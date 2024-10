Serra: festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito terá shows gratuitos

Rinnah e Kell do Cavaco vão agitar a festa de São Benedito. Crédito: Divulgação

A tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, em Pitanga, na área rural da Serra, começa nesta sexta-feira (18) e segue até domingo (20), com entrada gratuita. A programação conta com apresentações de congo, shows musicais, fincada e puxada do mastro com o navio Palermo e muito mais.



A festa tem início na sexta (18), às 19h, quando a comunidade realiza a levada do navio Palermo para a zona rural com a banda de congo São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, de Pitanga. Logo após, às 20h, tem show com a Orquestra de Viola Capixaba formada por músicos serranos. Às 22h, o palco é de Rinnah Bonde.

Rinnah é uma cantora capixaba de Vila Velha e atualmente segue carreira solo com seus shows pelo Estado e Brasil. A artista canela-verde também se apresenta com a banda Bonde do Forró. Além disso, ela já esteve ao lado de nomes como Tatau do Araketu, Reinaldino do Terra Samba, DJ Marlboro e Tony Sales do Parangolé.

No sábado (19), às 19h, a programação se repete pelas principais ruas da região. A partir das 20h, tem show com Forró Serrano de Serra Sede e às 22h, com a Banda Cheiro da Cor, de Nova Almeida.

Já no domingo (20), ponto alto dos festejos, a agenda começa logo cedo, às 8h, com celebração na igreja católica em homenagem a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Por volta das 16h, Kell do Cavaco do bairro Helio Ferraz se apresenta no local, animando o público.

Às 18h, ocorre a puxada do navio com participação de bandas de congo da Serra e banda de música Estrela dos Artistas. Às 21h, acontece a fincada do mastro em frente a igreja. Posteriormente, às 22h, o cantor Alex Sales da Serra sobe ao palco para finalizar os festejos.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (18)

19h – Levada do Navio para zona rural do bairro com a Banda de Congo São Benedito e Nossa Senhora do Rosário.

20h – Show com a Orquestra de viola Capixaba

22h – Show com o Rinnah Bonde





Sábado (19)

19h – Levada do mastro para zona rural com a Banda de Congo São Benedito e Nossa Senhora do Rosário.

20h – Show com Forró Serrano

22h – Show com a Banda Cheiro da Cor





Domingo (20)

08h – Celebração na igreja Católica em homenagem a São Benedito e Nossa senhora do Rosário

16h – Show com Kell do Cavaco

18h – Puxada do Navio com as Bandas de Congo e Banda Estrela dos Artistas

21h – Fincado do Mastro com show pirotécnico

22h – Show com Alex Sales

