Daniel, Dilsinho e Alemão do Forró são atrações da Festa do Divino em Viana

Com entrada gratuita, a Festa do Divino vai contar com feira gastronômica, rodeio, cervejas artesanais, parque de diversões e feira de empreendedores

Publicado em 28 de maio de 2025 às 13:00

Serão três dias de programação com atrações nacionais e locais Crédito: Brunini/ Instagram | Globo/Giu Pera | Reprodução/Instagram

A Festa do Divino chega à sua 208ª edição com uma programação totalmente gratuita. De 30 de maio a 1º de junho, o Parque de Exposições de Viana Sede será o palco da festa popular, e por lá vão passar atrações nacionais, rodeio, parque de diversões e feira de empreendedores.>

Serão três dias de programação com artistas nacionais, como o cantor Daniel, dono de sucessos como "Estou Apaixonado" e "Adoro amar você", que marcaram gerações. O fenômeno do pagode Dilsinho também se apresenta na festa, além de Luiza Andrade, Alemão do Forró, João Filipe & Rafael, Richard Viana e Rickson Maioli com o Boteco dos Irmãos, Filipe Fantin, Victor & Sander e Flávia Mendonça.>

O evento contará com uma feira gastronômica com diversas opções, como salgados, porções, doces, tortas, sanduíches, pizzas, bolos e lanches, além de comida mexicana, churrasco na parrilla, sushi e risotos. A feira contará com seis cervejarias artesanais que compõem o Polo Público de Cervejarias Artesanais de Viana. >

O parque de diversões trará brinquedos como autopista, barca pirata, commander, elevator, caribe, carrosel e roda gigante. O valor unitário para ingresso em brinquedos no parque custa R$ 15, o pacote com quatro ingressos fica por R$ 50.>

PERMISSÃO DE ITENS

O público não pode ter acesso à área do evento com objetos que, de alguma forma, ameacem o público presente no evento, como armas de fogo, armas de arremesso, armas brancas e materiais cortantes ou perfurantes. >

Não será permitida, ainda, a entrada de bebidas em garrafas ou latas, caixa térmica (cooler) ou caixa de isopor, cadeiras e/ou bancos, por serem considerados materiais contundentes. A entrada de garrafas, taças, copos ou quaisquer objetos de vidro também não será permitido.>

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira (30/05)

19h - Feira dos Empreendedores

19h30 - Início do Rodeio

22h - Luiza Andrade

0h - Alemão do Forró

2h - João Filipe & Rafael >

Sábado (31/05)

19h - Feira dos Empreendedores

19h30 - Início do Rodeio

22h - Richard Viana e Rickson Maioli com o Boteco dos Irmãos

0h - Daniel

2h - Filipe Fantin >

Domingo (01/06)

17h - Feira dos Empreendedores

18h - Início do Rodeio

20h - Victor & Sander

21h - Dilsinho

23h - Flávia Mendonça >

FESTA DO DIVINO DE VIANA



Data: de 30 de maio a 1 de junho

de 30 de maio a 1 de junho Horário: a partir das 19h (sexta e sábado), domingo a partir das 17h

a partir das 19h (sexta e sábado), domingo a partir das 17h Atividades: atrações nacionais, rodeio, parque de diversões, feira de empreendedores

atrações nacionais, rodeio, parque de diversões, feira de empreendedores Entrada: gratuita

gratuita Local: Parque de Exposições de Viana

Parque de Exposições de Viana Endereço: Avenida Beira Rio, 353, Sta Terezinha, Viana Sede >

