.
Os amantes da champanhe também contam com um estabelecimento para chamar de seu. Além de carta com espumantes, os hóspedes podem provar ostras frescas e caviar. Magnifique!
Champagne Bar: o melhor da bebida francesa acompanhada de caviar e ostras frescas
Champagne Bar: o melhor da bebida francesa acompanhada de caviar e ostras frescas Crédito: Ivan Sarfatti
Também há um "cantão" (tudo no MSC Grandiosa possuiu uma dimensão que impressiona) para quem curte crepes, gelato, chocolates e café. As delícias possuem a assinatura do renomado chefe Jean-Philippe Maury. 

DIVERSÃO

Lógico que, quando pensamos em cruzeiros, logo vem em mente curtir uma piscina em um dia de sol escaldante. Pois saiba que o "Gigante dos Mares" tem quatro áreas dedicadas a ela, incluindo um parque aquático.
O MSC Grandiosa possui nove hidromassagens e cinco piscinas, destaque para uma com teto retrátil e outra localizada na popa do navio, garantindo uma vista do oceano, bem instagramável. Abaixo, confira uma visita completa ao cruzeiro por vídeo.
Também há espaço para danceterias, um cassino, cinema XD, simulador de F1, labirinto de realidade virtual, sala de criação de conteúdo para redes sociais e um boliche em tamanho real. 
No alto, bem acima do mar, no 19º andar, vale a pena visitar a Sportplex, arena que oferecerá aos viajantes a oportunidade de jogar diversas modalidades esportivas, como futebol, vôlei e basquete.
Claro que tem arte, o lugar que HZ mais gostou! Antes ou depois do jantar, os hóspedes podem curtir um espetáculo no estilo Broadway, no Teatro La Comédie, que cabe cerca de 900 pessoas.
Theatre La Comedie: Tibuto ao Abba, em apresentação na noite de inauguração no Brasil do cruzeiro MC Grandiosa
Teatro La Comédie: Tributo ao Abba, em apresentação na noite de inauguração no Brasil do cruzeiro MC Grandiosa Crédito: Gustavo Cheluje
Também há o Carousel Lounge, um espaço moderno que abriga apresentações multissensoriais, com luzes, sons e performances intimistas. Curtimos o encantador "Sweet", que mistura balé acrobático com o delicioso mundo dos doces. 
* O repórter viajou a convite da MSC Cruzeiros

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