Peça de Rafael Portugal e show de Ronnie Calil agitam a sexta (18) no ES

Shows
'Eu Comigo Mesmo', com Rafael Portugal
Com duas sessões, uma às 19h30 e outra às 21h30, no Teatro Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 60 (plateia/meia), R$ 120 (inteira), R$ 55 (mezanino/meia), R$ 110 (mezanino/inteira), R$ 50 (balcão/meia) e R$ 100 (balcão/inteira), à venda no site da LeBillet. Classificação etária: 14 anos. Veja a matéria de HZ.
Ronnie Calil
Evangeliza Show: Age com Poder, a partir das 19h30, no Teatro do Sesi. R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 35, à venda no site da Sympla.
Menos é Mais e Pedro Sampaio
A partir das 21h, no Café de La Musique Vila Velha. Avenida Est. José Júlio de Souza, 310, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 190 (meia/deck), R$ 380 (inteira/deck) e R$ 300 (espaço petit), à venda no site da Bilheteria Digital.
Especial
Torresmofest – Edição Especial no Puxadinho Moxuara
Serão quatro dias regados a muita comida boa, chope artesanal, diversão para a criançada e shows musicais do pagode ao rock. Data: 17 a 20 de outubro. Horário: 12h às 22h. Local: Espaço Multiuso, piso L4, Shopping Moxuara. Na sexta, com Junior Parente (especial Jorge Aragão), às 20h. Entrada gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Veja a matéria de HZ.
Festival Agita
Festival de música e gastronomia com área kids, shows musicais e apresentações circenses. Datas: 18 a 20 e 25 a 27 de outubro. Na sexta com show de Dona Fran. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro, na Serra. Entrada gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Veja a matéria de HZ.
Cinema é Coisa Séria
Carreta que vira cinema na Serra. Na programação de filmes, estão: Wish, Encanto, Elementos, Pequena Sereia, Mussum, Wonka, Lightyear, Dois Irmãos, Scooby-Doo e Viva, a vida é uma festa. Os espectadores vão ganhar pipoca e refrigerante. Horários: às 8h, às 10h, às 14, às 16h e às 19h. Data: 16 a 19 de outubro: Em Jardim Limoeiro, na praça do bairro, na rua Guimarães Júnior, 47. Gratuito.
Boteco Colatina 2024
Quando: de hoje a 6 de novembro, em 20 bares e botecos do município de Colatina. Quanto: R$ 54,90 o petisco do festival (com cerveja de cortesia/Spaten). Festa de encerramento: de 7 a 9 de novembro de 2024, na área verde da Avenida Beira Rio, com show de Alemão do Forró e outras atrações. Ingressos à venda pelo site LeBillet. Veja a matéria de HZ.
Festa da Polenta
Atrações nacionais, desfiles e mais de 18 toneladas de polenta, acontece de 17 a 20 de outubro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante. Nesta sexta, terá shows de Cavatappi, Banda Groove, Wilson Sideral e Forró Numa Boa. Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), à venda no site da Tiketo. Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante. Veja matéria de HZ.
Festival Assadores + Degusta Beer
Com Cadu Caruzo (cover Cazuza) e Sheep & Parafina, além de churrasco, cerveja artesanal e atrações musicais, de 10 a 13 de outubro, no estacionamento do Shopping Vila Velha. Horários: quinta e sexta-feira, das 17h à 0h; sábado e domingo, das 15h à 0h. Av. Luciano das Neves, 2.418, Centro, Vila Velha. Entrada gratuita. Leia a matéria de HZ.
Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito
Na sexta, a partir das 19h, em Pitanga, na área rural da Serra. Com Levada do Navio para zona rural do bairro com a Banda de Congo São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, show com a Orquestra de viola Capixaba e com Rinnah Bonde. Entrada gratuita.
Aniversário da Boa Vista
Comemoração de seus 49 anos em grande estilo, com o lançamento dos protótipos das fantasias para o Carnaval 2025 e a coroação da nova rainha da bateria, Shirley Oliveira. Além disso, shows de Emerson Xumbrega, Samba D'Bem e bateria Águia Furiosa. Quando: a partir das 21h. Onde: Quadra da Escola Boa Vista. Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica.
Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória - Fenatevi
Data: 13 a 20 de outubro. Na sexta-feira, Espetáculo: Dona Rua Gentileza, Educando Hoje Os Motoristas de Amanhã, da Trupe Ratimbum (ES) Local: Casa da Música Sônia Cabral. Entrada gratuita.
Festas e baladas
BASS - 2º Edição
Com Cariello, Beleite, Stanley, Koreia e Menezes, a partir das 23h, na Boate Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Selva-okê
Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Samba Chique
Com Leley no Peruggia's Lounge, a partir das 18h. Couvert: R$ 10. Rua Aracati, 230, Glória, Vila Velha.
Grrrls
Com Jexxca, Isa Faustini, Karolla e Killa, no Bolt a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
João Secchin
No Brizz, a partir das 20h. Couvert: R$ 10, entrada franca até às 19h30. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Blecaute
Com Martinelle, Luna Ross, Bravado, Donat e Cadu Pinheiro, a partir das 22h, no Fluente. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Gordinho Sambão
Com Pagolife e Primeira Classe, no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
I Am the Samba
Com Samba Jr. e Primeira Classe, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Rock
Lançamento do Vinil "Helliday in Ghostland", no Correria Music Bar. A partir das 22h. Entrada gratuita. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Sextou do Barla
Com Monia Lombardi, Anderson Baduh, a partir das 19h, no Barlavento. Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória.
Música ao vivo
Sextô na Carmô
Voz e violão com Ronnie Silveira, a partir das 19h30. Na Casa Carmô. Rua Prof. Seabra Muniz, 31, Independência, Cachoeiro de Itapemirim. Couvert artístico: R$ 7.
MPB na Curva
Com Luiza Dutra, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Bossa e Jazz
A partir das 20h, no A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Rock
Com Banda Trilha, no Pub 426, às 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Kai Kai e Gabriel Gonçalves
Na Casa Caipora. Casa aberta das 18h às 24h. Rua Nestor Gomes, 168, Vitória.
Exposições
Exposição Moradores da Floresta
Contará com mais de 100 espécies plastinados de animais e de anatomia humanos. Local: Ifes- Campus Montanha. Palhinha - Rodovia ES-130, Km 1, Montanha. Data: 10 a 19 de outubro. Entrada: Gratuita. Horário de segunda a sexta: 8h30 às 12h e 13h30 às 17h. Horário especial nos dias: 14,15 e 16/10: 8h30 às 12h e 13h30 às 20h. Sábados: 8h30 às 15h (dia 12/10) e 8h30 às 11h (dia 19/10). Agendamento de visita aqui.
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Micélio: entre o fim e o começo de tudo
Instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 9 às 18h. Período de visitação: até 19 de outubro. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
Exposição Você é Única
Envolvida pela Campanha Outubro Rosa, mês dedicado a prevenção e a conscientização no combate ao câncer de mama, a exposição reúne 14 mulheres em tratamento contra o câncer de mama e que venceram a luta. Período: 01/10 a 29/10. Local: Shopping Vitória, 2º piso - Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Diversão
Parque Castelo
Circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas, que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Valor: R$ a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 3 de novembro. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
O parque de brinquedos infláveis está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Parque temático “Pinóquio e Amigos”
Data: até 23/10, na Praça Central do Shopping Vitória. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Valores: Até 40 min = R$50; 41 a 60 min = R$ 60; 61 a 90 min = R$ 70; 91 a 120 min = R$80. 121 a 180 min = R$90. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.