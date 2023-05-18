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História real

Garota sequestrada pela própria mãe há 6 anos é encontrada por espectador de série da Netflix

A história de Kayla Unbehaun foi retratada em ‘Mistério Sem Solução’, homem reconheceu a garota em loja nos EUA e a mãe foi presa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 11:14

Netflix
Netflix Crédito: Netflix
A Netflix revelou, por meio de um comunicado nas redes sociais na terça-feira, 16, que, graças a uma série do streaming, uma garota que estava desaparecida há seis anos, nos Estados Unidos, foi encontrada. Trata-se de Kayla Unbehaun, uma menina sequestrada pela própria mãe.
Kayla tinha sido vista pela última vez aos nove anos. No dia 4 de julho de 2017, ela foi acampar na área florestal de Wisconsin com a mãe e, no dia seguinte, elas deveriam encontrar o pai Ryan Iserka. Porém, nunca voltaram do passeio.
Essa história foi contada na série Mistério Sem Solução, em 2020. Familiares disseram, em entrevista à produção da Netflix, que a mãe, Heather Unbehaun, decidiu fugir com a menina. Seis anos depois, a mãe e filha foram reconhecidas por um espectador.
As duas estavam em uma loja de vestuário de Asheville, na Carolina do Norte, no último sábado, dia 13. A pessoa reconheceu Kayla da série e notificou um dos funcionários da loja, que chamou a polícia.
De acordo com publicação nas redes sociais da polícia de Asheville, Heather Unbehaun, que era procurada por um mandado de extradição de Illinois por sequestro de crianças, foi detida e autuada no Centro de Detenção do Condado de Buncombe sob fiança garantida de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão).
Em comunicado à imprensa local e repercutido pela People, o pai disse: "Kayla tinha apenas 9 anos quando foi sequestrada por sua mãe sem custódia (...) Pedimos privacidade enquanto nos conhecemos novamente e navegamos neste novo começo da nossa relação".

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