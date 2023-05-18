Menos é Mais retorna ao ES para show nesta sexta (19): "Gostamos muito de estar aqui"

Menos é Mais Crédito: Divulgação

"Algo simples também pode ser grandioso". É o que acreditam os integrantes de um dos grupos de pagode que mais faz sucesso pelo Brasil, atualmente. Trazendo seus sucessos para o Espírito Santo mais uma vez, o grupo Menos é Mais se apresenta em Cariacica, nesta sexta (19), às 22h na casa de eventos Matrix Music Hall. Além do grupo brasiliense, D'Moleque, Vou Zuar e Glauco também estarão presentes.

Essa é só uma das vindas do grupo ao Estado, planejadas para 2023. Encontro já marcado na agenda, eles retornam para segundo dia do Festival de Alegre, em junho. "Nós gostamos muito de estar aqui (no Espírito Santo) justamente porque a galera é muito alto astral. Sempre nos recebem muito bem e dão tudo de si durante nossas apresentações. Ver o carinho dos fãs que fazem de tudo para estar conosco é indescritível", comenta o vocalista Duzão ao HZ.

Com uma carreira que começou em 2016 tocando em bares, o grupo acabou deslanchando durante o período de isolamento social, em 2020 e 2021, com os álbuns "Churrasquinho do Menos É Mais". Sobre o motivo de cantarem sucessos de outros artistas como "Melhor eu ir" e "Até que durou", de Péricles, "Tu Mandas No Meu Coração", dos Travessos, e "Ligando os Fatos", de Pique Novo, o percussionista Gustavo Goes responde na lata:

O que é bom tem que ser lembrado! Gostamos de cantar esses clássicos porque nos trazem nostalgia, e contagiam o público com esse sentimento de uma forma única. A gente procura inovar, mesmo com os clássicos, e isso tem dado muito certo. O pessoal tem curtido demais!

RECONHECIMENTO EM TODO O BRASIL

Nesses seis anos de estrada, o talento do grupo tem ajudado o pagode a ultrapassar as barreiras do eixo Rio-São Paulo. O reconhecimento vem em formato de números e shows lotados. São mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e 7 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais. Essa "responsabilidade", porém, não soa como um peso para eles.

"É uma grande responsabilidade mesmo. Na verdade, nós nos sentimos honrados por sermos reconhecidos dessa forma. O pagode é uma das coisas mais importantes que temos na vida, então adoramos compartilhar isso com todo mundo. Quanto mais pagodeiros estiverem conquistando o Brasil, mais felizes nós ficamos também. Desde sempre, o Menos é Mais se dedicou muito para fazer a melhor música, o melhor trabalho, e é gratificante colher agora os frutos de todo esse trabalho duro", comenta Jorge Farias, também percussionista.

Os próximos passos eles ainda não podem adiantar mas, por enquanto, seguem rodando o Brasil e lançando singles. O mais recente é o mashup "Dona dos Meus Sonhos/É diferente", com a participação de Xande de Pilares.

Mesmo construindo o estilo próprio, quem é fã raiz não precisa se preocupar com mudanças bruscas no estilo musical. O caminho que o grupo tem traçado leva em conta um dos objetivos que eles definiram no começo da carreira: espalhar bom astral.

"A nossa música flui muito naturalmente, às vezes quando menos esperamos. As letras são baseadas em experiências nossas e de amigos, e não precisa ser necessariamente algo que aconteceu de fato. Às vezes, lembramos de uma história ou sentimento do passado e compomos sobre isso", explica Ramon Alvarenga.

Com agendas lotadas e shows esgotados, os parceiros de banda dividem estarem realizando um sonho. "A música está nas nossas vidas desde sempre, faz parte da nossa essência", Duzão, que complementa:

A música para muitas pessoas é um escape, onde elas encontram um descanso, um respiro de tudo o que acontece no dia a dia. Então, queremos tornar essa experiência de ouvir e curtir uma boa música a melhor possível. Queremos passar a mensagem de que podemos, sim, viver nossos sonhos, que nada é impossível pra quem tem garra, força de vontade e vai atrás de seus objetivos

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