Menos é Mais, Dubdogz e Treyce agitam a sexta (19) no ES; agenda

Shows
Menos é Mais
A partir das 21h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco - Cariacica. Ingressos: R$ 200 (mezanino meia), R$120 (área vip meia) e R$ 70 (pista meia), á venda no site da Le Billet.
Dubdogz
Com Maz e Brisotti, a partir das 23h, na Privilége Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 260 (privilège superior inteira) e R$ 140 (espaço privilège inteira), à venda no site da Super Ticket.
Festival Mc Mulheres
A partir das 18h, o evento conta com intervenções artísticas, batalhas de dança e poesia, a exibição de todas as obras e muita música. O line-up será comandado por nomes em ascensão, como a baiana Luedji Luna. As artistas Cronista do Morro, Daiane Pessoa, DJ Negana e a DJ Madeusa também estarão presentes. No Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada Gratuita.
Treyce
A cantora é atração em duas festas nesta sexta. VITÓRIA: com D'Moleque e Pagode Cia também agitando a noite. A partir das 21h, no Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Ingressos: pista livre até 0h. / LINHARES: a partir das 22h, no Let’s Linhares. Av. Prefeito Samuel Batista Cruz - Três Barras. Ingressos: R$ 60 (geral inteira) e R$ 30 (pista inteira), à venda no site da Super Ticket.
Teatro
Renato Albani
“Assim caminha a humanidade” é o novo stand up solo do comediante, com duas sessões, uma às 19h e outra às 21h, no auditório do Sesc Aracruz. R. Prof. Lobo, 650, Centro, Aracruz. Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 120,00, á venda no site da Ingresso Digital.
Mestres da Comédia
Evento com diversos shows de stand-up comedy. De sexta (19) a domingo, sempre às 20h, no Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Atrações de sexta: Haeckel Ferreira, Guilherme Lud e Bruno Abreu. Entrada Gratuita
Para a criançada
Hot Wheels Prova Aceita
Espaço inspirado nos famosos carrinhos da Hot Wheels. Com Games, Pista Hot Wheels, Escorregador Inflável, Pula Pula, Caixa de Areia, Cama de Gato, Piscina de Bolinhas, Pista de Competição e um cenário instagramável para as famílias tirarem fotos divertidas. Onde:Na Praça Central do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30 por 30 minutos, à venda no site Sympla. Até 11 de junho.
Playground 3 Palavrinhas
Espaço inspirado num dos maiores fenômenos do segmento infantil, o 3 Palavrinhas. Com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kid play com obstáculos. Onde: <b>no Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h / domingos e feriados, das 11h às 21h. Entrada: R$ 50,00 (para 50 minutos) - Para cada minutos excedido será cobrado R$ 1,00 o minuto.
Festas e baladas
Live Pink
Pagode, funk e eletrônica com Sué, Luiz Lemos, Dj Koreai, Jess e Fabricio V. A partir das 22h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (espaço monster inteira) e R$ 60 (pista fy inteira), à venda no site da Super Ticket.
Santa Sexta
Com Djs Ld da Favelinha, Koreia, Gabriel Pratti, Lukao, Edin, Dodo e Luuh. A partir das 22h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (geral inteira) e R$ 30 (pista inteira), à venda no site da Super Ticket.
Vaca Louca
Com Samba On, Dj Tedson e Dj Igor Lopes, a partir de 0h, na Chácara Clube. R. Antônio Rodrigues de Oliveira - Alegre. Ingressos: R$ 25 (geral), à venda no site da Super Ticket.
Pagodeando
Com Djs PV do SI, RD de Vila Velha, Pele Morena e Grupo Pratikere. A partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Uma noite em Itaúnas
Com Trio Potiguá, Forró Bemtivi e Dj Bravim. A partir das 22h, no Espaço Skye. R. Alan Munir Helal, 100 - Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Farofada
Com Djs Dalton, Oli, Sofia e Temponi. A partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos : R$ 30 a noite toda.
E eu que já fui emo?
Com Djs Igor, Lua Alice, Cybertrans e Ed. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25 a noite toda.
Renaissance The Party
Com Djs Cristopher, Mattoli, Lucas Lauar e Gabriel Oc. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita para os 50 primeiros, após R$ 20 a noite toda.
Boteco Boa Praça Vitória
A partir das 19h30 com Matheus Laureano. Couvert: R$9,90. Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, em Vitória/ES.
É o Beat
Com Lr de VV, Mt de VV, Zangão, Freelance, Carla Roberta, Fabrini e Diogo Dj. A partir das 20h, no Boteco do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada liberada até 0h, após, R$ 20 a noite toda.
Eu amo Sexta
Com Samba Jr. e participações de Sué, Rayanne Meira, João Felipe e Rafael. A partir das 19h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Mais informações no número (27) 98193-2829.
Conexões Odonto
A calourada unificada de odontologia do estado com 6 horas de open bar. A partir das 21h, no Na vista - R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia), á venda no site da Le Billet.
MPB na Curva
A partir das 17h, no Clericot Cafe, com Vinicius Ouca. Local aberto das 7h à 0h. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória
Aprovéchame
Com DJs UmPassageiro, Moreno Loss, Paraguassu, Rafael Cadorini, Ysa e Amon, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória. 30 primeiros entram de graça. Ingressos: com nome na lista R$ 15 (até às 23h), após e sem nome na lista, R$ 20 a noite toda.
Gordinho Praia do Canto
A partir das 21h, com ChoppSamba, Maycon Sarmento e DJ Enzo Santos. Entrada grátis até 23h. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória
Gordinho Cachoeiro
A partir das 22h, com Pedro e Luan, Koisa Nossa e DJ William Oliveira. Entrada grátis até 23h30. Endereço: Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
Festivais
Roda de Boteco 2023
Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vai até 11 de junho com os estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90, com direito a uma cerveja. Veja a lista de bares e pratos aqui.
Cine Vitória a Minas
Cinema itinerante diferente chega ao Espírito Santo, para facilitar o acesso da população à cultura. Serão duas sessões de filmes infantis exibidos ao público em dois dias, de forma gratuita. Nesta sexta, será a vez de Serra, ao lado do Campo Brasil, na R. Santa Luzia, Carapina. A partir das 18h30. Mais informações aqui.
Cachoeiro Food Beer
Quinta edição do Cachoeiro Food Beer, na maior cidade do Sul do Espírito Santo. O evento começa nesta sexta-feira (19) e vai até domingo (21), no Parque de Exposições do município, no bairro Aeroporto, e terá entre as atrações Casaca e Clube Big Beatles. A partir das 17h – Curso "Aprenda a fazer cerveja", com brassagem ao vivo; 17h30 – Aula-show com a chef Thamyris Cipriano; 18h – Papo Cabeça; 21h - Dona Fran; 23h - Casaca
Exposições
Exposição Fragmentos
Do fotógrafo Pedro Sousa Trêpa. Onde: Mosaico Fotogaleria - Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória - ES. Entrada gratuita. As visitas devem ser previamente agendadas entre os dias 19 de maio e 17 de junho pelo e-mail e contato: (27) 99943 0831 E-mail: [email protected]
Exposição "Meu Mundo com Blocos"
Primeira exibição de Davi de Oliveira, um artista de 14 anos autista. Na mostra, é possível conferir esculturas em peças de brinquedo coloridas que mostram a visão do jovem sobre o mundo. Onde: Na Casa Porto das Artes Plásticas -Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro Histórico de Vitória. Visitação: segunda a sexta, das 10h às 18h. Sábado, das 10h às 14h. Entrada franca. Até 20 de maio.