Festival Sérgio Sampaio celebra 50 anos do álbum "Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua"

Sérgio Sampaio posa para foto no Rio de Janeiro (RJ), em 1981 Crédito: Folhapress/Folhapress

Nesta sexta (15) e sábado (16), o Centro Cultural Sesc Glória será palco para duas noites em homenagem aos 50 anos do lançamento do álbum mais emblemático de Sérgio Sampaio: "Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua". Nas datas, acontece o 17º Festival Sérgio Sampaio e os responsáveis pelo tributo são o jornalista paulistano Hugo Moura, o artista capixaba André Prando e a Orquestra Pop & Jazz do Ifes.

(Confira mais detalhes abaixo) A programação conta com o tradicional "Bate-papo musical" na primeira noite e com um show musical na segunda - ambos os eventos começam às 19h30. Os ingressos para apreciar a vida e a obra do compositor cachoeirense no teatro estão à venda na internet e custam entre R$ 10 e R$ 20.

Desde 2007, o Festival Sérgio Sampaio tem como objetivo resgatar e divulgar a obra do poeta "do riso e da dor". Em edições anteriores, o evento já recebeu a atriz paulistana Cida Moreira, a escritora capixaba Bernadette Lyra e o compositor Zeca Baleiro, entre outros artistas.

PROGRAMAÇÃO

A sexta (15) colocará o jornalista e pesquisador paulistano, cineasta do filme "Sinceramente Sérgio", Hugo Moura ao lado do cantor e compositor capixaba André Prando, que já está presente no festival há 10 anos. Juntos, eles contarão e cantarão a biografia de Sérgio Sampaio.

"Nesse ano fazem 10 anos que eu sou um parceiro do festival. Comecei lá em 2013, cantando no espetáculo que era "Sampaiada", que era um show com vários intérpretes, cada um cantando duas. Depois eu passei a ser convidado todos os anos para participar não só cantando no show, mas também fazendo espetáculo só meu. (...) Eu sempre me coloquei à disposição do festival. Desde o primeiro momento que eu tive contato, passei a participar porque Sérgio Sampaio merece, né? É um artista que é uma grande referência para mim e, infelizmente, um artista que merece muito mais e cada vez mais atenção e reconhecimento do que o que teve e do que tem até hoje", relembra André Prando.

"Eu fico feliz de contribuir de alguma, de saber que o Gilson (organizador) confia em mim porque também sabe que eu estou nessa missão de exaltar o nome de Sampaio com muito orgulho", completa.

No sábado (16), o Sesc Glória receberá um concerto com a obra de Sérgio. Sob regência do maestro Célio Paula da Costa, a Orquestra Pop & Jazz do Ifes vai trazer um repertório que vai homenagear os 50 anos do LP "Eu Quero Botar Meu Bloco Na Rua", lançado no dia 16 de setembro de 1973.

SERVIÇO

17º FESTIVAL SÉRGIO SAMPAIO

QUANDO: Sexta (15) e sábado (16)

Sexta (15) e sábado (16) HORÁRIO: 19h30

19h30 ONDE: Teatro Glória, Sesc Glória

Teatro Glória, Sesc Glória CLASSIFICAÇÃO: Livre

Livre DURAÇÃO: 120 minutos

120 minutos INGRESSOS: Meia-entrada, ingresso solidário e credencial Sesc por R$ 10 | Conveniados por R$ 12 | Inteira por R$ 20

Meia-entrada, ingresso solidário e credencial Sesc por R$ 10 | Conveniados por R$ 12 | Inteira por R$ 20 Não é permitida a entrada e o consumo de alimentos no interior dos teatros, salas de cinema ou dependências do Centro Cultural

SEXTA, 15 DE SETEMBRO, ÀS 19H30

Bate-papo musical com Hugo Moura e André Prando