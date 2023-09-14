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Viraliza vídeo em que Cremosinho afirma que já contraiu gonorreia cinco vezes, assista

Humorista e influenciador causou polêmica ao também dizer que não mantêm uma higiene íntima regular. Seguidores reprovaram a atitude nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 13:13

Cremosinho afirmou em vídeo que já contraiu gonorréia cinco vezes
Cremosinho afirmou em vídeo que já contraiu gonorreia cinco vezes Crédito: Instagram@cremosinho
Sempre polêmico, o humorista e influenciador Cremosinho aprontou mais uma. Nesta quarta (14), seus mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais se surpreenderam com um vídeo em que o rapaz fala sobre sua vida sexual e higiene íntima. 
Em algum momento, ele chega a afirmar que contraiu a doença sexual gonorreia diversas vezes,  basicamente porque não usou preservativos durante o ato sexual.
"Acho que gonorreia peguei umas cinco vezes. Cheguei essa semana na farmacinha para o bicho (farmacêutico) me consultar. Aí eu cheguei na farmácia todo envergonhadinho, aí a gente entrou dentro de uma salinha e ele pediu pra ver",
Em outro momento, o humorista também falou que ficou sem lavar o órgão sexual por conta da doença. "(Meu pênis) estava desse tamanho, encolhido e cheio de ferida. Não podia nem tocar. Sabe quanto tempo passei sem lavar o p@#? Vinte dias. Juro pra tu, que nem eu estava aguentando. A situação era trágica“, afirmou o influenciador.
Seus seguidores, aparentemente, não gostaram do mau exemplo do rapaz. Tanto que muitos criticaram sua postura. "Ele acha lindo isso. Irresponsabilidade com a própria saúde. E ainda tem mulher que sai com esse homem", afirmou um internauta. "Um vídeo horrível como esse deveria ser banido das redes sociais", destacou outro. 
Após notar que o vídeo anterior pegou mal junto a seus seguidores, Cremosinho fez outro post se retratando, mostrando uma bateria de exames que supostamente tinha acabado de fazer. "Acabei de fazer. Gosto de transparência. Jamais iria prejudicar nenhuma mulher", destacou nos storys do Instagram.  

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