Fã encontra Péricles em avião e reação do sambista viraliza na internet; veja vídeo

Péricles viralizou após cantar música para fã em avião Crédito: Reprodução/ Instagram e X

Que Péricles é um querido, a equipe de HZ já sabe. Em um vídeo que está circulando pela internet, o cantor também mostrou que sabe tratar muito bem seus (inúmeros) fãs.

Uma mulher percebeu que o sambista estava no mesmo voo que ela e resolveu fazer uma surpresa. A reação do músico viralizou na internet.

Querendo chamar a atenção de Péricles, ela levantou da poltrona e começou a cantarolar a faixa "Até Que Durou". Pericão retribuiu o gesto de carinho, acenou para ela e completou a música.

e essa querida que encontrou o péricles no avião e simplesmente CANTOU pra ele e ele a NOTOU ?❤️ pic.twitter.com/pxaQ0Zdt2S — Trecho Pagode (@TrechoPagode) September 13, 2023

"Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção, só sei que eu senti amor", completou o artista, continuando a música à capela.