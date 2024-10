Festival de torresmo chega a Cariacica com pratos a partir de R$ 35

Torresmo de rolo está entre as opções do festival. Crédito: Torresmofest/Divulgação

Um dos maiores festivais do Brasil dedicados à carne suína, o Torresmofest, desembarca novamente na Grande Vitória para uma edição especial, no evento Puxadinho Moxuara, de 17 a 20 de outubro (quinta a domingo), das 12h às 23h. O agito vai tomar conta do Espaço Multiuso, no piso L4 do shopping Moxuara, em Cariacica, e tem entrada gratuita.