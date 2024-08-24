Mumuzinho, Gustavo Mioto, Alemão do Forró e Simone Mendes agitam o sábado (24)

Shows
Delírio Tropical
O evento tem show de Fred Macucos, Jota 3, Cainã e a Vizinhança do Espelho e César Baldan na A Selva, a partir das 21h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.
Mumuzinho
Show de Mumuzinho no Oasis Beach Club, a partir das 16h. A venda dos ingressos acontece pelo Zig Tickets, e os valores variam de R$ 140 a R$ 400. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
Aniversário de Colatina
A Princesa do Norte celebra 103 anos e comemora em grande estilo, com uma programação com shows de Paula Cassaro (19h), Fitdance (21h), Gustavo Mioto (23h). Entrada gratuita. Na área verde da Avenida Beira Rio, em Colatina.
ExpoLinhares
O evento é a partir das 18h15, com Alemão do Forró (22h15) e Simone Mendes (00h15) e outras atrações. Entrada gratuita. Local: Parque de Exposições, localizado no bairro Interlagos. Saiba mais aqui.
Festas e baladas
Bloco do EUsozinho
Banda BES realiza tributo para Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Engenheiros do Hawaii, Skank, Paralamas, Los Hermanos e O Rappa. Também haverá um bloco com músicas das bandas CPM 22, Detonautas e Raimundos no Correria Music Bar a partir das 22h. Ingressos: R$ 35. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Sem Medida
Com Sem Medida e Pagode & Cia no Gordinho Praia do Canto a partir das 20h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (área Vip). Entrada gratuita até às 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Primeira Classe
Com Primeira Classe, Yan, Nesse Clima, Gabriel Pratti e Samba Jr no Gordinho Sambão. A partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Pós Folia
Com Pedala Samba, Bloquinho e Luccas & Filipe no Embrazado, a partir 20h. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Barlavento
Com Snow 7 e Anderson Baduh a partir das 19h. Entrada: R$ 25 até 20h. Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
André Prando especial Belchior
André Prando se apresenta com o especial Belchior no Brizz, a partir das 17h. Ingressos: R$ 20 pelo Zig.Tickets. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Melhor Vibe
Com Pedro Schmid, Gustavo o Brabo, KN de Vila Velha, Leqsamba e Japa na Fazendinha a partir das 22h. Entrada gratuita até 00h. Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória.
Repique Samba Loungue
Com Duavesso, Frazão e DJ Ryan no Repique Samba Lounge, a partir das 17h. Entrada: R$ 30 (com o nome na lista). Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Mãe Joana
Roda de SambaJr + D'Moleque a partir das 17h. Ingresso: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Avenida Dante Michelini, 4047, Jardim Camburi, Vitória.
No After! Continued
Com Jeff Ueda e Havi no Clube A, a partir das 23h. Ingresso: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), vendas pelo site Zig.Tickets. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória.
Espírito Funk
Com JV de Vila Velha e KN de Vila Velha na Mex, a partir das 22h. Ingressos a partir dos R$ 25 pelo Zig.Tickets. Rua Atenas, Praia do Morro, Guarapari.
Mil Grau
Com Jexxca, Tonico, Phi e Karolla no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Marshmallow
Pop e funk com Julia Matos, Pepeu, Garretto, Madson e Tallyson no Fluente, a partir das 22h. Entrada: R$ 40. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Especial
2ª Feira ES + Café
Programação gratuita com aulas, campeonatos, aulas- shows com baristas, degustações, feirinha de cafés especiais e shows musicais. Veja a programação completa aqui. Hub ES+ - Praça Costa Pereira, 30, Centro de Vitória, Vitória.
