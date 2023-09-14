Fã encontra Péricles em avião e reação do sambista viraliza na internet; veja vídeo

Que Péricles é um querido, a equipe de HZ já sabe. Em um vídeo que está circulando pela internet, o cantor também mostrou que sabe tratar muito bem seus (inúmeros) fãs.
Uma mulher percebeu que o sambista estava no mesmo voo que ela e resolveu fazer uma surpresa. A reação do músico viralizou na internet.
Querendo chamar a atenção de Péricles, ela levantou da poltrona e começou a cantarolar a faixa "Até Que Durou". Pericão retribuiu o gesto de carinho, acenou para ela e completou a música.
"Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção, só sei que eu senti amor", completou o artista, continuando a música à capela.
No vídeo, a fã aproveitou a atenção para se declarar: "Esse foi um dos melhores dias da minha vida. Te amo, Péricles", gritou.