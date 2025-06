Infantil

Festival infantil do ES terá show gratuito do Mundo Bita na Pedra da Cebola

Musin contará com uma extensa programação cultural pensada inteiramente para o universo das crianças

Preparem os chapéus coloridos, as fantasias e as gargalhadas: o Mundo Bita vai invadir o Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Um dos maiores sucessos do entretenimento infantil no Brasil, o projeto musical se apresenta gratuitamente no sábado, dia 28 de junho, dentro da programação do Musin – Festival Música na Infância. >