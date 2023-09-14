Luva de Pedreiro pode ser preso? Influencer é acusado de dirigir sem carteira

Iran Alves, o Luva de Pedreiro, (novamente) virou assunto nas redes sociais. O influenciador foi filmado pela futura mãe de seu filho, Távila Gomes, dirigindo um carro de luxo em uma rodovia, enquanto interagia com a mulher, que estava no banco de trás. Até aí, tudo bem. O problema está em algumas infrações cometidas no vídeo e o questionamento de internautas se o jovem poderia ser preso.
Na filmagem (pode ser vista mais abaixo), Luva de Pedreiro perde momentaneamente a atenção com o veículo e Távila se assusta: "Quem tem motorista particular [ela para de falar ao levar um susto]... ah, amor!". Em meio a risadas, a estudante brincou: "Quer me matar, é?".
Para completar a situação, de acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o influencer não poderia estar no volante do carrão porque supostamente não teria a Carteira Nacional de Habilitação, a popular e desejada por muitos CNH. A fala também foi repetida por internautas, que apontaram a irresponsabilidade do jovem.
Em novembro do ano passado, Mozyr Sampaio, representante de Luva de Pedreiro, já havia revelado que o influenciador não possuía o documento. E o que acontece com o Luva?
O Código de Trânsito Brasileiro é explícito: dirigir sem CNH é um crime gravíssimo, que pode resultar em multa (de R$ 880) e até mesmo em uma pena de seis meses a um ano de detenção, caso seja comprovado "condução agressiva". Mas, claro, para isso tudo acontecer, Luva de Pedreiro precisa ser pego em flagrante.
Internautas também criticaram a situação e apontaram
INDIGNAÇÃO
Após a repercussão negativa, Luva postou um story no Instagram falando da polêmica com o automóvel, e rebatendo críticas, mas não respondeu se possui - ou não - a carteira de habilitação.
"Eu só estava dando uma voltinha do lado de casa. Eu estava de cinto, ela estava de cinto, não era nem 5 km/h. Eu sou da escola de Dominique Toretto, da escola Velozes e Furiosos", disse, em tom de ironia.
Távila também mostrou irritação com a polêmica nas redes sociais. "Eu não posso andar nem no banco de trás. O povo estava problematizando porque eu estava no banco de trás e não no da frente. Ai minha gente, descansem", desabafou.
Em publicação, o portal g1 da Bahia afirmou ter entrado em contato com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran), questionando se o influenciador tem habilitação, mas o órgão informou que não pode passar esse tipo de informação devido à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).