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Brasil ainda é um país muito reprimido no sexo, diz Reynaldo Gianecchini

Ator, que discute tabus da homossexualidade em 'A Herança', comentou o interesse do brasileiro pela sua identidade sexual
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 09:59

Gianecchini explica fala sobre comunidade LGBT+: 'Jamais diria que não sou parte'
Gianecchini explica fala sobre comunidade LGBT+: 'Jamais diria que não sou parte' Crédito: instagram/@reynaldogianecchini
O Brasil é um país reprimido sexualmente. É o que diz o ator Reynaldo Giannecchini, pelo menos, que durante uma entrevista comentou o interesse do público pela sua sexualidade.
"A gente é um país ainda muito reprimido, isso é uma das coisas mais terríveis, mais causadoras de problemas. Somos sexualmente reprimidos", afirmou o ator durante uma entrevista à revista Veja.
"Por isso as pessoas querem cuidar da sexualidade alheia, saber se o ator é não sei o quê. Se você está reprimido, julga o outro, porque não quer olhar para sua direção. Em vez de querer saber da sexualidade do outro, faz uma lupa na sua sexualidade."
O artista de 50 anos no momento trabalha na peça "A Herança", que depois de fazer temporada em São Paulo estreia esta semana no Rio de Janeiro. Na produção, o ator discute os tabus da homossexualidade em uma história que tem duração de seis horas.

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