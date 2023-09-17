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Maiara e Maraísa, samba e festivais agitam o domingo (17) no ES; agenda

Dia ainda conta peça de Afonso Padilha em Guarapari, espetáculos em Vitória e diversão para toda a família nos shoppings; confira a programação completa
Rafael Mendes

Rafael Mendes

Publicado em 17 de Setembro de 2023 às 07:00

Festivais e show

Festival Aracruz Sabores

O evento conta com programações culturais e gastronômicas, na Praça dos Corais, Barra do Sahy, Aracruz. A programação começa às 11h, contando com os show de Marcelo Rocha e Naldo Ribeiro (13h) e Samba Amigos da Bull (17h). Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.

33ª Exposição Agro de Dores do Rio Preto

O evento conta com concurso leiteiro, exposição de artesanatos e produtos agrícolas, além de rodeios e shows locais e nacionais. No parque de exposições da cidade, na BR-482. A programação começa às 13h com show do grupo Help Rock; show do grupo Art Samba (17h); e show de Maiara e Maraísa (22h30). Entrada gratuita.

Degusta Beer Rock

O festival que conta com atrações musicais, cervejarias, gastronomia e área kids, no estacionamento do Shopping Vila Velha. A programação começa às 17h e conta com shows das Bandas Usados e Seminovos (19h) e Quintal Selvagem (21h). Na Av. Luciano das Neves 2418, Vila Velha. Entrada gratuita.

Músicas e Festas

Samba é que Ela Quer

Com Monique Rocha. A partir das 12h, no A OCA - Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.

Canta 90+

Com Leley, Alisson do Banjo,  Grupo Samba Crioulo e DJ Laion. A partir das 17h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site SuperTicket.

Pagode dos Amigos

Com Raul Mesquita, Plínio Pessoti, Luca Gagetti, Lucas Abreu, Átilla Diniz, Marcinho Auguzto e DJ XL. A partir das 15h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingressos: R$ 20.

Cheers Of The Samba

Com os grupos Samba Júnior, Pagolance e FabrícioVDJ. A partir das 15h, no Clube A - Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site Vipme.

Deixa em Off

Com Felipe Frazão, Marquinhos (do grupo D' Moleque) , Luiz Felipe (do grupo Samba DM) e DJ Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 823 , Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Entrada liberada até às 22h, após R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista).

Santo Domingo

Com os grupos Leq'Samba, Nesse Clima e DJ Enzo Santos. A partir das 16h, no Santo Botequim - Travessa Santuário, 145, Santo Antônio, Vitória. Ingressos: R$ 20.

Quintal do Defumes

Com os grupos Samba Crioulo, D' Bem com a Vida e DJ Laion. A partir das 12h, no Defume's Btoequim - Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Ingressos: R$ 15.

Festa Esportiva de Sumidouro

Com Larah Mendes. A partir das 13h, na Quadra do Sumidouro - Atílio Vivácqua. Ingressos: R$ 20.

Ritmos Variados

Samba com o Grupo 522. A partir das 14h, no Boteco Boa Praça Vitória - . Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.

Espetáculos

E agora?

Peça com o comediante Afonso Padilha que trata conflitos sobre gerações, masculinidade frágil, anseio e medo da paternidade. A partir das 18h30, no Sesc Guarapari - Av. do Contorno, 1760, Lagoa Funda, Guarapari. Ingressos: Setor Prata, R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia); Setor Bronze, R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia), à venda no Ingresso Digital.

Cinzas de um Carnaval

Espetáculo que conta as necessidades de preservar a cultura e as demandas essenciais numa escola de samba. A partir das 17h, no Teatro da UFES - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos gratuitos. Retirada na bilheteria do teatro 1h antes do evento.

Meus Olhos Verdes

Espetáculo com Diego Pianna. A partir das 18h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral - Praça João Clímaco, S/N, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Pinóquio

Espetáculo no teatro Campaneli. A partir das 17h, na Rua Luiz González Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site Sympla. É cobrado ingresso de criança a partir de 02 anos.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Vila Trampolim Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Arena Trampolim

O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores num cenário multicolorido com uma mega estrutura. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria do evento. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.

Jump Around

Até 22 de outubro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do Shopping Vitória, com diversos brinquedos e diversão para toda família. Na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).

Diversão na Praça

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no Pracinha do Praia, piso L1, Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Entrada gratuita.

Tarde Encantada

Espetáculo teatral, Aventura do Dino, com muita diversão, exploradores estão em busca de dinossauros pequenos, ágeis, grandes e assustadores. Sessões às 15h e 16h, no Pracinha do Praia, piso L3, Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Inscrições pelo link. Evento gratuito.

Diversão do Mestre

Recreação com temática de Circo. A partir das 17h, no Piso L2, do Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Evento gratuito.

Moxuara Kids

Recreação infantil, Teatro com o espetáculo “Um mar de aventuras” e encontro com personagens. A partir das 15h, na Varanda da Praça de alimentação do Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Evento gratuito.

Circo Barcelona

Até 7 de outubro no estacionamento do Shopping Moxuara. De segunda a sexta, às 20h; sábados, domingos e feriados, sessões às 18h e 20h. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Ingressos: Camarote, R$ 40 (adultos) e R$ 30 (criança); Central Vip, R$ 30 (adultos) e R$ 20 (crianças); Ingresso Lateral, R$ 20 (adultos) e R$ 10 (crianças), à venda no site Sympla.

Exposições

Exposição Novos Viajantes

Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta, na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 27 de setembro. De terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].

Fiar

Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

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