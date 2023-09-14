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Luva de Pedreiro pode ser preso? Influencer é acusado de dirigir sem carteira

Iran estava com a mulher grávida no banco de trás do veículo. Assista o vídeo publicado pelo nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 15:28

Segundo colunista, Luva de Pedreiro postou video nas redes dirigindo carro de luxo sem possuir CNH
Segundo colunista, Luva de Pedreiro postou video nas redes dirigindo carro de luxo sem possuir CNH Crédito: Reprodução/X
Iran Alves, o Luva de Pedreiro, (novamente) virou assunto nas redes sociais. O influenciador foi filmado pela futura mãe de seu filho, Távila Gomes, dirigindo um carro de luxo em uma rodovia, enquanto interagia com a mulher, que estava no banco de trás. Até aí, tudo bem. O problema está em algumas infrações cometidas no vídeo e o questionamento de internautas se o jovem poderia ser preso.
Na filmagem (pode ser vista mais abaixo), Luva de Pedreiro perde momentaneamente a atenção com o veículo e Távila se assusta: "Quem tem motorista particular [ela para de falar ao levar um susto]... ah, amor!". Em meio a risadas, a estudante brincou: "Quer me matar, é?".
Para completar a situação, de acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o influencer não poderia estar no volante do carrão porque supostamente não teria a Carteira Nacional de Habilitação, a popular e desejada por muitos CNH. A fala também foi repetida por internautas, que apontaram a irresponsabilidade do jovem.
 Em novembro do ano passado, Mozyr Sampaio, representante de Luva de Pedreiro, já havia revelado que o influenciador não possuía o documento. E o que acontece com o Luva?
O Código de Trânsito Brasileiro é explícito: dirigir sem CNH é um crime gravíssimo, que pode resultar em multa (de R$ 880) e até mesmo em uma pena de seis meses a um ano de detenção, caso seja comprovado "condução agressiva". Mas, claro, para isso tudo acontecer, Luva de Pedreiro precisa ser pego em flagrante. 
Internautas também criticaram a situação e apontaram 

INDIGNAÇÃO

Após a repercussão negativa, Luva postou um story no Instagram falando da polêmica com o automóvel, e rebatendo críticas, mas não respondeu se possui - ou não - a carteira de habilitação.
"Eu só estava dando uma voltinha do lado de casa. Eu estava de cinto, ela estava de cinto, não era nem 5 km/h. Eu sou da escola de Dominique Toretto, da escola Velozes e Furiosos", disse, em tom de ironia.
Távila também mostrou irritação com a polêmica nas redes sociais. "Eu não posso andar nem no banco de trás. O povo estava problematizando porque eu estava no banco de trás e não no da frente. Ai minha gente, descansem", desabafou.
Em publicação, o portal g1 da Bahia afirmou ter entrado em contato com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran), questionando se o influenciador tem habilitação, mas o órgão informou que não pode passar esse tipo de informação devido à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

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