Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Galeria do ES participa da ArtRio e leva colecionadores ao evento
Cultura

Galeria do ES participa da ArtRio e leva colecionadores ao evento

Galeria capixaba apresenta dois projetos ao tradicional evento carioca, que acontece até domingo na Marina da Glória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 20:11

Galeria capixaba Matias Brotas marca presença na ArtRio 2023
Galeria capixaba Matias Brotas marca presença na ArtRio 2023 Crédito: Danielle Ewald
E tem capixaba participando da 13ª edição da ArtRio 2023, que acontece até domingo (17) na (chique) Marina da Glória, Zona Sul da capital do Rio de Janeiro.
A Matias Brotas Arte Contemporânea levou para o evento uma curadoria de obras de artistas em destaque na cena contemporânea nacional e internacional em dois projetos: o de obras inéditas produzidas para a galeria por nomes como Rubiane Maia, José Bechara, Arthur Arnold, Mai-Britt Wolthers, Cabelo, Thainan Castro, Adrianna EU; e o projeto Séries MBac/Clube do Colecionador, criado há cerca de 10 anos e que cumpre um importante papel na formação e estímulo do colecionismo de arte contemporânea.
E não para por aí. Buscando conectar colecionadores com a arte e os artistas, a galeria realiza uma programação paralela especial ao evento promovendo em seu stand de lançamentos visitas guiadas com artistas e curadores, além de visitas a ateliês de artistas representados por ela e visitas a exposições.
Lara Brotas, diretora-executiva da Matias Brotas, conversou com HZ e falou sobre a expectativa de participar da ArtRio 2023. "Estamos chegando a maioridade (risos). A cada ano percebemos a solidez e o reconhecimento da galeria na cena contemporânea. Isso confirma a trajetória da Matias Brotas e a consolidação do trabalho desenvolvido ao longo dos anos com nosso corpo de artistas e parceiros. É o resultado de muito trabalho e comprometimento na formação através da arte", afirmou.
A gestora do espaço capixaba também apontou os destaques da galeria que estão sendo apresentados na feira carioca. "Um dos destaques do stand é a artista Rubiane Maia, que vive em Folkestone, no Reino Unido. Ela, além de apresentar a obra 'Speirein' no stand da galeria, foi convidada para a 35ª Bienal de São Paulo, com curadoria de Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel, inaugurada recentemente no Parque Ibirapuera".

INTERATIVIDADE

Nesta sexta (15), às 10h30, a Matias Brotas levará um grupo de colecionadores para visitar o ateliê Rato Branko, dos artistas Cabelo e Raul Mourão. Com mais de 30 anos de trajetória, Cabelo soma em seu portfólio diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e exterior. Ele considera seus desenhos, pinturas, esculturas, canções, performances, vídeos e instalações, como manifestações da poesia. Seus trabalhos compõem importantes coleções como Gilberto Chateaubriand e Joaquim Paiva Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - MAM RJ, Instituto Pipa, Acervo Banco Itaú S.A, e João Sattamini - Museu de Arte Contemporânea de Niterói.
E no sábado (16), às 10h30, Rubiane Maia apresenta uma live no Instagram da galeria, no qual mostra sua nova versão de "Speirein", bem como outros trabalhos, processos criativos, exposições nacionais e internacionais. No stand da feira, ela apresenta uma imagem fotográfica inédita de "Speirein" realizada em Londres, em 2021.

Veja Também

Edson Papo Furado é o homenageado do Prêmio da Música Capixaba 2023

Afonso Cláudio recebe o Festival Nacional de Viola do Vargedo no fim de semana

Vital 2023: Tomate promete retorno inesquecível após 5 anos afastado dos trios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Arte Cultura Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados