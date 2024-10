Festival nacional de teatro começa neste domingo (13) em Vitória; veja programação

Mais um Ponto, Mais um Conto - Calunga A Princesa Que Virou Boneca. Crédito: Rodrigo Portugal

O Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, o “Fenatevi”, chega à 20ª edição com fôlego total. O evento, que vai acontecer entre os dias 13 e 20 de outubro, em vários pontos da Capital, levará ao público 19 apresentações teatrais gratuitas. Terão peças inéditas, de trupes capixabas e também de outros estados.



Os espetáculos selecionados vão do drama à comédia, com destaque a uma releitura de clássico mundial. Entre as trupes confirmadas na programação, estão as renomadas Preqaria Cia de Teatro, de Minas Gerais, com o espetáculo “Uma História do Povo Preto”, montagem que retrata a história do povo negro, desde a invasão portuguesa ao Brasil até os dias atuais.

Além das apresentações de peças de teatro, o público vai poder curtir também lançamento de livros, homenagens e participar de oficinas e workshops. “O Fenatevi vem nos últimos anos propiciando e democratizando o acesso ao fomento às artes cênicas no Espírito Santo. Neste mês de outubro, Vitória será transformada na capital do teatro e receberá espetáculos oriundos de vários municípios do Espírito Santo e também montagens de outros Estados”, declara Beth Caser, atriz, gestora e idealizadora do Festival.

ABERTURA

A peça “A lenda de um homem sem nome”, do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, abre a programação do Fenatevi, dia 13 de outubro, às 19h30, no Teatro Sesi, em Jardim da Penha. A montagem, dirigida por Carlos Ola, é uma adaptação da lenda capixaba ‘A pedra do diabo’, que fica em Inhanguetá, Vitória, e traz música, humor, costumes, e resgate da oralidade do Estado.

Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira - A Lenda de Um Homem Sem Nome . Crédito: Divulgação

HOMENAGENS

A cada edição, personalidades da cena cultural são homenageadas por sua contribuição e representatividade no mundo das artes. Este ano, serão condecorados o técnico de luz Alcides Luiz Rodrigues Pereira e o capataz de circo e técnico de palco Luiz Claudio Siqueira, o Bere.

LANÇAMENTO DE LIVROS

No dia 18 de outubro, às 18h30, na Casa da Cultura Sônica Cabral, acontece o lançamento do livro “O céu é o limite”, de Erlon José Paschoal e das coletâneas “Melhor manter o escuro aceso”, do ator e dramaturgo Duílio Kuster Cid e “Ontem, hoje e amanhã - Narrativas capixabas”, de Nieve Matos e autores parceiros.

O Auto de Cabrabó 4. Crédito: Erika Mariano

PROGRAMAÇÃO

Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória

13/10 (domingo)

19h - Espetáculo: A Lenda de Um Homem Sem Nome, do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira (ES)

Local: Teatro SESI de Jardim da Penha





14/10 (segunda-feira)

19h30 - Espetáculo: Violeta de Los Andes, do grupo Tarahumaras (ES)

Local: Teatro SESI de Jardim da Penha





15/10 (terça-feira)

19h - Espetáculo: Corpus Em Vidas, do Grupo de Teatro Experimental Capixaba (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral (Sala Milson Henriques)

20h - Espetáculo: Meus Olhos Verdes, da Cia Teatral JC (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral





16/10 (quarta-feira)

19h30 - Espetáculo: O Corpo Que Eu Habito, da Cia Da Ideia - Companhia de Dança (RJ)

Local: Casa da Música Sônia Cabral





17/10 (quinta-feira)

19h30 - Espetáculo: O Corpo Que Eu Habito, da Cia Da Ideia - Companhia de Dança (RJ)

Local: Casa da Música Sônia Cabral



19h30 – Espetáculo: A Charanga dos Proscritos, da Boyásha Trupe de Teatro (ES)

Local: Praça Costa Pereira





18/10 (sexta-feira)

14 horas - Espetáculo: Dona Rua Gentileza, Educando Hoje Os Motoristas de Amanhã, da Trupe Ratimbum (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral

19h30 – Espetáculo: SAGA – Uma História do Povo Preto, da Preqaria Cia de Teatro (MG)

Local: Casa da Música Sônia Cabral





19/10 (sábado)

10 horas - Espetáculo: Homem Banda, O Show, da Companhia OsViajero (ES)

Local: Praça Costa Pereira

19h30 – Espetáculo: A Metamorfose, do Grupo Anônimos de Teatro (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral

20h – Espetáculo: Carambolas - Algumas Verdades Em Memória de Dona Santa, do Grupo Repertório Artes Cênicas e Cia (ES)

Local: Má Companhia





20/10 (domingo)

19h30 – Espetáculo: A Maldição e o Mistério de Kalá, Uma Fábula Contemporânea, do Grupo Rerigtiba (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral

PROGRAMAÇÃO - 7º MOSTRA PARALELA VERA VIANA

13/10 (domingo)

16h - Espetáculo: Calunga- A Princesa Que Virou Boneca, do Grupo Mais Um Ponto, Mais Um Conto

Local: Casa da Música Sônia Cabral

17h - Espetáculo: Divertida Mente, da Cia Peralta (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral





14/10 (segunda-feira)

15h - Espetáculo: A História do Boi de Sol, de Os Tião Grupo de Teatro (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral Grupo:

19h - Espetáculo: O Auto de Cabrabó, da CIA T21 (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral





15/10 (terça-feira)

19h30 – Espetáculo: Couro de Cabra e a Promessa, da Trupamba Cia Teatral (ES)

Local: Teatro SESI de Jardim da Penha





19/10 (sábado)

19h30 – Espetáculo: O Avarento, do Grupo de Teatro Arte Oficina (ES)

Local: Teatro Universitário UFES

