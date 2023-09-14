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Flora Matos manda suposta indireta para Anitta após premiação no VMA

Flora Matos manda suposta indireta para Anitta após premiação no VMA: 'Pessoa de quem espero nunca precisar'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 10:11

Flora Matos manda suposta indireta para Anitta após premiação no VMA
Flora Matos manda suposta indireta para Anitta após premiação no VMA Crédito: Reprodução/Instagram/@floramatos/@qgdaanitta
Quando Anitta começou a fazer sucesso há 11 anos, ela sempre incluía no repertório de seus shows a música "Pretim", de Flora Matos. A funkeira dizia na época que as duas eram próximas. Mas, parece que a relação não é mais a mesma.
Logo depois do anúncio da conquista da brasileira do prêmio Melhor Clipe Latino com "Funk Rave" no MTV Video Music Awards (VMA) 2023, Flora publicou supostas indiretas para Anitta em suas redes sociais.
"Uma vez falaram que para chegar em tal lugar, eu tinha que me aproximar de uma fulana. Existem coisas que eu espero nunca ter que fazer", começou ela, que continuou mandando indiretas. "Pessoa de quem espero nunca precisar. Sonhos que talvez nunca se realizem, se não for na base do talento, da honestidade, e do respeito".
Flora, que já teve uma confusão com Karol Conká, em 2014, debochou mais diretamente de Anitta no evento que aconteceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos na noite desta terça-feira (12). A cantora agradeceu aos fãs brasileiros, exaltou o país e dedicou o prêmio a ela mesma. "Obrigada a mim... eu quero agradecer a mim, porque eu trabalhei muito duro, meu Deus. Mais um funk brasileiro".
"Ela não quer ser comparada com alguém que chegou depois. Diz que capinou a p*rra toda e então ela não pode admitir esse tipo de comparação. Pergunta o que ela fez pelas pessoas que vieram antes dela?", alfinetou Flora.
A rapper também falou sobre "Funk Rave", clipe em que Anitta encena um sexo oral no modelo Yuri Meirelles. "Eu nunca paguei, nem dinheiro, nem b****te pra ter nenhum tipo de destaque, então eu me orgulho muito do que eu construí até aqui", completou.

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