Festa junina com Sambasoul

Arraiá com carinho, alegria e muita dedicação. É nesse clima que a Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu (Abeca) promove sua tradicional Festa Junina, que vai contar com atrações especiais e conhecidas, Sambasoul, Quarteto Barrense e Dj XL . Além das barraquinhas com as tradicionais comidas típicas da celebração - canjica, caldos diversos, maçã do amor. A entrada é gratuita. Horário: 19h30. Local: Rua Van Gogh, 140, Barra do Jucu.