Galeria do ES participa da ArtRio e leva colecionadores ao evento

Galeria capixaba Matias Brotas marca presença na ArtRio 2023 Crédito: Danielle Ewald

E tem capixaba participando da 13ª edição da ArtRio 2023, que acontece até domingo (17) na (chique) Marina da Glória, Zona Sul da capital do Rio de Janeiro.

A Matias Brotas Arte Contemporânea levou para o evento uma curadoria de obras de artistas em destaque na cena contemporânea nacional e internacional em dois projetos: o de obras inéditas produzidas para a galeria por nomes como Rubiane Maia, José Bechara, Arthur Arnold, Mai-Britt Wolthers, Cabelo, Thainan Castro, Adrianna EU; e o projeto Séries MBac/Clube do Colecionador, criado há cerca de 10 anos e que cumpre um importante papel na formação e estímulo do colecionismo de arte contemporânea.

E não para por aí. Buscando conectar colecionadores com a arte e os artistas, a galeria realiza uma programação paralela especial ao evento promovendo em seu stand de lançamentos visitas guiadas com artistas e curadores, além de visitas a ateliês de artistas representados por ela e visitas a exposições.

Lara Brotas, diretora-executiva da Matias Brotas, conversou com HZ e falou sobre a expectativa de participar da ArtRio 2023. "Estamos chegando a maioridade (risos). A cada ano percebemos a solidez e o reconhecimento da galeria na cena contemporânea. Isso confirma a trajetória da Matias Brotas e a consolidação do trabalho desenvolvido ao longo dos anos com nosso corpo de artistas e parceiros. É o resultado de muito trabalho e comprometimento na formação através da arte", afirmou.

A gestora do espaço capixaba também apontou os destaques da galeria que estão sendo apresentados na feira carioca. "Um dos destaques do stand é a artista Rubiane Maia, que vive em Folkestone, no Reino Unido. Ela, além de apresentar a obra 'Speirein' no stand da galeria, foi convidada para a 35ª Bienal de São Paulo, com curadoria de Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel, inaugurada recentemente no Parque Ibirapuera".

INTERATIVIDADE

Nesta sexta (15), às 10h30, a Matias Brotas levará um grupo de colecionadores para visitar o ateliê Rato Branko, dos artistas Cabelo e Raul Mourão. Com mais de 30 anos de trajetória, Cabelo soma em seu portfólio diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e exterior. Ele considera seus desenhos, pinturas, esculturas, canções, performances, vídeos e instalações, como manifestações da poesia. Seus trabalhos compõem importantes coleções como Gilberto Chateaubriand e Joaquim Paiva Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - MAM RJ, Instituto Pipa, Acervo Banco Itaú S.A, e João Sattamini - Museu de Arte Contemporânea de Niterói.