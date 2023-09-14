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Capital brasileira da viola

Afonso Cláudio recebe o Festival Nacional de Viola do Vargedo no fim de semana

6ª edição do Fenavivar ocorre nos dias 15 e 16 de setembro, no Terreirão, na comunidade de Vargedo; Entrada é gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 14:28

Apresentação da dupla André Matos e Calil
Apresentação da dupla André Matos e Calil Crédito: Joel Cardozo
Durante o final de semana, o município de Afonso Cláudio, na região Serrana do Estado, ecoará muita música caipira raiz com a 6ª edição do Festival Nacional de Viola do Vargedo. Na sexta (15) e no sábado (16), violeiros do Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais se reunirão na comunidade de Vargedo para apresentarem músicas inéditas. Realizado no Terreirão da cidade, o evento conta com entrada gratuita.
Reunindo música, competição de viola, gastronomia e empreendedorismo, o objetivo da festa é divulgar a cultura sertaneja e novos talentos do Estado e do país, além de valorizar empreendedores da região com seus produtos do artesanato e agroindústria. A cozinha será comandada pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade.
"Temos vários violeiros aqui na cidade e isso nos despertou o desejo de criar o evento aqui, para que mais pessoas pudessem ter acesso a moda de viola. Por isso, o objetivo do evento é valorizar a viola caipira, além de criar oportunidades para os empreendedores locais. Nossa expectativa é que cerca de três mil pessoas passem pelo evento. Estamos esperando os amantes da viola caipira e do sertanejo raiz”, disse Jorge Saiter, presidente do Clube Afonsoclaudense de Viola (Clav).
Apresentação da dupla André Matos e Calil
Apresentação da dupla André Matos e Calil Crédito: Joel Cardozo

MUITA MODA DE VIOLA

A parte musical fica por conta das duplas Mineirinho & Gabriel, André Matos & Beto Calil e Eloy & Tiel. Além deles, seis duplas de violeiros do Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais se apresentam na mostra musical. Durante os dois dias, os selecionados performarão cinco músicas, sendo quatro de sertanejo raiz e uma música inédita. 
Cada dupla leva para casa um prêmio de R$ 3 mil e concorre ao Prêmio Povo, uma votação popular que elegerá os melhores artistas da noite.
Confira as duplas e respectivas canções selecionadas para o 6º Fenavivar:
  1. Chiquinho Ferreira & Léo Renan, Vila Velha (ES), com "Paixão Estranha"
  2. Miguel Machado & Gabriel, Anchieta (ES), com "Nobre Missionário"
  3. Roger & Jadir, Nova Venécia (ES), com "O Milagre da Mula"
  4. Vitor & João Paulo, Pedreira (SP), com "As Estrelas de Santa Maria"
  5. Wal Barcelos & Muniff, Cariacica (ES), com "Pior Castigo"
  6. Wesley & Tiago, Poços de Caldas (MG), com "Encantos do Meu Sertão"

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

  • SEXTA (15/09):
  • 19h: Abertura oficial do festival com a benção dos violeiros
  • 20h: Mostra Musical com a apresentação das seis duplas selecionadas
  • 22h: Show com Mineirinho e Gabriel
  • 23h: Show com André Matos e Beto Calil
  • SÁBADO (16/09)
  • 19h: Apresentação de Violeiros Afonsoclaudenses
  • 20h: Mostra Musical com a apresentação das seis duplas selecionadas
  • 22h: Show com Eloy e Tiel
  • 23h: Roda de viola (Todos os violeiros)

SERVIÇO

  • 6º FESTIVAL NACIONAL DE VIOLA (FENAVIVAR)
  • QUANDO: Sexta (15) e sábado (16)
  • ONDE: Terreirão de secar café, na comunidade de Vargedo, em Afonso Cláudio
  • HORÁRIO: 19h
  • ENTRADA: Gratuita

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