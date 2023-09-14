Brasil ainda é um país muito reprimido no sexo, diz Reynaldo Gianecchini

Gianecchini explica fala sobre comunidade LGBT+: 'Jamais diria que não sou parte' Crédito: instagram/@reynaldogianecchini

O Brasil é um país reprimido sexualmente. É o que diz o ator Reynaldo Giannecchini, pelo menos, que durante uma entrevista comentou o interesse do público pela sua sexualidade.

"A gente é um país ainda muito reprimido, isso é uma das coisas mais terríveis, mais causadoras de problemas. Somos sexualmente reprimidos", afirmou o ator durante uma entrevista à revista Veja.

"Por isso as pessoas querem cuidar da sexualidade alheia, saber se o ator é não sei o quê. Se você está reprimido, julga o outro, porque não quer olhar para sua direção. Em vez de querer saber da sexualidade do outro, faz uma lupa na sua sexualidade."