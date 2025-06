Para curtir

Festival gratuito em Colatina terá Alemão do Forró e Sérgio Reis

Evento acontece de 19 a 21 de junho e vai celebrar a viola e a força da música raiz

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 6 de junho de 2025 às 12:56

Dois grandes nomes da música regional e nacional agitam a festa Crédito: Fernando Madeira/ Fábio H. Mendes- Folhapress

Itapina vai receber, entre os dias 19 e 21 de junho, no feriado de Corpus Christi, a 17° edição do Festival Nacional de Viola de Colatina (Fenaviola). O evento, que celebra a cultura da viola e a força da música raiz, é um dos mais esperados do município. >

Logo no primeiro dia, quinta-feira (19), o festival recebe o rei do Forró, Alemão do Forró, que promete agitar o público com hits como “Fica amor, não vá”, “Sai dessa coração” e muito mais. O dia ainda contará com apresentações de Lucas Viganor e Renato Brasileiro. >

Na sexta (20), o público será embalado por Carlinhos Rocha e Vitor Seidel, ambos artistas locais. Os shows começam sempre às 20h, e a entrada é gratuita.>

Com mais de 60 anos de carreira, o consagrado Sérgio Reis, dono de clássicos como “Panela Velha” e “Pinga Ni Mim”, deve encerrar o evento em grande estilo, no sábado (21). Atravessando gerações de amantes da música brasileira, o cantor é o grande destaque do evento. Haverá também a apresentação de Show da Viola. >

>

Na edição deste ano, o Fenaviola não terá caráter competitivo como de costume. Em 2025, o festival foca em uma agenda especial para valorizar artistas nacionais e regionais.>

SERVIÇO

17° Festival Nacional de Viola de Colatina - Fenaviola

Local: Praça de Itapina, em Colatina

Quando: de 19 a 21 de junho

Horário: a partir das 20h

Entrada gratuita>

Programação

Quinta (19): Alemão do Forró, Lugas Viganor e Renato Brasileiro

Sexta (20): Carlinhos Rocha e Vitor Seidel

Sábado (21): Sérgio Reis e Show da Viola>

