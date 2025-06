Festa junina

Trio Virgulino é atração principal de arraiá gratuito em shopping da Serra

Evento vai celebrar o São João com forró pé de serra, comidas típicas, cerveja artesanal e diversão para toda a família

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 5 de junho de 2025 às 14:00

Trio Virgulino é atração principal do Arraiá do Mestre Crédito: Camila Pinheiro

O mês de junho está chegando e junto com ele as tradicionais festas juninas. Para celebrar em grande estilo, de 12 a 15 de junho, o shopping Mestre Álvaro, na Serra, realiza mais uma edição do Arraiá do Mestre, com entrada gratuita, programação musical recheada de forró pé de serra e o melhor da cultura junina.>

O grande destaque deste ano é o show do Trio Virgulino, um dos grupos mais tradicionais do forró no Brasil, que se apresenta no sábado (14), às 19h. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados antecipadamente pelo site Sympla.>

Com mais de 40 anos de história e presença confirmada nos maiores festivais do gênero, o trio Virgulino promete animar o público capixaba com um repertório de sucessos como “Preciso do Teu Sorriso”, “Pedras Que Cantam”, “Frevo Mulher”, “Forró e Paixão” e “Forró do Rei”. Formado atualmente por Roberto Pinheiro (zabumba), Robson Pinheiro (sanfona) e Bia Romana (triângulo), o trio é referência quando o assunto é forró autêntico, espontaneidade e energia contagiante.>

A programação do Arraiá do Mestre começa na quarta-feira (12), às 19h, com o Forró Bemtivi, grupo capixaba que abre os trabalhos com muito xote e arrasta-pé. Na quinta (13), quem anima a festa é a banda Forrofiá, também do Espírito Santo, com repertório que mistura clássicos e músicas autorais. O encerramento fica por conta do grupo Forró Raiz, no domingo (15), com uma apresentação que valoriza as origens e a tradição do pé de serra nordestino.>

>

Além dos shows, o evento oferece uma experiência completa de São João. O público poderá saborear quentão, caldos, doces típicos, churrasquinho, feijão tropeiro, vinagrete, tortas salgadas e cachorro-quente. A Kombeer levará sua seleção de cervejas artesanais, enquanto o espaço Chopp Brahma contará com cerveja, refrigerante, água e whisky. O food truck Lord Dog completa o cardápio com opções variadas de caldos e lanches.>

Banda Forrofiá Crédito: Lu Gama

Para a criançada, haverá parquinho, touro mecânico e brincadeiras típicas, tudo em meio a uma decoração temática que transforma o Pátio Mestre Álvaro (piso L3) em um verdadeiro arraiá.>

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Quinta-feira (12)

17h - Abertura

19h - Show com a banda Forró Bemtivi

22h - Encerramento





Sexta-feira (13)

17h - Abertura

19h – Show com a banda Forrofiá

22h - Encerramento





Sábado (14)

17h – Quadrilha

19h - Atração nacional Trio Virgulino

22h - Encerramento





Domingo (15)

17h – Abertura

19h - Apresentação do grupo Forró Raiz

22h - Encerramento >

SERVIÇO

Arraiá do Mestre

Festa junina com shows, bebidas, comidas e brincadeiras típicas e área kids.

Data: de 12 a 15 de junho

de 12 a 15 de junho Horário: abertura às 17h, shows a partir das 19h e encerramento às 22h

abertura às 17h, shows a partir das 19h e encerramento às 22h Local: shopping Mestre Álvaro, Pátio do Mestre (piso L3) - Serra

shopping Mestre Álvaro, Pátio do Mestre (piso L3) - Serra Entrada gratuita, mas é preciso retirar os ingressos no site Sympla >

