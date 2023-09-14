Viraliza vídeo em que Cremosinho afirma que já contraiu gonorreia cinco vezes, assista

Cremosinho afirmou em vídeo que já contraiu gonorreia cinco vezes Crédito: Instagram@cremosinho

Sempre polêmico, o humorista e influenciador Cremosinho aprontou mais uma. Nesta quarta (14), seus mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais se surpreenderam com um vídeo em que o rapaz fala sobre sua vida sexual e higiene íntima.

Em algum momento, ele chega a afirmar que contraiu a doença sexual gonorreia diversas vezes, basicamente porque não usou preservativos durante o ato sexual.

"Acho que gonorreia peguei umas cinco vezes. Cheguei essa semana na farmacinha para o bicho (farmacêutico) me consultar. Aí eu cheguei na farmácia todo envergonhadinho, aí a gente entrou dentro de uma salinha e ele pediu pra ver",

Em outro momento, o humorista também falou que ficou sem lavar o órgão sexual por conta da doença. "(Meu pênis) estava desse tamanho, encolhido e cheio de ferida. Não podia nem tocar. Sabe quanto tempo passei sem lavar o p@#? Vinte dias. Juro pra tu, que nem eu estava aguentando. A situação era trágica“, afirmou o influenciador.

Seus seguidores, aparentemente, não gostaram do mau exemplo do rapaz. Tanto que muitos criticaram sua postura. "Ele acha lindo isso. Irresponsabilidade com a própria saúde. E ainda tem mulher que sai com esse homem", afirmou um internauta. "Um vídeo horrível como esse deveria ser banido das redes sociais", destacou outro.