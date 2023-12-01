Grupos Pele Morena, Pagolife e Balacobaco agitam a sexta (1) no ES

Um homem misterioso se apresenta a quatro pessoas que atingiram o fundo do poço e desejam acabar com suas vidas, para propor-lhes um pacto: uma semana para redescobrirem o amor pela vida. Seu propósito é oferecer a possibilidade de ver como o mundo seria sem elas e ajudá-las a encontrar um novo significado para suas existências. Uma história sobre a força de recomeçar quando tudo ao redor parece desmoronar.Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.