Luva de Pedreiro pode ser preso? Influencer é acusado de dirigir sem carteira

Segundo colunista, Luva de Pedreiro postou video nas redes dirigindo carro de luxo sem possuir CNH Crédito: Reprodução/X

Iran Alves, o Luva de Pedreiro, (novamente) virou assunto nas redes sociais. O influenciador foi filmado pela futura mãe de seu filho, Távila Gomes, dirigindo um carro de luxo em uma rodovia, enquanto interagia com a mulher, que estava no banco de trás. Até aí, tudo bem. O problema está em algumas infrações cometidas no vídeo e o questionamento de internautas se o jovem poderia ser preso.

Na filmagem (pode ser vista mais abaixo), Luva de Pedreiro perde momentaneamente a atenção com o veículo e Távila se assusta: "Quem tem motorista particular [ela para de falar ao levar um susto]... ah, amor!". Em meio a risadas, a estudante brincou: "Quer me matar, é?".

Para completar a situação, de acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o influencer não poderia estar no volante do carrão porque supostamente não teria a Carteira Nacional de Habilitação, a popular e desejada por muitos CNH. A fala também foi repetida por internautas, que apontaram a irresponsabilidade do jovem.

Porra cara, não pode dirigir sem carteira. @luvadepedreiro TEM QUE TIRAR HABILITAÇÃO. VOCÊ É UMA FIGURA PÚBLICA. TEM QUE ESTUDAR, SE CUIDA AMIGO — Raul junior (@Ramonmenezesx) September 13, 2023

Você é a favor então que o Luva de Pedreiro dirija sem carteira? Caraca! Eu sou um mero empregado, mas independente do status social ou meritocracia, não me dá o direito de subestimar a lei, o censo comum, a ordem das coisas. — Devani Gums (@devanigums) September 13, 2023

Em novembro do ano passado, Mozyr Sampaio, representante de Luva de Pedreiro, já havia revelado que o influenciador não possuía o documento. E o que acontece com o Luva?

O Código de Trânsito Brasileiro é explícito: dirigir sem CNH é um crime gravíssimo, que pode resultar em multa (de R$ 880) e até mesmo em uma pena de seis meses a um ano de detenção, caso seja comprovado "condução agressiva". Mas, claro, para isso tudo acontecer, Luva de Pedreiro precisa ser pego em flagrante.

Sem habilitação, Luva de Pedreiro dirige com a namorada grávida no carona.



? @Metropoles

? Reprodução pic.twitter.com/RehTDLX2UC — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) September 13, 2023

Internautas também criticaram a situação e apontaram

INDIGNAÇÃO

Após a repercussão negativa, Luva postou um story no Instagram falando da polêmica com o automóvel, e rebatendo críticas, mas não respondeu se possui - ou não - a carteira de habilitação.

Luva de Pedreiro foi filmado pela namorada dirigindo um carro de luxo nas ruas de Recife, supostamente sem habilitação.



“Eu só tava dando uma voltinha. Eu tava de cinto e ela também", disse o influencer sem confirmar se possui ou não CNH.#metropolitanafm #luvadepedreiro pic.twitter.com/v9a1AaYikj — Metropolitana FM (@metropolitanafm) September 14, 2023

"Eu só estava dando uma voltinha do lado de casa. Eu estava de cinto, ela estava de cinto, não era nem 5 km/h. Eu sou da escola de Dominique Toretto, da escola Velozes e Furiosos", disse, em tom de ironia.

Távila também mostrou irritação com a polêmica nas redes sociais. "Eu não posso andar nem no banco de trás. O povo estava problematizando porque eu estava no banco de trás e não no da frente. Ai minha gente, descansem", desabafou.