Festival Na Brasa
Com a presença de 14 chefs capixabas, incluindo opções exóticas como carne de jacaré, além de cordeiro, leitão, salmão, carnes bovina, suína, frango e receitas vegetarianas. Atrações musicais: Banda BillBoard (Rock) às 12h, DJ Ralph Pitanga às 14h, Marcelo Ribeiro (Pop Rock) às 18h, Ubando (Pop Rock) às 20h. Entrada: Gratuita. Estacionamento externo do Shopping Vitória.
Circuito Areté - Tempo de Festa
Com o espetáculo "Pindorama, Antes de Chamar Brasil" (16h), show da banda "Cabokaji" às 20h, com participações do Cacique Idyarony e Guerreiro Idyarrury (Wetçamy) e da artista Eloá Puri. Entrada gratuita, mediante a retirada de ingresso pelo Sympla. Local: Teatro do Sesi, Jardim da Penha, Vitória.
Festival Primavera Teresense
Com DJ Rastafloyd (13h), Ângulo Vertical (14h), Apresentação das Candidatas à Realeza do Vinho e da Uva (15h40), Show com Big Bat Blues Band (16h). Entrada gratuita. Horário: a partir das 18h. Local: Praça Primo Sancio, Rua do Lazer, Santa Teresa.
Festival da Moqueca com Arte e Cultura de Cariacica
Com DJ Babaloo, Grupo Novo Esquema, DJ Babaloo, Trio Capixaba no Trevo de Alto Laje, em frente à prefeitura de Cariacica. Horário: a partir das 12h. Atrações: Moquecas, paella, casquinha de siri, torta capixaba, artesanatos e shows. Entrada gratuita.
Sesc Wine Music
Com gastronomia, apresentações musicais, vinhos. Shows de Alexandre Borges Quinteto, Flávio Venturini, The Hollywood Club. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), na Lets.events. Local: Sesc Domingos Martins. Rua Ayrton Senna, s/nº, Soído, Domingos Martins.
Festa do Cappelletti e da Tagliatella
O evento vai contar com shows, praça de alimentação e celebrações culturais. Show: Moda de viola com Roger e Jadir (19h), Roba da Ciodi (20h30), Jackson Lima e Banda (23h). Praça Adélio Lubiana, Bairro Beira Rio, Nova Venécia.
Rock a Rock
Com Laís Stone (18h), Us Zé (20h), Letz Zep (22h) a partir das 16h. Além de gastronomia e cervejas artesanais. Entrada gratuita. Ao lado do Parque da Cidade, em Laranjeiras, Serra.
Música ao vivo
Back To The Past
Com Back To The Past no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba da Lu
Com Samba da Lu na Casa de Bamba a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Som no Praia
Show ao vivo com Ciça Chadô. Horário: a partir das 13h. Entrada gratuita. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa.
Brasilidades
Brasilidades por Tamiris Casotto na A Oca a partir das 11h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
MPB, samba e bossa
MPB, samba e bossa por Arly e Gabriel Ferreira na A Oca a partir das 11h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Show da Iza
Com Eliahu Lion no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Teatro
Cabaré Coragem
Uma trupe envelhecida e decadente que, apesar das intempéries e dos revezes, reafirma a arte como lugar de identidade e permanência. Ao mesclar um repertório de músicas interpretadas ao vivo com números de variedades e danças, fragmentos de textos da obra de Brecht e cenas de dramaturgia própria, o Cabaré Coragem convida o público a uma viagem sonora e visual. Horário: 20h. Os ingressos, a R$ 38,00 (inteira) e R$ 19,00 (meia), estão à venda na plataforma Sympla. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Exposições
Micélio: entre o fim e o começo de tudo
A exposição é uma instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 10h às 16h. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Diversão
Diversão na Praça
Oficina de jardinagem. Gratuito. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex.
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1.
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Castelo do Dragão
Castelo do Dragão Espaço super divertido com piscinas de bolinhas, escaladas e escorregador do Dragão. Data: todos os dias, até 31/08. Piso: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingo de 10h às 21h. Valor: a partir de R$ 30,00 por 15 minutos. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.